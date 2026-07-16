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ભગવાન જગન્નાથજીના નામથી કેમ ડરતા હતા અંગ્રેજો? સામે આવ્યું ચોંકાવનારું રહસ્ય

Puri Jagannath Temple: પુરીના ભગવાન જગન્નાથ મંદિર સાથે જોડાયેલા એવા કેટલાક રહસ્યો છે જે લોકોને અચંબિત કરે છે. એટલે સુધી કે અંગ્રેજોઓ પણ આ રહસ્યો વિશે ભાળ મેળવવાની  કોશિશ કરી હતી અને જગન્નાથ મંદિરની જાસૂસી કરી હતી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 16, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:42 PM IST
ભગવાન જગન્નાથજીના નામથી કેમ ડરતા હતા અંગ્રેજો? સામે આવ્યું ચોંકાવનારું રહસ્ય
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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