/Rahu Ketu: રાહુ-કેતુ ઘાતક નથી! બદલી શકે છે કિસ્મત, ગરીબને પણ રાતોરાત બનાવી શકે છે રાજા

Rahu Ketu: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં છાયા ગ્રહ રાહુ અને કેતુને નવગ્રહોમાં વિશેષ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. જો કે, તેઓ સૂર્ય, ચંદ્ર કે મંગળની જેમ ભૌતિક ગ્રહો નથી, પરંતુ ચંદ્ર અને સૂર્યના માર્ગના છેદન બિંદુ (છાયા ગ્રહ) માનવામાં આવે છે. આ જ બિંદુઓને કારણે સૂર્ય અને ચંદ્રગ્રહણની ઘટનાઓ બને છે. પૌરાણિક માન્યતાઓ અનુસાર, સમુદ્ર મંથન સમયે અમૃત પાન કરનાર અસુર સ્વરભાનુનું માથું રાહુ અને ધડ કેતુ તરીકે પ્રખ્યાત થયું.
જો કે, સમયની સાથે રાહુ અને કેતુના નામે લોકોના મનમાં ભય પેદા થવા લાગ્યો. જેવી કોઈ વ્યક્તિની કુંડળીમાં રાહુ મહાદશા, કેતુ મહાદશા કે ગોચરની ચર્ચા થાય છે, લોકો ભવિષ્યને લઈને ચિંતિત થઈ જાય છે. તેમને લાગે છે કે, હવે જીવનમાં માત્ર અવરોધો, તણાવ અને મુશ્કેલીઓ જ આવશે. પરંતુ આ ધારણા સંપૂર્ણપણે સાચી નથી. રાહુ અને કેતુ પરિવર્તન, કર્મફળ, આધ્યાત્મિક વિકાસ અને જીવનમાં નવા અનુભવોના પ્રતીક પણ છે. તેથી માત્ર તેમના નામથી ડરી જવું યોગ્ય નથી, પરંતુ કુંડળીમાં તેમની વાસ્તવિક સ્થિતિ અને પ્રભાવને સમજવો પણ જરૂરી છે.
રાહુ-કેતુ પણ કરાવે છે લાભ
રાહુ અને કેતુનો પ્રભાવ વ્યક્તિની જન્મકુંડળીમાં તેમની સ્થિતિ, દ્રષ્ટિ, યુતિ અને દશા પર આધાર રાખે છે. જો તેઓ શુભ સ્થિતિમાં હોય અથવા શુભ ગ્રહોનો સહયોગ પ્રાપ્ત થાય તો વ્યક્તિને રાજકારણ, ટેકનોલોજી, વિદેશ યાત્રા, સંશોધન, મીડિયા, વેપાર અને આધુનિક ક્ષેત્રોમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે. રાહુ વ્યક્તિને રાતોરાત રાજા બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જ્યારે કેતુ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ, ગહન જ્ઞાન, સંશોધન, વૈરાગ્ય અને આત્મબોધનો કારક માનવામાં આવે છે.
ઇતિહાસ અને વર્તમાન સમયમાં આવી અનેક લોકોની કુંડળીઓમાં રાહુ અને કેતુએ નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ અપાવી છે. ઘણી વાર રાહુ વ્યક્તિને અચાનક ખ્યાતિ, નવી ઓળખ અને અણધાર્યા અવસરો પણ પ્રદાન કરે છે. જ્યારે કેતુ વ્યક્તિને જીવનનો ઊંડો અનુભવ અને આત્મિક શક્તિ આપે છે.
રાહુની મહાદશા કે કેતુની દશા શરૂ થતાં જ ગભરાવાને બદલે કોઈ યોગ્ય અને અનુભવી જ્યોતિષી પાસે કુંડળીનું સમગ્ર વિશ્લેષણ કરાવવું જોઈએ. માત્ર ઇન્ટરનેટ પર વાંચેલી સામાન્ય બાબતો કે અફવાઓના આધારે નિર્ણય લેવો યોગ્ય નથી.
રાહુ-કેતુ નુકસાન કરે તો શું કરવું?
જ્યોતિષનો ઉદ્દેશ્ય ડર પેદા કરવાનો નથી, પરંતુ જીવનને સાચી દિશા આપવાનો છે. રાહુ અને કેતુ કર્મોના પરિણામો સાથે જોડાયેલા ગ્રહો માનવામાં આવે છે. તેઓ વ્યક્તિને નવી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો, ભૂલોમાંથી શીખવું અને આગળ વધવું પણ શીખવે છે. તેથી તેમની દશાને માત્ર સંકટનો સમય માની લેવો યોગ્ય નથી.
જો કોઈની કુંડળીમાં રાહુ કે કેતુ પડકારજનક સ્થિતિમાં હોય તો પણ ગભરાશો નહીં. સકારાત્મક વિચારસરણી, સારા કર્મો, નિયમિત પૂજા-પાઠ, દાન, શિસ્તબદ્ધ જીવન અને ધૈર્ય દ્વારા વ્યક્તિ મુશ્કેલ સમયનો સામનો સફળતાપૂર્વક કરી શકે છે.
દરેક વ્યક્તિ માટે રાહુ કે કેતુની મહાદશા અશુભ હોતી નથી અને જીવનમાં નુકસાન પણ નથી કરતી. ઘણી વાર આ જ ગ્રહો વ્યક્તિના જીવનની દિશા બદલીને તેને નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડી દે છે. તેથી રાહુ અને કેતુને ડરનો નહીં, પણ સમજણનો વિષય માનવો જોઈએ. જ્યોતિષ આપણને ડરાવતું નથી, પરંતુ એ શીખવે છે કે ગ્રહો માત્ર સંકેત આપે છે, જ્યારે આપણા કર્મો, વિવેક અને પ્રયત્નો જ આપણા ભવિષ્યનો સૌથી મજબૂત આધાર બને છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)