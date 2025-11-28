2026માં પાપી ગ્રહ રાહુ આ રાશિવાળાના જીવનમાં ભારે ઉત્પાત મચાવશે, મોટી ધનહાનિના યોગ, બચવાના ઉપાય પણ જાણો!
Rahu Gochar 2026 Horoscope : વર્ષ 2026માં રાહુ ગોચરની વાત કરીએ તો આ સમગ્ર વર્ષ રાહુ કુંભ રાશિમાં રહેશે અને શનિ રાહુથી બીજા ભાવમાં ભ્રમણ કરતા રહેશે. રાહુ વર્ષના અંતમાં રાશિ બદલશે. જો કે આ આખુ વર્ષ રાહુ કેટલીક રાશિઓને હેરાન પરેશાન કરી શકે છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે. આ ઉપરાંત રાહુના ઉપાયો પણ જાણો.
Trending Photos
રાહુ આ વર્ષે 18 મે રવિવારના રોજ કુંભ રાશિમાં ગયા હતા અને વર્ષ 2026માં અંત સુધી એટલે કે 4 ડિસેમ્બર સુધી કુંભ રાશિમાં જ રહેશે. જ્યારે શનિ રાહુથી બીજા ભાવમાં ગોચર કરતા રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ રાહુના કારણે જ ગ્રહણ લાગતું હોય છે અને આ ગ્રહણ આવનારા વર્ષ 2026માં કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં પણ લાગી શકે છે. જેના પગલે આર્થિક તંગી, શરીર સંબંધિત પરેશાનીઓ, વેપારમાં નુકસાન વગેરે સમસ્યા આવી શકે છે. વર્ષ 2026માં કેટલીક રાશિઓએ એલર્ટ રહેવું પડશે. જાણો કોણે સાચવવું પડશે અને આ સાથે રાહુના ઉપાય પણ જાણો.
વૃષભ રાશિ
આવનારા સમયમાં વૃષભ રાશિના જાતકોએ એલર્ટ રહેવું પડશે. રાહુના પ્રભાવથી નોકરીમાં સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને આવક ઓછી થવાની સંભાવના પણ છે. જેનાથી મન પરેશાન રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી કમાણી ઘટવાની સાથે ખર્ચા વધી શકે છે. જેનો પ્રભાવ આર્થિક સ્થિતિ પર જોવા મળી શકે. વેપારમાં પણ સમજી વિચારીને નિર્ણય લેજો, નહીં તો નુકસાન ભોગવવું પડી શકે છે અને ઘરેલુ સમસ્યાઓ પણ પરેશાન કરશે. જરૂરી કાર્યોમાં અડચણ આવવાથી તણાવ વધી શકે છે.
ઉપાય- શનિવારે કાળા તલનું દાન કરવું.
સિંહ રાશિ
વર્ષ 2026 સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ રાહુના પ્રભાવથી મુશ્કેલીઓ અને બાધાઓથી ભરેલું રહી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે બનતા કામ બગડી શકે છે જેનાથી મન પરેશાન રહેશે અને જરૂરી કામ પૂરા થવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. આર્થિક મામલાઓમાં સતર્ક રહેવું પડશે અને ધનલાભની સ્થિતિઓ પણ ઓછી થશે. જેના પગલે માનસિક તણાવ વધશે. ખર્ચામાં વધારો થશે અને તમારે તમારી આવક અને ખર્ચા વચ્ચે સંતુલન જાળવવું પડશે. કૌટુંબિ માહોલ તણાવભર્યો રહી શકે છે જેનાથી મન બેચેન રહેશે. વિવાદથી દૂર રહેવું.
ઉપાય- સવા કિલો કોલસો વહેતા જળમાં પધરાવો.
કન્યા રાશિ
આવનારા વર્ષમાં કન્યા રાશિના જાતકોએ પોતાના સ્વાસ્થ્ય પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. આ સાથે જ રાહુ તમારા જીવન પર ગ્રહણ લગાવી શકે છે. આવામાં સમગ્ર વર્ષ એલર્ટ રહેવું જરૂરી રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન વ્યવસાય ક્ષેત્રે વિશેષ પ્રયત્ન અને આકરી મહેનત બાદ પણ અપેક્ષિત ફળ ન મળવાથી નિરાશ થઈ શકો છો. આવક પણ ઓછી રહેશે અને ખર્ચા વધુ રહી શકે છે. આવામાં તમારે કોઈ પણ બિનજરૂરી ચીજ પર ધન ખર્ચવાથી બચવું પડશે અને જોખમભર્યા નિર્ણયોથી પણ બચો. આર્થિક તંગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે અને કાર્યક્ષેત્રમાં વિરોધીઓ તમારા કાર્યોમાં બાધા નાખી શકે છે. આ સાથે જ વિરોધીઓની સંખ્યા વધવાના પણ સંકેત છે.
ઉપાય- ગૂપચૂપ રીતે સૂરમા જમીનમાં દબાવી દો.
વૃશ્ચિક રાશિ
વર્ષ 2026માં વૃશ્ચિક રાશિવાળાએ પણ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. કોઈ સ્વજન, પ્રિયજન કે મિત્ર સાથે ઝઘડો કે વિવાદ થઈ શકે છે. આવામાં સંબંધોમાં અંતર આવવાની સંભાવના છે. વેપારના ક્ષેત્રે લાભની સ્થિતિઓ ઓછી રહેશે, જેનાથી માનસિક તણાવ વધી શકે છે. કામકાજના મામલે તમારે વધુ ભાગદોડ કરવી પડી શકે છે. પરંતુ આમ છતાં અપેક્ષિત લાભ ન મળી શકવાથી નિરાશ રહેશો અને ખર્ચામાં પણ વધારો થશે. વેપારના ક્ષેત્રે તમારે વધુ સંઘર્ષ કરવો પડી શકે છે.
ઉપાય- મહામૃત્યુંજય મંત્રનો જાપ કરો.
કુંભ રાશિ
રાહુના પ્રભાવથી તમારે આવનારા વર્ષમાં અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. શરીર સંલગ્ન કષ્ટ ઊભા થવાની શક્યતા છે. આવામાં તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપવું. કોઈને કોઈ કારણસર તણાવ રહી શકે છે. જેની અસર સ્વાસ્થ્ય પર પડશે. કાર્યક્ષેત્રે બનતા કાર્યોમાં બાધાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આવામાં ધૈર્ય રાખવું જરૂરી રહેશે. આર્થિક મામલાઓમાં સતર્ક રહેવું પડશે કરાણ કે ખર્ચાઓ વધુ રહી શકે છે. જેના કારણે ધન સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ઉપાય- કાળા કૂતરાને રોટલી ખવડાવો.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકોએ વર્ષ 2026માં આર્થિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. રોજગારના ક્ષેત્રે આવક સાધારણ રહેશે. પરંતુ ખર્ચા વધી શકે છે. જેની અસર તમારી આર્થિક સ્થિતિ પર પડશે. આવામાં આવક અને ખર્ચા પર ધ્યાન આપવું પડશે. તમારે આ દરમિયાન કોઈ અપ્રિય ઘટનાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જેના કારણે મન પરેશાન રહેશે અને માનસિક તણાવ પણ વધી શકે છે. તમારે કોઈ પણ પ્રકારના વિવાદ કે ચર્ચાથી દૂર રહેવું નહીં તો ભવિષ્યમાં સમસ્યાઓ વધી શકે છે.
ઉપાય- 'ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' મંત્રનો 108 વખત જાપ કરો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે