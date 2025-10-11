Prev
Premanand Maharaj : ‘ખોટું બોલીને ઓફિસમાંથી રજા લેવી એ પાપ છે ?’ જાણો પ્રેમાનંદ મહારાજનો જવાબ

Premanand Maharaj : એક માણસે પ્રેમાનંદ મહારાજને કહ્યું કે જ્યારે તેણે સાચા કારણ સાથે રજા માંગી ત્યારે તેને ક્યારેય રજા મળી નહીં. પરંતુ જ્યારે તેણે ખોટું બોલીને રજા માંગી ત્યારે તેને તરત જ મળી ગઈ. શું ખોટું બોલીને રજા માંગવી એ પાપ છે ? પ્રેમાનંદ મહારાજે આનો ખૂબ જ રસપ્રદ જવાબ આપ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 11, 2025, 09:02 PM IST

Premanand Maharaj : ‘ખોટું બોલીને ઓફિસમાંથી રજા લેવી એ પાપ છે ?’ જાણો પ્રેમાનંદ મહારાજનો જવાબ

Premanand Maharaj : વૃંદાવનના પ્રેમાનંદ મહારાજના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થાય છે. આ જ કારણ છે કે દેશભરના લોકો તેમના દર્શન કરવા માટે વૃંદાવન મંદિરની મુલાકાત લે છે. સામાન્ય લોકો ઉપરાંત, ઘણી જાણીતી હસ્તીઓ પણ તેમના દરબારમાં નમન કરતી જોવા મળે છે. લોકો ઘણીવાર પ્રેમાનંદ મહારાજને કેટલાક અસામાન્ય પ્રશ્નો પૂછે છે, જે પ્રેમાનંદ મહારાજના ચહેરા પર સ્મિત લાવી દે છે. તાજેતરમાં પ્રેમાનંદ મહારાજના દરબારમાં એક વ્યક્તિએ આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો.

એક વ્યક્તિએ પ્રેમાનંદ મહારાજને કહ્યું, "હું એક ખાનગી કંપનીમાં કામ કરું છું. ક્યારેક મને તાત્કાલિક કામને કારણે પણ રજા મળતી નથી. પરંતુ જો હું મારા દાદી, કાકા કે અન્ય કોઈ સંબંધીના મૃત્યુ જેવું બહાનું બનાવું છું, તો મને તરત જ રજા મળે છે."

તે વ્યક્તિએ આગળ સમજાવ્યું કે જો તમે સાચું કારણ આપીને ઓફિસમાં રજા માંગો છો, તો તમને તે મળતી નથી. પરંતુ જો તમે ખોટું બોલો છો અને રજા માંગો છો, તો તમને તે તરત જ મળે છે. બીજા એક વ્યક્તિએ ઉમેર્યું, "જો તમે દર દોઢ મહિને વૃંદાવન જવા માટે રજા માગો છો, તો તમને તે ક્યારેય નહીં મળે. મારે આજે ઓફિસમાં ખોટું બોલવું પડ્યું અહીં આવવા માટે. તો શું ખોટું બોલીને રજા લેવી એ પાપ છે ?"

પ્રેમાનંદ મહારાજે આપ્યો જવાબ 

આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા પહેલા પ્રેમાનંદ મહારાજ જોરથી હસ્યા અને પછી કહ્યું કે આ કળિયુગનો પ્રભાવ છે - "જૂઠું લેવું જૂઠું આપવું, જૂઠું ભોજન જૂઠું ચાવવું." પરંતુ ગમે તે હોય, જૂઠું બોલવું એ પાપ છે. આ પછી પ્રેમાનંદ મહારાજે એક શ્લોક સંભળાવ્યો: "સત્ય જેવું કોઈ તપ નથી અને અસત્ય જેવું કોઈ પાપ નથી. જેના દિલમાં સત્ય છે તેના દિલમાં ભગવાન રહે છે."

પ્રેમાનંદજીએ આગળ કહ્યું કે આપણે સમસ્યાઓ સામે લડવું જોઈએ. આપણે દરેક ક્ષણે સત્યના માર્ગ પર ચાલવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જીવનના દરેક વળાંક પર જૂઠું બોલવાનું ટાળવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. જોકે, પૂજા, ઉપાસના અને ભગવાન પ્રાપ્તિ માટે જૂઠું બોલવું એ જૂઠ નથી. જો કે આપણે ભગવાનની પૂજા કરવા અથવા તેમના દર્શન કરવા માટે જૂઠું બોલીએ તો કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ આપણે ક્યારેય સાંસારિક બાબતો માટે જૂઠું બોલવું જોઈએ નહીં.

