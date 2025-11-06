Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

રાતોરાત ધનવાન બનાવે છે રાહુ! 2026માં કરશે શનિની રાશિમાં ગોચર, આ રાશિવાળાને અકલ્પનીય બંપર લાભ કરાવશે

Rahu Gochar 2026: વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ રાહુ આગામી વર્ષે એટલે કે 2026માં રાશિ પરિવર્તન કરશે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ઉઘડી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 06, 2025, 03:22 PM IST

Trending Photos

રાતોરાત ધનવાન બનાવે છે રાહુ! 2026માં કરશે શનિની રાશિમાં ગોચર, આ રાશિવાળાને અકલ્પનીય બંપર લાભ કરાવશે

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ પાપી ગ્રહ રાહુ હંમેશા ઉલ્ટી ચાલ ચલે છે. રાહુ દોઢ વર્ષ બાદ રાશિ બદલે છે. વર્ષ 2026માં ડિસેમ્બરમાં રાહુ કુંભ રાશિમાંથી નીકળીને શનિદેવના સ્વામિત્વવાળી રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ સાથે આ રાશિવાળાને આકસ્મિક ધનલાભ અને  ભાગ્યોદયના યોગ છે. જાણો તે રાશિઓને શું ફાયદા  થઈ શકે. 

ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે રાહુનું રાશિ પરિવર્તન અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે રાહુ ગ્રહ તમારી રાશિથી ધન અને વાણીના ભાવ પર વક્રી થઈને ભ્રમણ કરશે. આથી આ દરમિયાન તમને સમયાંતરે આકસ્મિક લાભ થઈ શકે છે. તમારી વાણીનો પ્રભાવ વધશે જેનાથી લોકો તમારી વાત માનશે. જૂના અટકેલા કામો ફરી ગતિ પકડી શકે છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. આ દરમિયાન રોકાણ, ભાગીદારી કે કૌશલ વિકાસની દિશામાં પગલું ભરવું લાભકારી રહેશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે રાહુની ઉલ્ટી ચાલ સકારાત્મક સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે રાહુ ગ્રહ  તમારી રાશિથી 11માં સ્થાને ઉલ્ટી ચાલ ચલશે. આથી આ દરમિયાન તમારી આવકમાં બંપર વધારો થઈ શકે છે. વેપારી વર્ગને કોઈ મોટી ડીલ થઈ શકે છે જે શુભ સાબિત થશે. શેર બજાર, લોટરીથી લાભના ચાન્સ છે. પદોન્નતિ, પગાર વધારો કે નવી જવાબદારી મળવાની સ્થિતિ બની રહી છે. કામ-વેપારનો વિસ્તાર થશે અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. જીવનશૈલી વધુ આરામદાયક અને સમૃદ્ધ બનશે, જેનાથી મનમાં સંતોષ રહેશે. 

મિથુન રાશિ
રાહુની ઉલ્ટી ચાલ ચલવી એ મિથુન રાશિના લોકો માટે પણ લાભકારી રહી શકે છે. કારણ કે રાહુ ગ્રહ તમારી ગોચર કુંડળીથી કર્મ સ્થાન પર  ભ્રમણ કરશે. આથી આ સમય દરમિયાન કામકાજમાં પ્રગતિના યોગ છે. કામકાજ અંગે પ્રવાસ થઈ શકે છે જે લાભકારી નીવડી શકે. નવી તકો મળી શકે. જે લોકો બેરોજગાર છે તેમને જોબ મળી શકે છે. નોકરીયાતોને પદોન્નતિ  થઈ શકે છે. વેપારીઓને સારો નફો થઈ શકે છે. વેપારનો વિસ્તાર થાય, કોઈ મોટું કામ કે પ્રોજેક્ટ તમને મળી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Rahu GocharPOSITIVE IMPACTastrologyJyotish

Trending news