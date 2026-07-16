/રથયાત્રામાં કેમ ફોડાય છે અધર પનાના માટલા? જાણો અનોખા પ્રસાદનું સદીઓ જૂનું રહસ્ય

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રથયાત્રામાં કેમ ફોડાય છે 'અધર પના'ના માટલા? જાણો અનોખા પ્રસાદનું 'સદીઓ જૂનું રહસ્ય'

Puri Rath Yatra 2026: ઓડિશાના પુરીના પ્રખ્યાત જગન્નાથ મંદિરેથી આજથી એટલે 16 જુલાઈથી રથયાત્રા શરૂ થઈ રહી છે. ત્યારબાદ 26 જુલાઈના રોજ અધર પના થશે. આ પરંપરા વિશે ખાસ જાણવા જેવું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 16, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:21 PM IST
રથયાત્રામાં કેમ ફોડાય છે 'અધર પના'ના માટલા? જાણો અનોખા પ્રસાદનું 'સદીઓ જૂનું રહસ્ય'
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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