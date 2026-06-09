/Dhruv Yog 2026: 17 જૂને બનશે શક્તિશાળી અને દુર્લભ ધ્રુવ યોગ, આ 3 રાશિઓની લાગશે લોટરી, ખૂલશે બંધ કિસ્મતના દરવાજા!

Dhruv Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં યોગ અને નક્ષત્ર ગોચરને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, આગામી 17 જૂને આકાશમંડળમાં એક ખૂબ જ શુભ અને દુર્લભ યોગનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે, જેને ધ્રુવ યોગ કહેવામાં આવે છે. ધ્રુવનો અર્થ થાય છે સ્થિર અથવા શાશ્વત. આ યોગમાં કરવામાં આવેલા કાર્યોમાં સ્થિરતા આવે છે અને સફળતા લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે.
વૈદિક જ્યોતિષની ગણતરી મુજબ, આ શુભ યોગની સકારાત્મક અસર આમ તો તમામ રાશિઓ પર થોડી-ઘણી પડશે, પરંતુ 3 ભાગ્યશાળી રાશિઓ એવી છે જેના માટે આ સમય કોઈ વરદાનથી ઓછો નહીં હોય. ચાલો જાણીએ કઈ છે આ રાશિઓ.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે ધ્રુવ યોગ કરિયર અને વેપારમાં મોટી પ્રગતિ લઈને આવી રહ્યો છે. લાંબા સમયથી અટકેલા નાણાં પરત મળી શકે છે. રોકાણ માટે આ સમય ખૂબ જ અનુકૂળ છે. નોકરીયાત જાતકોને કાર્યસ્થળ પર સિનિયર અધિકારીઓ અને બોસ તરફથી પ્રશંસા મળશે. પ્રમોશન કે પગાર વધારો થવાના યોગ બની રહ્યા છે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ જળવાઈ રહેશે અને જીવનસાથી સાથેના સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમય માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરનારો સાબિત થશે. ધ્રુવ યોગના પ્રભાવથી તમારા ધારેલા તમામ કાર્યો સમયસર પૂર્ણ થશે. ભાગ્યનો પૂરો સહયોગ મળશે. જો તમે પાર્ટનરશિપમાં કોઈ નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો 17 જૂન પછીનો સમય શાનદાર છે. મોટો આર્થિક નફો થવાની આશા છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને તમે પોતાને ઉર્જાવાન અનુભવશો.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે ધ્રુવ યોગ માનસિક શાંતિ અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ વધારનારો રહેશે. નોકરીની શોધી રહેલા યુવાનોને આ દરમિયાન કોઈ મોટી અને સારી ઓફર મળી શકે છે. વિદેશ જવાની ઈચ્છા રાખતા જાતકોનો માર્ગ સરળ બનશે. આ સમયગાળામાં તમે પ્રોપર્ટી કે નવું વાહન ખરીદવાનું મન બનાવી શકો છો. પિતૃક સંપત્તિથી પણ લાભ થવાના સંકેત છે. મન આધ્યાત્મિક કાર્યો તરફ વળશે, જેનાથી માનસિક તણાવમાંથી મુક્તિ મળશે.
ધ્રુવ યોગનો વિશેષ ઉપાય
17 જૂને આ શુભ યોગનો પૂરો લાભ મેળવવા માટે સવારે સ્નાન કર્યા પછી ભગવાન વિષ્ણુ અથવા તમારા ઈષ્ટદેવની પૂજા-અર્ચના કરો અને પીળા રંગના ફળ અથવા મીઠાઈનો ભોગ લગાવો. આનાથી આ યોગની શુભ અસર અનેક ગણી વધી જાય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)