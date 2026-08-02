/Rahu Gochar 2026: ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રાહુનું ભ્રમણ, આજથી આ 4 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા!

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુને એક માવાયી અને છાયા ગ્રહ માનવામાં આવે છે. રાહુ જ્યારે પણ પોતાની રાશિ કે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરે છે, તો તેની સીધી અસર દેશ-દુનિયાની સાથે-સાથે તમામ 12 રાશિઓના જીવન પર પડે છે. આજે રાહુએ ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે.
ધનિષ્ઠા નક્ષત્રના સ્વામી મંગળ ગ્રહ છે અને જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર રાહુ અને મંગળનો આ સંબંધ જાતકના જીવનમાં મોટો ફેરફાર લાવવાની ક્ષમતા રાખે છે. રાહુના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળવાનો સંકેત મળી રહ્યો છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, જેનો શુભ સમય શરૂ થયો છે.
આ જાતકોનો થશે ભાગ્યોદય
મેષ રાશિ
રાહુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિના જાતકો માટે આર્થિક દ્રષ્ટિએ ફળયાદી સાબિત થશે. નોકરી કરનાર જાતકોને કાર્યસ્થળ પર જવાબદારી અને પ્રમોશન મળી શકે છે. બિઝનેસ કરનારને અચાનક મોટો લાભ થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોના અટવાયેલા કાર્ય આ દરમિયાન ઝડપથી પૂરા થશે. પરિવારમાં ચાલી રહેલો અણબનાવ દૂર થશે અને આસપી સંબંધમાં મિઠાસ વધશે. સમાજમાં માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિનો યોગ બની રહ્યો છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય આવકના નવા સ્ત્રોત ખોલનાર સાબિત થશે. જો તમે લાંબા સમયથી રોકાણનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમય ઉત્તમ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકોને જીવનમાં સુખ-સુવિધાનો વધારો થશે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ મળવાનો યોગ છે. લગ્ન જીવનમાં ખુશીઓ આવશે અને પાર્ટનરનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.