Prev
Next

કોણ છે આ સંત, જેમને પ્રેમાનંદ મહારાજે પોતાની ગાદી પર બેસાડી દંડવત પ્રણામ કર્યા અને તેમના પગ ધોયા

Premanand Maharaj : વૃંદાવનના શ્રી રાધા કેલીકુંજ આશ્રમમાં સંત પ્રેમાનંદ અને ગુરુ શરણાનંદ વચ્ચે ભાવનાત્મક મુલાકાત થઈ. ગુરુ શરણાનંદે સંત પ્રેમાનંદની તબિયત જાણવા માટે તેમની મુલાકાત લીધી. સંત પ્રેમાનંદે તેમનું પ્રણામ કરીને સ્વાગત કર્યું, તેમના પગ ધોયા અને આરતી કરી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:28 AM IST

Trending Photos

કોણ છે આ સંત, જેમને પ્રેમાનંદ મહારાજે પોતાની ગાદી પર બેસાડી દંડવત પ્રણામ કર્યા અને તેમના પગ ધોયા

premanand maharaj kaun hai : સનાતન પરંપરા અદભૂત છે. આની એક ઝલક ત્યારે જોવા મળી જ્યારે બે અલગ અલગ સંપ્રદાયોના અગ્રણી સંતો - વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના રાધાવલ્લભી સંપ્રદાયના અનુયાયી સંત પ્રેમાનંદ અને ઉદાસીન સંપ્રદાયના અનુયાયી ગુરુશરણાનંદ એકબીજાને મળ્યા હતા.  આ દ્રશ્યએ બધાને પ્રભાવિત કર્યા. બંને સંતોની આંખો છલકાઈ ગઈ. વાતાવરણ ભક્તિથી ભરાઈ ગયું.

ગુરુશરણાનંદ પ્રેમાનંદના સ્વાસ્થ્યની પૂછપરછ કરવા પહોંચ્યા
સવારના આઠ વાગ્યાની આસપાસ ગુરુશરણાનંદ શ્રી રાધા કેલીકુંજ આશ્રમ પહોંચ્યા. આ માહિતી મળતાં, સંત પ્રેમાનંદ મહારાજ જાતે દરવાજા પાસે ગયા અને તેમને પ્રણામ કર્યા. ગુરુશરણાનંદે તેમને પ્રેમથી ભેટી પડ્યા હતા. આ ક્ષણે, એવું લાગ્યું કે જાણે બે લાંબા સમયથી ખોવાયેલા ભાઈઓ વર્ષો પછી ફરી મળ્યા હોય. બંને સંતોના આ મિલનથી ત્યાં હાજર ભક્તો ઉત્સાહિત થયા.

Add Zee News as a Preferred Source

પ્રેમાનંદે ગુરુશરણાનંદના પગ ધોયા અને ચંદનનો લેપ લગાવ્યો
સંત પ્રેમાનંદે ગુરુશરણાનંદને પોતાના આસન પર બેસાડ્યા અને તેમની સામે જમીન પર બેસી ગયા. તેમણે તેમના પગ ધોવા, ચંદનનો લેપ લગાવવા અને માળા અર્પણ કરવાનો આગ્રહ કર્યો. ગુરુશરણાનંદે ફક્ત ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે જ તેમના પગ સ્વીકાર્યા, પરંતુ પ્રેમાનંદના આગ્રહથી તેમણે પોતાનું વ્રત તોડ્યું.

 

બે સંતો વચ્ચે પ્રેરણાદાયક વાતચીત
ગુરુશરણંદે પ્રેમાનંદની ભક્તિ અને યુવા પેઢીને સનાતન ધર્મ પ્રત્યે જાગૃત કરવાના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું, "તમે ભક્તો માટે પ્રેરણા છો. ભગવાન તમને લાંબુ આયુષ્ય આપે." એક સંતે પ્રેમાનંદને પોતાની કિડની દાન કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, પરંતુ તેમણે ના પાડી. આના પર પ્રેમાનંદે હસતાં હસતાં જવાબ આપ્યો, "જ્યાં સુધી શ્રીજી ઈચ્છે ત્યાં સુધી અમે આ કિડની સાથે ચાલુ રાખીશું."

આ ભાવનાત્મક મુલાકાત પછી, સંત પ્રેમાનંદે આશ્રમના અન્ય સંતોને ગુરુશરણાનંદની મુલાકાત લેવાની અપીલ કરી. પ્રસ્થાન સમયે, પ્રેમાનંદે કહ્યું, "તમને પાછા ફરવા દેવાનું અશક્ય છે. તમારા આગમનથી મારા હૃદયમાં આનંદ આવ્યો છે."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Premanand MaharajGuru Sharnanandપ્રેમાનંદ મહારાજગુરુ શરણાનંદ

Trending news