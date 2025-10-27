Vastu Tips: બાથરુમમાં રાખેલી આ વસ્તુઓ વ્યક્તિને કરી નાખે કંગાળ, તુરંત કરી દો બહાર
Bathroom Vastu Tips: વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર બાથરુમમાં કેટલીક વસ્તુઓ રાખવાથી વાસ્તુ દોષ લાગે છે. તેથી કેટલીક વસ્તુઓ બાથરુમમાં રાખવાથી બચવું જોઈએ. જો તમે પણ અજાણતા ઘરના બાથરુમમાં આ વસ્તુઓ રાખી છે તો આજે જ આ વસ્તુઓને બાથરુમમાંથી દુર કરી દેજો.
Bathroom Vastu Tips: ઘરનું બાથરૂમ પણ ઘરનો મહત્વનો ભાગ હોય છે. બાથરૂમ સાફ અને સ્વચ્છ હોય તે જરૂરી હોય છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર બાથરૂમ એવી જગ્યા છે જ્યાં સૌથી વધારે નેગેટિવ એનર્જી આકર્ષિત થાય છે. તેવામાં જો તમે ઘરનું બાથરૂમ સાફ ન રાખો અને તેમાં કેટલીક ન રાખવાની વસ્તુઓ રાખો તો આખા ઘરમાં નકારાત્મક ઊર્જાનો સંચાર થવા લાગે છે. જો ઘરનું બાથરૂમ બરાબર ન હોય તો ઘરનું વાસ્તુ ખરાબ થઈ જાય છે. આજે તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ કે ઘરના બાથરૂમમાં કઈ વસ્તુઓ રાખેલી હોય તો તેને તુરંત કાઢી નાખવી જોઈએ.
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર બાથરૂમમાં કેટલીક વસ્તુઓ રાખવાથી ઘરમાં નેગેટિવ એનર્જી વધે છે. જેના કારણે આર્થિક સમસ્યાથી લઈને પરિવાર વચ્ચે ઝઘડા થવા જેવી તકલીફો જોવા મળે છે. આજે તમને જણાવીએ ઘરના બાથરૂમમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ રાખવી નહીં. આ વસ્તુઓ બાથરૂમમાં રહેતો આર્થિક સ્થિતિ બગડવા લાગે છે.
ભીના કપડા
જો તમને પણ આદત હોય કે બાથરૂમમાં ભીના કપડા અને ટુવાલ છોડી દેતા હોય તો આજથી જ આદત બદલી દેજો. ભીનો ટુવાલ કે કપડા બાથરૂમમાં રાખવાથી નેગેટિવ એનર્જી વધે છે અને ઘરનું વાસ્તુ ખરાબ થાય છે.
તૂટેલા વાળ
મહિલાઓએ આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જ્યારે પણ વાળ ધોયા હોય ત્યારે બાથરૂમમાં વાળ તૂટીને ખરતા હોય છે આ વાળને તુરંત જ હટાવી દેવા જોઈએ. ઘરના બાથરૂમમાં વાળ હોય તો તે કલેશનું કારણ બને છે અને ઘરના લોકોની પ્રગતિ પણ અટકી જાય છે.
તૂટેલો કાચ
ઘરના બાથરૂમમાં ભૂલથી પણ તૂટેલો અરીસો કે કાચની વસ્તુઓ રાખવી નહીં. બાથરૂમની કાચની કોઈ વસ્તુ પણ તૂટી જાય તો તુરંત જ તેને બદલી દેવી. તૂટેલી વસ્તુ ધનહાનીનું કારણ બને છે. બાથરૂમમાં રાખેલી તૂટેલી વસ્તુથી કરજ વધે છે.
જૂતા ચપ્પલ
બાથરૂમમાં લોકો તૂટેલા કે ખરાબ થયેલા ચપ્પલ રાખી દેતા હોય છે. આવા ચપ્પલ બાથરૂમમાં રાખવા વાસ્તુદોષનું કારણ બને છે. આવા ઘરમાં કોઈ કામ સફળ થતા નથી. તેથી બાથરૂમમાં તૂટેલા ચપ્પલ પહેરીને જવાનું ટાળો.
તૂટેલો સામાન
બાથરૂમની કોઈપણ વસ્તુ જેમ કે બકેટ, ટમલર કે અન્ય કોઈ વસ્તુ તૂટી ગઈ હોય તો તેને બાથરૂમમાં રાખવાને બદલે ફેંકી દેવી. તૂટેલી વસ્તુઓ બાથરૂમમાં રાખવી કે તેનો ઉપયોગ કરવાથી ઘરના લોકોનું સ્વાસ્થ્ય બગડે છે અને અન્ય સમસ્યાનો સામનો પણ કરવો પડે છે.
છોડ
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર બાથરૂમમાં ક્યારેય કોઈ છોડ રાખવો જોઈએ નહીં. બાથરૂમની આસપાસ પણ છોડ રાખવાની મનાઈ હોય છે. આમ કરવાથી ઘરમાં દરિદ્રતા આવે છે અને ખુશીઓનો નાશ થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
