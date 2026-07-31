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આજથી 3 દિવસ આ રાશિઓ માટે ખુબ ભારે! ગ્રહણ યોગ ધનહાનિ કરાવશે,ગુપ્ત શત્રુઓ બળિયા બનશે

Grahan Yog: આજથી એટલે કે 31 જુલાઈના રોજ રાહુ અને ચંદ્રમાનો ગ્રહણ યોગ બની રહ્યો છે જે 3 રાશિવાળા માટે ખુબ ભારે રહી શકે છે. ધનહાનિ અને ગુપ્ત શત્રુઓ જેવા પડકારો ઊભા થઈ શકે છે. આગામી કેટલાક દિવસ 3 રાશિઓ માટે ભારે રહી શકે છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે?

Written ByViral Raval
Published: Jul 31, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:11 PM IST
આજથી 3 દિવસ આ રાશિઓ માટે ખુબ ભારે! ગ્રહણ યોગ ધનહાનિ કરાવશે,ગુપ્ત શત્રુઓ બળિયા બનશે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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