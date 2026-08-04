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  • /7 ઓગસ્ટે બની રહ્યો છે સૂર્ય-શનિનો શક્તિશાળી નવપંચમ યોગ, આ 4 રાશિઓનું ચમકશે નસીબ; બનશે ધનલાભના પ્રબળ યોગ!

7 ઓગસ્ટે બની રહ્યો છે સૂર્ય-શનિનો શક્તિશાળી 'નવપંચમ યોગ', આ 4 રાશિઓનું ચમકશે નસીબ; બનશે ધનલાભના પ્રબળ યોગ!

Surya Shani Yuti: પંચાગ અનુસાર 7 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ સૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી 120 ડિગ્રીના ખૂણા પર સ્થિત થશે, જેનાથી 'નવપંચમ યોગ'નું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ યોગ 4 રાશિઓનું નસીબ ચમકાવી દેશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 04, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:24 PM IST
7 ઓગસ્ટે બની રહ્યો છે સૂર્ય-શનિનો શક્તિશાળી 'નવપંચમ યોગ', આ 4 રાશિઓનું ચમકશે નસીબ; બનશે ધનલાભના પ્રબળ યોગ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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