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  • /Dhruv Yog 2026: 17 જૂને બનશે શક્તિશાળી અને દુર્લભ ધ્રુવ યોગ, આ 3 રાશિઓની લાગશે લોટરી, ખૂલશે બંધ કિસ્મતના દરવાજા!

Dhruv Yog 2026: 17 જૂને બનશે શક્તિશાળી અને દુર્લભ ધ્રુવ યોગ, આ 3 રાશિઓની લાગશે લોટરી, ખૂલશે બંધ કિસ્મતના દરવાજા!

Dhruv Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રનો એક ખૂબ જ શક્તિશાળી અને સ્થિર યોગ ધ્રુવ યોગ 17 જૂનના રોજ બનવા જઈ રહ્યો છે. જેની સીધી અસર ઘણી રાશિઓના કરિયર, બેન્ક બેલેન્સ અને માન-સન્માન પર પડશે. ચાલો જાણીએ આ દરમિયાન કઈ-કઈ રાશિઓને શું મોટા ફાયદા થવાના છે અને ભાગ્યનો કેટલો સાથ મળશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 09, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:30 PM IST
Dhruv Yog 2026: 17 જૂને બનશે શક્તિશાળી અને દુર્લભ ધ્રુવ યોગ, આ 3 રાશિઓની લાગશે લોટરી, ખૂલશે બંધ કિસ્મતના દરવાજા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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