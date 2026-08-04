7 ઓગસ્ટે બની રહ્યો છે સૂર્ય-શનિનો શક્તિશાળી 'નવપંચમ યોગ', આ 4 રાશિઓનું ચમકશે નસીબ; બનશે ધનલાભના પ્રબળ યોગ!

Surya Shani Yuti: નવપંચમ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે કુંડળીમાં બે ગ્રહો એકબીજાથી પાંચમા ભાવ અને નવમા ભાવમાં સ્થિત હોય છે અથવા તેમની વચ્ચે 120 ડિગ્રીનો ખૂણો બને છે. આને ગ્રહોની શુભ સ્થિતિ માનવામાં આવે છે. આ યોગ બનવાથી કરિયર અને વેપારમાં અચાનક મોટી તકો મળવા લાગે છે અને કાર્યોમાં આવતી અડચણો પણ દૂર થવા લાગે છે. આ યોગ 7 ઓગસ્ટે સૂર્ય અને શનિ વચ્ચે બનવા જઈ રહ્યો છે. જાણો તેનાથી કઈ રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ મળી શકે છે.
કઈ રાશિઓ માટે શુભ રહેશે આ યોગ?
સૂર્ય અને શનિની આ નવપંચમ દ્રષ્ટિથી આ 4 રાશિઓને વિશેષ લાભ મળવાની સંભાવના છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ શુભ યોગ વરદાન સાબિત થશે. કરિયરમાં ખૂબ જ પ્રગતિ થશે. અચાનક ધનલાભના યોગ બનશે. અટવાયેલું ધન પાછું મળી શકે છે. કોઈ મોટી ડીલ ફાઇનલ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. મનપસંદ નોકરી મળી શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોના માન-સન્માનમાં વધારો થશે. આવક વધવાના યોગ બની રહ્યા છે. કોઈ જૂના રોકાણથી બમ્પર લાભ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાં કરતા વધુ મજબૂત બનશે. કોઈ મિત્રની મદદથી કોઈ કામમાં મોટી સફળતા મળવાના યોગ છે. નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો. કાર્યસ્થળ પર તમારી સ્થિતિ ઘણી મજબૂત રહેવાની છે. સરકારી કે વહીવટી કાર્યોમાં સફળતા મળશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ વરદાન સાબિત થશે. ધનલાભના શુભ યોગ બની રહ્યા છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સારો ઉછાળો જોવા મળશે. જો તમે વિદેશમાં નોકરી શોધી રહ્યા છો તો આ કામમાં તમને સફળતા મળી શકે છે. રોકાણ માટે સમય અનુકૂળ છે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે.
કુંભ રાશિ
કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રમોશન મળવાની સંભાવના છે. વેપારમાં મોટો નફો મળવાની આશા છે. પિતૃક સંપત્તિથી સારો લાભ પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ રહેશો. અટવાયેલું કામ પૂર્ણ થશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સફળતા મળશે. વાહન ખરીદવાના યોગ બની રહ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમને કોઈપણ રોગથી પણ છુટકારો મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)