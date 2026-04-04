Power of Silence: પરિસ્થિતિ અનુકૂળ ન હોય ત્યારે ચુપ રહી લેવું, સદગુરુથી લઈ પ્રેમાનંદ મહારાજે મૌન રહેવાથી થતા ફાયદા વિશે શું કહ્યું છે સાંભળી લો

ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualPower of Silence: પરિસ્થિતિ અનુકૂળ ન હોય ત્યારે ચુપ રહી લેવું, સદગુરુથી લઈ પ્રેમાનંદ મહારાજે મૌન રહેવાથી થતા ફાયદા વિશે શું કહ્યું છે સાંભળી લો

Power of Silence: પરિસ્થિતિ અનુકૂળ ન હોય ત્યારે ચૂપ રહેવું જોઈએ તેનાથી વિપરિત લોકો વધારે પડતું બોલી નાખે છે. જેના કારણે સ્થિતિ વધારે ખરાબ થાય છે. જો તમે ચુપ રહો છો તો પરિસ્થિતિ ચપટી વગાડતાં બદલી શકે છે. પાવર ઓફ સાયલન્સ વિશે દેશના લોકપ્રિય આધ્યાત્મિક ગુરુઓ શું કહે છે તે પણ સાંભળો. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:45 PM IST
  • પરિસ્થિતિ અનુકૂળ ન હોય ત્યારે ચૂપ રહેવું જોઈએ તેનાથી વિપરિત લોકો વધારે પડતું બોલી નાખે છે.
  • વ્યક્તિ ચૂપ રહીને પોતાની પરિસ્થિતિને એક મિનિટમાં બદલી શકે છે.
  • મૌન રહેવાથી વ્યક્તિની આધ્યાત્મિક શક્તિથી લઈ પોઝિટિવીટી વધે છે. 
     

Power of Silence: પરિસ્થિતિ જ્યારે અનુકૂળ ન હોય અથવા તો પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે વ્યક્તિ આવેશમાં હોય ત્યારે તેણે ચૂપ થઈ જવું જોઈએ. કારણ કે આ દેશમાં બોલેલા શબ્દ પરિસ્થિતિને વધારે બગાડી શકે છે. ઘણા લોકો એવું માનતા હોય છે કે ચુપ રહેવું નબળાઈ દર્શાવે છે. પરંતુ દેશમાં જો લોકપ્રિય અને પ્રભાવશાળી જ્ઞાની લોકોની વાત માનીએ તો ચૂપ રહેવામાં જ સમજદારી છે. વ્યક્તિ ચૂપ રહીને પોતાની પરિસ્થિતિને એક મિનિટમાં બદલી શકે છે. ચૂપ રહેવામાં સૌથી વધુ શક્તિ છે. દેશના આધ્યાત્મિક ગુરુઓનું તો એવું કહેવું છે કે જે વ્યક્તિ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ ચૂપ રહી શકે છે તેની આંતરિક શક્તિ અને પોઝિટિવ એનર્જીને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ અસર કરતી નથી.

મૌન રહેવાથી એનર્જી બચે છે અને મનમાં અન્ય લોકોના નેગેટિવ વિચારો અને ક્રોધ, ગુસ્સો જેવી નેગેટિવ લાગણીઓ વધતી નથી. જેના કારણે વ્યક્તિ પોતાના વિચાર અને પોતાના કામ પર વધારે ફોકસ કરી શકે છે. મૌન રહેવાથી થતા ફાયદા વિશે સદગુરુ, પ્રેમાનંદ મહારાજ, ગુરુ ગોપાલ દાસ સૌ કોઈ વાત કરી ચુક્યા છે. મૌન રહેવાથી વ્યક્તિની આધ્યાત્મિક શક્તિથી લઈ પોઝિટિવીટી વધે છે. 

જે લોકો મૌન રહી શકતા હોય છે તેઓ સફળ અને શાંત હોય છે. કારણ કે તેઓ કોઈ વાતનો ઢંઢેરો નથી પીટતા. કે નથી કોઈ સાથે વાતો વધારે શેર કરતાં. જે લોકો શાંત કે ચુપ નથી રહી શકતા જેમનું અંગત જીવન પણ ખરાબ થાય છે. જે લોકો શાંત રહેતા હોય તેના વિશે સામેની વ્યક્તિ કંઈ જાણી શકતી નથી. તેનાથી વિરુદ્ધ જે લોકો વધારે પડતું બોલે કે ક્રોધમાં બોલે છે તેઓ આગળ શું કરવાના છે તે પણ બોલી નાખે છે. 

પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે તમે શું કરવાના છો, શું કરી રહ્યા છો તેના વિશે ક્યારેય વધારે બોલવું નહીં. પોતાના પ્લાન, પોતાની મનની સ્થિતિ, ક્રોધ કોઈ સામે વ્યક્ત કરવો નહીં. જ્યારે તમે ચૂપ રહો છો તો શાંત રહીને પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કેમ નીકળવું તે વિચારી શકો છો. જો પોતાની ખરાબ સ્થિતિ અંગે બધા પાસે વાતો કરતાં રહેશો તો સ્થિતિ ક્યારેય બદલશે નહીં.

મૌન રહેનાર વ્યક્તિ સૌથી શક્તિશાળી હોય છે તેઓ પોતાની સ્થિતિને કેવી રીતે બદલવી તે સારી રીતે જાણતા હોય છે. તેથી જ્યારે જીવનમાં પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ હોય ત્યારે આવેશમાં કે કોઈપણ રીતે વધારે બોલવાનું ટાળવું. હંમેશા શાંત થઈ જવું. ઘરમાં પણ જ્યારે પરિસ્થિતિ અનુકૂળ ન હોય, પોતાના જ વિરોધ કરે ત્યારે પણ ચુપ રહેવું અને પોતાનું કામ કરવું જોઈએ. સામેની વ્યક્તિ જેવો સ્વભાવ ન કરી લેવો. તેમ પ્રેમાનંદ મહારાજનું કહેવું છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

