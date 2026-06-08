/Rahu Ketu Gochar 2026: રાહુ-કેતુના ગોચર સાથે 4 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઇમ, નોકરી-વેપારમાં મળશે જબરદસ્ત સફળતા

Rahu Ketu Gochar 2026: જ્યોતિષમાં રાહુ-કેતુને પાપી ગ્રહોના નામથી ઓખવામાં આવે છે અને આ બંને ગ્રહ હંમેશા ઉલ્ટી ચાલ ચાલે છે. આ ગ્રહોને પોતાની રાશિ બદલવામાં આશરે 18 મહિનાનો સમય લાગી જાય છે. આ સમયે રાહુ કુંભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યાં છે તો કેતુ સિંહમાં છે. પરંતુ 5 ડિસેમ્બરથી રાહુ મકક રાશિમાં ગોચર કરશે અને કેતુ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષમાં આ બંને ગ્રહોનું રાશિ પરિવર્તન મહત્વપૂર્ણ ઘટના માનવામાં આવે છે. આવો જાણીએ આ બંને ગ્રહોના ગોચરથી ક્યા જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી જશે.
વૃષભ રાશિ(Taurus)
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે રાહુ-કેતુનું ગોચર લાભકારી સાબિત થશે. તમારા કરિયરમાં અચાનક પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. તમારા અટકી ગયેલા કામ પૂરા થશે. કોઈ કામમાં મોટી સફળતા મળવાની આશા છે. કોર્ટ-કચેરીના મામલા તમારા પક્ષમાં આવશે. બિઝનેસમાં વિસ્તાર થશે. મકાન સુખની પ્રાપ્તિ પણ થઈ શકે છે.
કર્ક રાશિ (Cancer)
કર્ક રાશિના જાતકો માટે રાહુ-કેતુનું ગોચર કરિયરમાં અપાર પ્રગતિ કરાવશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. કોઈ નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો. લાંબા સમયથી અટવાયેલું કામ પૂરુ થઈ શકે છે. કોઈ જૂના મિત્ર સાથે મુલાકાત થશે. વિદેશ જવાનું સપનું પૂરુ થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ (Libra)
તુલા રાશિના જાતકો માટે રાહુ-કેતુનું ગોચર શુભ માનવામાં આવી રહ્યું છે. તમારા લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા થશે. કરિયરમાં તમને આગળ વધવાની તક મળશે. તમારી મનપસંદ નોકરી મળી શકે છે. અચાનક અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. માતા-પિતાનો દરેક કામમાં સહયોગ મળશે. કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સફળતા મળશે.
કુંભ રાશિ (Aquarius)
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નથી. તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. બિઝનેસમાં કમાણીની સારી તક મળશે. સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ છે. વાહન સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. કોઈ મોટી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. આ દરમિયાન તમે તમારૂ કામ શરૂ કરી શકો છો.
ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતા અને જ્યોતિષના આધારે આ આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની મદદ લઈ શકો છો.