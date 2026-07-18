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Rahu Gochar 2026: રાહુનું ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરતા જ 4 રાશિઓને મળશે અચાનક સફળતા, છપ્પરફાડ ધનલાભની સાથે તમામ ઈચ્છા થશે પૂરી!

Rahu Gochar In Dhanishtha Nakshatra 2026: આ વર્ષે છાયા ગ્રહ રાહુ 2 ઓગસ્ટે ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં ઘણા સકારાત્મક બદલાવ આવી શકે છે. આ સાથે જ અચાનક લાભના માર્ગો ખુલી શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 18, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:23 PM IST
Rahu Gochar 2026: રાહુનું ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરતા જ 4 રાશિઓને મળશે અચાનક સફળતા, છપ્પરફાડ ધનલાભની સાથે તમામ ઈચ્છા થશે પૂરી!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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