/રથયાત્રામાં કેમ ફોડાય છે અધર પનાના માટલા? જાણો અનોખા પ્રસાદનું સદીઓ જૂનું રહસ્ય

આજથી ભગવાન જગન્નાથજીની પુરીમાં રથયાત્રાની શરૂઆત થઈ છે. આ દિવસે પુરીના બડદાંડા (મુખ્ય માર્ગ) પર નીકળતા વિશાળ રથ લાખો શ્રદ્ધાળુઓનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચે છે. રથયાત્રાના દિવસે ભગવાન જગન્નાથ, તેમના મોટા ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રા પોત પોતાના રથ પર સવાર થઈને મંદિરની બહાર નીકળે છે અને ભક્તોને દર્શન આપે છે. આ ફક્ત એ તહેવાર નથી પરંતુ આસ્થાનું જીવંત સ્વરૂપ છે જ્યારે ભગવાન પોતે ભક્તો વચ્ચે આવે છે.
એવું કહેવાય છે કે જે આ રથયાત્રામાં સામેલ થાય છે તે વૈકુંઠ ધામમાં જાય છે. આ દરમિયાન તમામ દેવતા ગણ સામેલ હોય છે અને નકારાત્મક શક્તિઓ જેમ કે ભૂત પ્રેત વગેરે પણ જે મુક્તિ મેળવવા માંગતા હોય તેઓ આ રથયાત્રામાં સામેલ હોય છે. આવામાં પ્રકૃતિના આ સંતુલન માટે રથયાત્રામાં એક દિવસ અધર પના માટે હોય છે.
અધર પનાનું અનુષ્ઠાન આપણને શીખવાડે છે કે ભગવાનની કૃપા ફક્ત જીવિત લોકો પૂરતી સીમિત નથી. પરંતુ દિવંગત આત્માઓ અને અદ્રશ્ય શક્તિઓ માટે પણ સમાન રીતે કરુણામય છે. આ પરંપરાઓ આપણને યાદ અપાવે છે કે ભગવાનનો પ્રેમ અને આશીર્વાદ આ સંસારની સીમાઓથી પરે છે અને દરેક માટે છે.
જાણો આ અધર પના પરંપરા વિશે
રથયાત્રાની સૌથી આકર્ષક રસ્મોમાંથી એક છે અધર પના. જેમાં પનીર, દૂધ, ખાંડ અને મસાલાઓથી એક વિશેષ મીઠું પીણું તૈયાર કરાય છે અને તેને મોટા માટીના વાસણોમાં ભરીને દેવતાઓેને સમર્પિત કરાય છે. આ વાસણોને રથ પર રાખવામાં આવે છે અને અર્પણ કર્યા બાદ વાસણો ફોડી નાખવામાં આવે છે. વિશેષજ્ઞો મુજબ આ ક્રિયા જોવામાં જેટલી સરળ છે તેની પાછળ એટલો જ ગૂઢ અર્થ છે.
અદ્રશ્ય શક્તિઓ પણ હોય છે રથયાત્રામાં!
જગન્નાથ પરંપરામાં રથોની પાછળ ફક્ત ભક્તો જ નહીં પરંતુ અદ્રશ્ય શક્તિઓ પણ ભગવાનના આશીર્વાદ માટે જોડાય છે એવી માન્યતા છે. પ્રથા મુજબ રથયાત્રા દરમિયાન રથની ચારે બાજુ મંડરાતી આત્માઓ અને ભૂતોની તરસ છીપાવવા માટે રથો પર રાખવામાં આવેલા મીઠા પાણીના વાસણો ફોડવામાં આવે છે.
આ પરંપરા હેઠળ માટીના ત્રણ મોટા મોટા ઘડા (જેને લાઠિયા કહે છે)માં આ શરબત ભરીને ત્રણેય રથો પર ભગવાનના હોંઠોની ઊંચાઈ પાસે રખાય છે. ત્યારબાદ પૂજા અર્ચના કરીને આ ઘડાઓને જાણી જોઈને રથ ઉપર જ ફોડવામાં આવે છે. જેનાથી બધો પ્રસાદ વહીને રથની ચારેબાજુ ફેલાઈ જાય છે.
માણસો કેમ નથી લઈ શકતા
જગન્નાથ ધામનો આ એકમાત્ર એવો મહાપ્રસાદ છે જેને કોઈ સામાન્ય ભક્ત કે મંદિરના પૂજારી ગ્રહણ કરી શકતા નથી. શાસ્ત્રો અને લોકમાન્યતાઓ મુજબ આ ભોગ એવી અદ્રશ્ય, અતૃપ્ત આત્માઓ કે પિતૃઓ માટે હોય છે જે રથયાત્રા દરમિયાન ભગવાનના દર્શન માટે પુરી આવે છે.
એવું માનવામાં આવે છે કે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા વખતે માત્ર માણસો કે દેવતાઓ જ નહીં પરંતુ બ્રહ્માંડની દરેક દ્રશ્ય-અદ્રશ્ય શક્તિઓ સામેલ હોય છે. જે આત્માઓને મોક્ષ ન મળ્યો હોય તેઓ ભગવાનના આ પવિત્ર સ્પર્શવાળા પ્રસાદને લઈને તૃપ્ત થાય છે.
રસ્તાઓ પર ફેલાવવાનું કારણ!
માટીના ઘડા તોડવાથી આ દિવ્ય પીણું રથની લાકડીઓ અને જમીન પર ફેલાય છે. એવી માન્યતા છે કે અદ્રશ્ય શક્તિઓ અને પાર્શ્વ દેવતા રથના પૈડાઓ કે અંગોમાં હોય છે જે તેને સીધુ જમીનથી જ ગ્રહણ કરી લે છે.
આ રહસ્યમયી પરંપરાનો એક પહેલું એ પણ છે કે યાત્રા દરમિયાન બ્રહ્માંડની તમામ સકારાત્મક અને નકારાત્મક શક્તિઓ પુરી ધામમાં હોય છે. સૃષ્ટિના સંતુલનને જાળવી રાખવા માટે તથા આ અદ્રશ્ય શક્તિઓને શાંત અને સંતુષ્ટ રાખવા માટે મહાપ્રભુ સ્વયં પોતાના અધરો (હોંઠ)થી સ્પર્શીને આ પ્રસાદને જમીન પર અર્પણ કરે છે.
રથયાત્રાનો કાર્યક્રમ
પુરીની ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા 16 જુલાઈ 2026થી શરૂ થઈ રહી છે અને ત્યારબાદ 20 જુલાઈએ હેરા પંચમી ઉજવાશે ત્યારબાદ 24 જુલાઈએ બહુદા યાત્રા એટલે યાત્રા પરત થશે. ત્યારબાદ 25 જુલાઈએ સુના બેશા અને 26 જુલાઈએ અધર પના થશે. જેના વિશે અહીં જણાવવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ 27 જુલાઈએ નીલાદ્રી બીજે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)