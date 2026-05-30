/રાતોરાત ધનવાન બનાવે છે રાહુ, કાલથી આ 3 રાશિવાળાનું ધડાધડ વધશે બેંક બેલેન્સ, પૈસાનો થશે વરસાદ!

Rahu Nakshatra Parivartan: આવતી કાલે એટલે કે 31મી મેના રોજ જ્યોતિષમાં જેની ગણતરી પાપી ગ્રહ તરીકે પણ થાય છે તે રાહુ પોતાના જ ઘર એટલે કે શતભિષા નક્ષત્રના પહેલા ચરણમાં પ્રવેશ કરશે. રાહુ આ નક્ષત્રમાં પહોંચીને વધુ શક્તિશાળી પણ બનશે. રાહુનું આ નક્ષત્ર ગોચર કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે તથા જેની કુંડળીમાં રાહુ નબળો હોય તેમણે રાહુના દુષ્પ્રભાવ ઘટાડવા માટે કયા ઉપાયો અજમાવવા જોઈએ તે પણ જાણો.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુને માયાવી અને રહસ્યમયી ગ્રહ તરીકે ગણવામાં આવે છે. તે કેતુની જેમ પાપી ગ્રહ પણ ગણાય છે. આ સાથે રાહુની એક ખાસિયત એ છે કે તે અચાનક ધનલાભ કરાવવામાં માહિર છે. રાહુની ચાલમાં પરિવર્તન જાતકોના જીવનમાં અણધાર્યો મોટો ફેરફાર લાવે છે. 31મી મેના રોજ રાહુ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરીને શતભિષા નક્ષત્રના પ્રથમ ચરણમાં પ્રવેશ કરશે. અત્રે જણાવવાનું કે મહત્વની વાત એ છે કે આ શતભિષા નક્ષત્ર એ રાહુનું પોતાનું જ નક્ષત્ર છે. એટલે કે રાહુ પોતાના જ ઘરમાં પ્રવેશ કરશે. આથી જ્યારે તેના પ્રથમ ચરણમાં રાહુ પ્રવેશ કરશે તો રાહુની શક્તિમાં અનેક ગણો વધારો પણ થશે.
રાહુના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી તમામ રાશિના જાતકો પર તેની અસર જોવા મળશે. કોઈએ પડકારો ઝેલવા પડશે તો કોઈને સારા પરિણામો પણ મળી શકે છે. 3 રાશિઓ એવી ભાગ્યશાળી છે કે તેમને રાહુની ચાલમાં થનારો આ ફેરફાર ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણો અને રાહુના દુષ્પ્રભાવથી બચવા માટેના ઉપાયો પણ જાણો.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે રાહુનું આ નક્ષત્ર ગોચર ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. કાર્યક્ષત્રે લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડી શકે છે. નોકરીયાતોને પ્રમોશન સાથે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. વેપારીઓ માટે નફાના નવા માર્ગ ખુલશે. આવકના નવા નવા રસ્તા ખુલશે. જૂના ફસાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે રાહુનું શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવો એ તેમના પરાક્રમમાં વધારો કરનારું અને પ્રભાવ વધારનારું રહી શકે છે. તમારી વાકપટુતા અને બુદ્ધિના દમ પર સમાજ અને કાર્યક્ષેત્રે અલગ ઓળખ ઊભી કરશો. શત્રુઓ હારશે. પરિવારમાં ચાલતા જૂના વિવાદોનો અંત આવશે. ભાઈ બહેનોનો સહયોગ મળશે.
કુંભ રાશિ
કુભ રાશિ એ શતભિષા નક્ષત્ર હેઠળ જ આવે છે આથી આ ગોચરની સૌથી સીધી અને સકારાત્મક અસર કુંભ રાશિના જાતકો પર જોવા મળી શકે છે. શેર બજાર, પૈતૃક સંપત્તિ દ્વારા અચાનક ખુબ ગુપ્ત ધન મળે તેવા મજબૂત યોગ બની રહ્યા છે. જે જાતકો લાંબા સમયથી વિદેશ જવા કે ત્યાં વેપાર સેટ કરવાની યોજના ઘડી રહ્યા હતા તેમની આ ઈચ્છા આ સમયગાળામાં પૂરી થઈ શકે છે.
રાહુના અશુભ પ્રભાવથી બચવા શું કરવું
જે જાતકો રાહુનો અશુભ પ્રભાવ ઝેલી રહ્યા હોય અથવા કે તેમની કુંડળીમાં રાહુ નબળી સ્થિતિમાં હોય તો આ નક્ષત્ર ગોચરથી તમારે માનસિક તણાવ અને ભ્રમની સ્થિતિનો સામનો કરવો પડી શકે. ત્યારે આવી સ્થિતિમાં આ ઉપાય અજમાવી જુઓ.
દુર્ગા ચાલીસાનો પાઠ
રાહુ દેવને શાંત કરવા માટે દેવી દુર્ગાની આરાધના સૌથી અચૂક માનવામાં આવે છે. નિયમિત રીતે દુર્ગા ચાલીસાના પાઠ કરવાથી જીવનમાં અનિશ્ચિતતાઓ દૂર થાય છે.
પક્ષીઓને સાત પ્રકારના અનાજ ખવડાવો
રોજ સવારે પક્ષીઓને સાત પ્રકારના અનાજ (સાતધાન) ખવડાવવાથી રાહુનો નકારાત્મક પ્રભાવ ધીરે ધીરે દૂર થાય છે અને પ્રગતિના રસ્તા ખુલે છે.
ભૈરવબાબાની પૂજા અને કાળા કૂતરાને ભોજન
શનિવારના દિવસે ભગવાન ભૈરવના મંદિરમાં જઈને સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો. આ સાથે કાળા કૂતરાને સરસવનું તેલ ચ ચોપડેલી રોટલી ખવડાવવાથી પણ રાહુ દોષથી રાહત મળે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)