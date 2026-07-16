/ભગવાન જગન્નાથજીના નામથી કેમ ડરતા હતા અંગ્રેજો? સામે આવ્યું ચોંકાવનારું રહસ્ય

આજે અમદાવાદના જગન્નાથ મંદિરથી ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા નીકળી છે. નગરચર્યાએ નીકળીને રાતે ભગવાન નીજ મંદિરે પરત ફરશે. બીજી બાજુ ઓડિશાના પ્રખ્યાત પુરી જગન્નાથ મંદિરથી પણ આજે ભગવાન જગન્નાથ નગરચર્યાએ નીકળી રહ્યા છે. આ વર્ષે 29 જૂનના રોજ સ્નાન પૂર્ણિમા ઉજવાઈ અને આજે 16મી જુલાઈએ ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળી રહી છે. જે 27 જુલાઈના રોજ ભગવાનના મૂળધામ પાછી ફરીને સમાપ્ત થશે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે એક સમય એવો પણ હતો કે જ્યારે અંગ્રેજો ભગવાન જગન્નાથનું નામ સાંભળીને થર થર કાંપતા હતા. આ એક ઐતિહાસિક સચ્ચાઈ છે. જેનો ખુલાસો એક બ્રિટિશ અધિકારીની ગુપ્ત ડાયરીથી થયો હતો.
જાસૂસીનો એ ખેલ
19મી સદીની શરૂઆત હતી જ્યારે અંગ્રેજો ભારત પર પોતાની પક્કડ મજબૂત કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમની નજર ઓડિશાના પુરીમાં આવેલા જગન્નાથ મંદિર પર પડી. આ મંદિરની લોકપ્રિયતા, ભવ્યતા અને લાખો ભક્તોની અતૂટ શ્રદ્ધાએ અંગ્રેજોને અચંબિત કર્યા હતા. તેમને સમજમાં નહતું આવતું કે આખરે એક મૂર્તિ અને તેની આસપાસના રિવારોજ લોકોને આટલા એકજૂથ અને સમર્પિત કરી શકે છે. તેમના મનમાં એ ડર હતો કે ક્યાંક આ ભક્તિ અંગ્રેજો વિરુદ્ધ વિદ્રોહનું રૂપ ન લઈ લે.
આ બેચેનીના પગલે તત્કાલીન બ્રિટિશ અધિકારીઓએ મંદિરની જાસૂસી કરાવવાનું નક્કી કર્યું. જેનો હેતુ મંદિરના રહસ્યો, અનુષ્ઠાનો અને ભક્તોની ગતિવિધિઓને સમજવાનું હતું. આ મિશન પર અનેક અધિકારીઓને લગાવવામાં આવ્યા હતા જેમાંથી એક હતા લેફ્ટેનન્ટ સ્ટર્લિંગ.
ગુપ્ત ડાયરીથી મોટા ખુલાસા
લેફ્ટેનન્ટ સ્ટર્લિંગ એક એવા અધિકારી હતા કે જેમણે જગન્નાથ મંદિરની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી. તેમણે પોતાની દરેક શોધ, દરેક અવલોકનને પોતાની ડાયરીમાં નોંધ્યું. તેઓ મંદિરની અંદર થતા દરેક નાના મોટા અનુષ્ઠાન, ભક્તોની ભીડ અને મંદિર મેનેજમેન્ટની રીતભાત પર બારીકાઈથી નજર રાખતા હતા. તેમની ડાયરીમાં જગન્નાથપુરીની અદભૂત રથયાત્રા, મહાપ્રસાદ અને ભક્તોની અસીમ આસ્થાનું વિસ્તૃત વિવરણ મળી આવે છે.
જેમ જેમ સ્ટર્લિંગ મંદિરની નજીક આવતા ગયા ત્યાં તેમણે કઈક એવું મહેસૂસ કર્યું કે જે શબ્દોમાં વર્ણન કરવું મુશ્કેલ હતું. સ્ટર્લિંગે પોતાની ડાયરીમાં ખુલાસો કર્યો કે મંદિરની શક્તિ તેના સ્વર્ણ ભંડાર કે સૈન્ય બળમાં નહતી, પરંતુ તે ભક્તોની અથાગ શ્રદ્ધા અને ભગવાન જગન્નાથ પ્રત્યે તેમના અતૂટ વિશ્વાસમાં રહેલી હતી. તેમણે એ પણ લખ્યું કે કઈ રીતે ભગવાનના નામથી જ લોકો પોતાની બધી ચિંતાઓ છોડીને તેમના ચરણોમાં સમર્પિત થઈ જતા હતા. આ શક્તિ અંગ્રેજો માટે એકદમ નવી અને અભૂતપૂર્વ હતી.
અંગ્રેજ અધિકારી સ્તબ્ધ થયા
સ્ટર્લિંગે પોતાની ડાયરીમાં એ વાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે કઈ રીતે મંદિરની અંદર રહેલી એક અદ્રશ્ય શક્તિ તેમને અને તેમના સાથી અધિકારીઓને વિચલિત કરતી હતી. અંગ્રેજો જાણવા માંગતા હતા કે બ્રહ્મ પદાર્થ શું છે, જે ભગવાન જગન્નાથની મૂર્તિની અંદર હોવાનું મનાય છે, કેટલાક લોકોની માન્યતા મુજબ તે ભગવાનનું ધબકતું હ્રદય છે.
કેટલાક તેને અંતરિક્ષમાંથી આવેલો અવશેષ માને છે. કેટલાક લોકો તેના વિશે શાંત, રહસ્યમય સ્વરમાં વાતો કરે છે, અને દાવો કરે છે કે મૂર્તિમાં રહેલો 'બ્રહ્મ પદાર્થ' (પવિત્ર પદાર્થ) જીવંત પદાર્થની જેમ ધબકે છે. આ જાસૂસી ઓપરેશન દરમિયાન એક અધિકારીને તો ખુબ તાવ આવી ગયો. બીજો પાગલ થઈ ગયો, તે બૂમો પાડવા લાગ્યો કે ભગવાનની આંખો અંધારામાં પણ તેને જુએ છે.
સ્ટર્લિંગે જોયું તો કેટલાક બ્રિટિશ અધિકારીઓ જેમણે આ મંદિર અને તેની આસ્થાની મજાક ઉડાવી હતી તેઓ ધીરે ધીરે તેના પ્રભાવમાં આવવા લાગ્યા હતા. કેટલાક તો માનસિક રીતે અસ્થિર પણ થયા હતા જેમ કે સ્ટર્લિંગે પોતાની ડાયરીમાં 'પાગલ થઈ ગયેલા અધિકારી' શબ્દોથી દર્શાવ્યા. સ્થિતિ એવી થઈ ગઈ કે અંગ્રેજ સૈનિકો અને ઓફિસર ગર્ભગૃહમાં જતા ખચકાવવા લાગ્યા. એક અધિકારીએ તો તેમને 'જીવિત ભગવાન' કહેવાનું પણ શરૂ કરી દીધુ હતું.
લેફ્ટેનન્ટ સ્ટર્લિંગની ડાયરી ગાયબ થઈ?
આ સમગ્ર ઘટનાનો રહસ્યમય પહેલું એ છે કે લેફ્ટેનન્ટ સ્ટર્લિંગની ગુપ્ત ડાયરી ગાયબ થઈ ગઈ. કેટલાક ઈતિહાસકારોનું માનવું છે કે અંગ્રેજોએ આ ડાયરી ગાયબ કરી નાખી. જેથી કરીને મંદિરની આધ્યાત્મિક શક્તિનું રહસ્ય બહાર ન આવે અને તેમના સામાજ્યવાદી મનસૂબાઓ પર આંચ ન આવે. આ ડાયરી કદાચ બ્રિટિશ શાસન માટે એક ચેતવણી હતી કે ભારતની આત્મા તેમના ધર્મ અને સંસ્કૃતિમાં વસે છે જેને બળપુર્વક કાબૂમાં કરી શકાય નહીં.
આજે પણ ધબકે છે દિલ
લોકોનું માનવું છે કે ભગવાન જગન્નાથજીનું હ્રદય આજે પણ ધબકે છે. કારણ કે તે સ્વયં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ છે. જ્યારે શ્રીકૃષ્ણનું મૃત્યુ થયું તો તેમનું આખું શરીર બળી ગયું પરંતુ દિલ જીવતું રહ્યું અને આ દિલ ભગવાન જગન્નાથમાં છે. કેટલાક લોકવાયિકાઓ મુજબ જેણે પણ ગર્ભગૃહમાં મૂર્તિને સ્પર્શ કર્યો તેઓ લાંબા સમય સુધી જીવિત રહ્યા નથી.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)