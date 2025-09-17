Prev
આ રાશિ અને નક્ષત્રમાં થયો છે PM Modiનો જન્મ, આ લોકોને મળે છે શનિદેવ અને ભગવાન હનુમાનના વિશેષ આશીર્વાદ, દેશ માટે રહે છે સમર્પિત

PM Modi Zodiac Sign: આજે, 17 સપ્ટેમ્બર, ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો 75મો જન્મદિવસ છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, પીએમ મોદીનો જન્મ વૃશ્ચિક રાશિ અને અનુરાધા નક્ષત્ર હેઠળ થયો હતો. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો મહેનતુ, હિંમતવાન, દયાળુ અને ધાર્મિક હોય છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:48 AM IST

PM Modi Zodiac Sign: ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ 17 સપ્ટેમ્બર, 1950 ના રોજ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના વડનગરમાં થયો હતો. પીએમ મોદી 2025માં તેમનો 75મો જન્મદિવસ ઉજવશે. આ જન્મ તારીખ અનુસાર, પીએમ મોદીનો જન્મ અનુરાધા નક્ષત્ર અને વૃશ્ચિક રાશિ હેઠળ થયો છે. 

આખું જીવન સમાજને સમર્પિત

જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, આ રાશિ અને નક્ષત્ર હેઠળ જન્મેલા લોકો અત્યંત બુદ્ધિશાળી, મહેનતુ, આત્મવિશ્વાસુ, દયાળુ અને ધાર્મિક હોય છે. તેઓ હંમેશા બીજાઓને મદદ કરવા તૈયાર રહે છે. તેમને શનિદેવ અને ભગવાન હનુમાનના વિશેષ આશીર્વાદથી ધન્ય માનવામાં આવે છે. આવા લોકો પોતાનું આખું જીવન સમાજને સમર્પિત કરવા તૈયાર હોય છે. આ ગુણો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વ્યક્તિત્વમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.

આવા લોકોને શનિદેવ અને ભગવાન હનુમાન તરફથી મળે છે ખાસ આશીર્વાદ

અનુરાધા 27 નક્ષત્રોમાં 17મો છે, અને તેનો સ્વામી શનિદેવ છે. વૃશ્ચિક 12 નક્ષત્રોમાં 8મો છે, જે મંગળ દ્વારા શાસિત છે. આ જ કારણ છે કે આ રાશિ અને નક્ષત્ર હેઠળ જન્મેલા લોકોને હંમેશા શનિદેવ, મંગળ અને ભગવાન હનુમાનના વિશેષ આશીર્વાદ મળે છે.

તેઓ હોય છે હિંમતવાન અને નિર્ભય 

મંગળ તેમને હિંમતવાન અને નિર્ભય બનાવે છે. આવા લોકો જીવનમાં આવતા પડકારોથી ક્યારેય શરમાતા નથી, પરંતુ હિંમતભેર તેમનો સામનો કરે છે, અને અંતે વિજયી બને છે. શનિના કારણે, આ લોકો મહેનતુ, દ્રઢ અને શિસ્તબદ્ધ હોય છે. એકવાર તેઓ કોઈ બાબતમાં મન લગાવી લે છે, તો તેઓ તેને પૂર્ણ કરે છે. તેઓ કોઈપણ કાર્યને વિચારપૂર્વક કરે છે.

તેઓ સમાજ પ્રત્યે હોય છે સમર્પિત

આ રાશિ અને નક્ષત્ર હેઠળ જન્મેલા લોકોને સમાજમાં ખૂબ માન મળે છે, કારણ કે તેઓ સમાજની ભલાઈ માટે કંઈ પણ કરવા તૈયાર હોય છે. આ જ કારણ છે કે તેઓ સારા નેતાઓ બનાવે છે. આવા લોકો અટક્યા વિના કે થાક્યા વિના શાંતિથી આગળ વધે છે. તેઓ દેખાડો ટાળે છે અને સરળ જીવન જીવવામાં માને છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

