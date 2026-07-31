/આજથી 3 દિવસ આ રાશિઓ માટે ખુબ ભારે! ગ્રહણ યોગ ધનહાનિ કરાવશે,ગુપ્ત શત્રુઓ બળિયા બનશે

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોની ચાલ અને યુતિનો માનવ જીવન પર ઊંડો પ્રભાવ પડે છે. જ્યારે પણ કોઈ અશુભ યોગ બને છે ત્યારે તેની અસર દેશ દુનિયાની સાથે સાથે તમામ 12 રાશિઓ ઉપર પણ પડે છે. પંચાંગ અને ગ્રહ ગોચર મુજબ 31 જુલાઈ 2026થી લઈને 2 ઓગસ્ટ 2026 સુધીનો સમય 3 રાશિવાળા માટે સાવધાની રાખવા જેવો છે. આ દરમિયાન આકાશમાં રાહુ અને ચંદ્રમાની યુતિથી ખતરનાક ગ્રહણ યોગ બની રહ્યો છે. જે મુસીબતો ખડકી શકે છે.
રાહુ-ચંદ્રનો ગ્રહણ યોગ
જ્યારે કુંડળી કે ગોચરમાં ચંદ્રમા તથા રાહુ એક જ જ ભાવાં યુતિ બનાવે ત્યારે ગ્રહણ યોગ સર્જાય છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ ચંદ્રમાને મન અને ભાવનાના કારક ગણવામાં આવે છે. જ્યારે રાહુ એક માયાવી, છાયા અને રહસ્યમય ગ્રહ તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે આ બંને મળે છે ત્યારે માનસિક તણાવ, નિર્ણય લેવામાં અસમર્થતા, આર્થિક નુકસાન અને અચાનક ઘટનાની પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ યોગ આગામી 3 દિવસ સુધી કેટલીક રાશિઓને માનસિક અને શારીરિક પડકારો લાવી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે...
વૃષભ રાશિ
સિંહ રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ
બચવાના જ્યોતિષી ઉપાયો
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)