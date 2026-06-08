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Rahu Ketu Gochar 2026: રાહુ-કેતુના ગોચર સાથે 4 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઇમ, નોકરી-વેપારમાં મળશે જબરદસ્ત સફળતા

Rahu Ketu Gochar 2026: 5 ડિસેમ્બરે રાહુ-કેતુ પોતાની ચાલમાં પરિવર્તન કરશે તો કેટલીક રાશિઓના અચ્છે દિન શરૂ થઈ જશે. વૃષભ, કર્ક સહિત 4 રાશિના જાતકોને કરિયરમાં અચાનક મોટી સફળતા મળી શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 08, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:37 PM IST
Rahu Ketu Gochar 2026: રાહુ-કેતુના ગોચર સાથે 4 રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઇમ, નોકરી-વેપારમાં મળશે જબરદસ્ત સફળતા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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