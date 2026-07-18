/Rahu Gochar 2026: રાહુનું ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરતા જ 4 રાશિઓને મળશે અચાનક સફળતા, છપ્પરફાડ ધનલાભની સાથે તમામ ઈચ્છા થશે પૂરી!

Rahu Gochar In Dhanishtha Nakshatra 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુને છાયા ગ્રહ અને પાપી ગ્રહ માનવામાં આવ્યો છે, જેના રાશિ કે નક્ષત્ર ગોચરની ઊંડી અસર તમામ રાશિના જાતકો પર પડે છે. આ વર્ષે 2 ઓગસ્ટ 2026ને રવિવારના રોજ મધ્યરાત્રિએ 12:08 વાગ્યે છાયા ગ્રહ રાહુ ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થશે. રાહુનું મંગળના નક્ષત્ર ધનિષ્ઠામાં પ્રવેશવું જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે છે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ જેના જાતકોને લાભ જ લાભ થવાનો છે.
મેષ રાશિ
રાહુનું ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું મેષ રાશિના જાતકોના ઘણા અટકેલા કાર્યો પૂરા કરશે. અચાનક મોટો ધનલાભ થઈ શકે છે. નોકરી કે વેપારને લગતા શુભ સમાચાર મળી શકે છે. સમાજમાં ઓળખ અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. વિદેશમાં નોકરી કરવાનું સપનું પૂરું થશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે રાહુનું નક્ષત્ર ગોચર અતિ શુભ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને જૂના રોકાણથી લાભ થશે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી બીમારી દૂર થવાના માર્ગો ખુલશે. મનપસંદ નોકરીની શોધ પૂરી થશે અને સન્માન વધશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે રાહુનું નક્ષત્ર ગોચર સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો કરી શકે છે. મોટી જોબની ઓફર પણ મળી શકે છે. મન શાંત રહેશે. નવું મકાન ખરીદવાની તકો મળી શકે છે. પારિવારિક કે સામાજિક વિવાદોનો અંત આવશે. કરિયરમાં સફળતાના માર્ગો ખુલશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે રાહુનું નક્ષત્ર ગોચર જીવનમાં નવી દિશા બતાવશે. અચાનક સમસ્યાઓનો ઉકેલ મળશે. સંતાન સંબંધિત શુભ સમાચાર મળી શકે છે. કોર્ટને લગતી બાબતોમાં જાતકોનો પક્ષ મજબૂત થશે. આર્થિક લાભની સંભાવના છે. જૂનું દેવું ચૂકવાઈ જશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)