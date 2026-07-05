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Rahu Ketu: રાહુ-કેતુ ઘાતક નથી! બદલી શકે છે કિસ્મત, ગરીબને પણ રાતોરાત બનાવી શકે છે રાજા

Rahu Ketu: રાહુ અને કેતુ પરિવર્તન, કર્મફળ, આધ્યાત્મિક વિકાસ અને જીવનમાં નવા અનુભવોના પ્રતીક પણ છે. તેથી માત્ર તેમના નામથી ડરી જવું યોગ્ય નથી, પરંતુ કુંડળીમાં તેમની વાસ્તવિક સ્થિતિ અને પ્રભાવને સમજવો પણ જરૂરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 05, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:20 PM IST
Rahu Ketu: રાહુ-કેતુ ઘાતક નથી! બદલી શકે છે કિસ્મત, ગરીબને પણ રાતોરાત બનાવી શકે છે રાજા
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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