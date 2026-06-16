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રાહુ-કેતુ જેવા રાશિ બદલશે કે આ રાશિવાળાને લાગશે લોટરી! બંપર આકસ્મિક ધનલાભથી તિજોરીઓ છલકાશે

Rahu-Ketu Gochar: રાહુ અને કેતુને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં છાયા ગ્રહ કે રહસ્યમયી ગ્રહો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રાહુનું ગોચર ડિસેમ્બરમાં થશે. આવામાં રાહુ અને કેતુ કઈ રાશિને શું લાભ કરાવશે, હાનિ કરાવશે તે જાણવું જરૂરી બને છે. 5 ડિસેમ્બરે રાહુ શનિની રાશિમાં જશે જ્યારે કેતુ પણ આ દિવસે ચંદ્રમાની કર્ક રાશિમાં જશે. જાણો કોના માટે લાભના યોગ બનશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 16, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:27 PM IST
રાહુ-કેતુ જેવા રાશિ બદલશે કે આ રાશિવાળાને લાગશે લોટરી! બંપર આકસ્મિક ધનલાભથી તિજોરીઓ છલકાશે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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રાહુ-કેતુ જેવા રાશિ બદલશે કે આ રાશિવાળાને લાગશે લોટરી! બંપર આકસ્મિક ધનલાભ થશે
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