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Rahu Gochar 2026: ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રાહુનું ભ્રમણ, આજથી આ 4 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા!

Rahu Gochar 2026: રાહુનો ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવશે? જાણો કરિયર, વ્યાપાર અને આકસ્મિક ધનલાભ સાથે જોડાયેલું રાશિફળ...

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 02, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:31 AM IST
Rahu Gochar 2026: ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં રાહુનું ભ્રમણ, આજથી આ 4 રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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