/રાહુ-કેતુ જેવા રાશિ બદલશે કે આ રાશિવાળાને લાગશે લોટરી! બંપર આકસ્મિક ધનલાભથી તિજોરીઓ છલકાશે

રાહુ અને કેતુ એવા ગ્રહો છે જે હંમેશા ઉલ્ટી ચાલ ચલે છે. જેના કારણે તેમના ગોચર ખુબ મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. લગભગ 18 મહિના બાદ તે રાશિ પરિવર્તન કરે છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ રાહુ હાલ કુંભ રાશિમાં છે અને 5 ડિસેમ્બરે રાશિ બદલીને શનિની બીજી રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે કેતુ હાલ સિંહમાં ગોચર કરે છે અને આ જ દિવસે એટલેકે 5 ડિસેમ્બરે ઉલ્ટી ચાલ ચલીને ચંદ્રમાની રાશિ કર્કમાં ગોચર શરૂ કરશે. રાહુ અને કેતુનું ગોચર જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જેની સીધી અસર તમામ રાશિઓ પર પડશે. પરંતુ કેટલીક રાશિઓ એટલી ભાગ્યશાળી હશે જેમને કરિયરમાં પ્રગતિ, અપાર સફળતા અને બંપર ધનલાભ થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
રાહુ તમારી રાશિથી 10માં ભાવમાં ગોચર કરશે. જે કર્મનો ભાવ ગણાય છે. જ્યોતિષમાં 10માં ભાવનો રાહુ ખુબ જ શક્તિશાળી અને શુભ ગણાય છે. કાર્યક્ષેત્રે પ્રભાવ વધશે. પદ પ્રતિષ્ઠા વધશે. મોટું પદ મળી શકે. જે લોકો રાજકારણ, સરકારી ક્ષેત્ર કે મેનેજમેન્ટ સાથે જોડાયેલા છે તેમને અભૂતપૂર્વ સફળતા મળશે. અટકેલા કામ પૂરા થઈ શકે.
વૃષભ રાશિ
રાહુ તમારી રાશિથી 9માં ભાવ એટલે કે ભાગ્યના ભાવમાં અને કેતુ ત્રીજા ભાવમાં ગોચર કરશે. ભાગ્યનો સાથ ભાગ્યના સ્થાને રાહુનું હોવું તમારા અટકેલા કામોને ગતિ આપશે. વિદેશ મુસાફરી થઈ શકે છે. જે લોકો વિદેશમાં અભ્યાસ કે બિઝનેસ સેટ કરવાના સપના જોતા હશે તેમની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે. નોકરીમાં અચાનક પ્રમોશનના યોગ બને.
સિંહ રાશિ
રાહુ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવ (શત્રુ કે રોગનો ભાવ)માં આવશે જ્યારે કેતુ 12માં ભાવમાં રહેશે. કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં સફળતા મળી શકે. દુશ્મનો તમારું કશું બગાડી શકે નહીં. જૂની બીમારીઓથી રાહત મળશે. કેતુના પ્રભાવથી વિદેશ મુસાફરી કે વિદેશી સ્ત્રોતથી ધનલાભ થઈ શકે.
કન્યા રાશિ
રાહુ તમારા 5માં ભાવમાં અને કેતુ ત મારા 11માં ભાવ (લાભ) ગોચર કરશે. કેતુનું 11માં ભાવમાં આવવું એ તમને અણધાર્યો ધનલાભ કરાવી શકે છે. રાહુના પ્રભાવથી તમારા આઈડિયા અને કાર્યશૈલીમાં નવીનતા આવશે. જેનાથી કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી પ્રશંસા થશે.
મીન રાશિ
રાહુ તમારી રાશિથી 11માં ભાવ (આવક અને લાભનો ભાવ)માં પ્રવેશ કરશે. આ ગોચર તમને આર્થિક રીતે ફાયદો કરાવી શકે છે. આવકના સ્ત્રોતમાં અચાનક વધારો થશે. લાંબા સમયથી અટકેલી ઈચ્છાઓ અને મહત્વકાંક્ષાઓ પૂરી થઈ શકે છે. મોટા નેટવર્ક અને નવા લોકો સાથે જોડાવવાનો ફાયદો થઈ શકે છે.
કોણે રહેવું પડશે સાવધાન?
કેતુ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે જે એક ભાવુક રાશિ છે. આથી કર્ક, વૃશ્ચિક અને મકર રાશિના જાતકોએ પોતાના લગ્ન જીવન, માનસિક તણાવ અને માતાના સ્વાસ્થ્યનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું પડશે.
શુભ ફળ મળે એના માટે શું કરવું જોઈએ?
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)