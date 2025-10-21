રાહુ-કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન જગાડશે આ 3 રાશિઓનું સૂતેલું ભાગ્ય, અચાનક થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!
Rahu-ketu Gochar: 23 નવેમ્બર 2025ના રોજ રાહુ અને કેતુ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓ માટે કિસ્મતના દરવાજા ખોલશે? શું તમારા જીવનમાં અણધાર્યા લાભ થશે કે રહસ્યમય વળાંક આવશે? જાણો આ ગોચરની અસરો વિશે!
Rahu-ketu Gochar: નવેમ્બર 2025માં રાહુ અને કેતુ જેમ કે રહસ્યમય છાયા ગ્રહો પોતાના નક્ષત્ર બદલવા જઈ રહ્યા છે. જે કેટલીક રાશિઓ માટે મોટો બદલાવ લઈને આવશે. રાહુ 23 નવેમ્બરના રોજ સવારે 9:29 વાગ્યે પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાંથી નીકળીને શતાભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે, તે જ દિવસે અને સમયે કેતુ પણ પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રના તૃતીય ચરણમાંથી નીકળીને દ્વિતીય ચરણમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં આ બે ગ્રહોને અચાનક બનતી ઘટનાઓ, માનસિક મૂંઝવણ અને રહસ્યમય અનુભવોના કારક માનવામાં આવે છે, પરંતુ તે હંમેશા નકારાત્મક હોતા નથી. સાચી દિશામાં આ જબરદસ્ત લાભ પણ આપી શકે છે.
આ બન્ને ગ્રહોનું આ સમયનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ત્રણ રાશિઓ માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ જાતકોને જીવનમાં નવી તકો, આકસ્મિત ધનલાભ અને કરિયરમાં ઝડપથી પ્રગતિનો સંકેત મળે છે. ચાલો જાણીએ કે, આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે?
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે રાહુ અને કેતુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન અત્યંત શુભ સિદ્ધ થશે. રાહુનો શતાભિષ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તમારા વિચાર અને વ્યૂહરચનામાં તાજગી લાવશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને તકો તરફ આકર્ષિત થશો. કરિયરમાં મોટો નિર્ણય લેવાનો સમય છે, જે તમારા માટે લાભકારી સાબિત થશે. કેતુનો પ્રભાવ કૌટુંબિક સંબંધોને મજબૂત બનાવશે. તમારા જીવનમાં સ્થિરતા લાવશે અને આર્થિક બાબતોમાં સુધારો થશે. અચાનક ધનલાભ થવાનો યોગ બનશે. ધ્યાન અને સાધનાથી મનને શાંતિ મળશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ રાહુ-કેતુનું આ ગોચર ભાગ્ય અને તકોના દ્વાર ખોલશે. રાહુ તમારા શિક્ષણ, મુસાફરી અને નવા જ્ઞાનને પ્રોત્સાહન આપશે, જેનાથી તમને બિઝનેસ અને નોકરીમાં નવા રસ્તા ખોલશે. કેતુના પ્રભાવથી તમારી અંદર આધ્યાત્મિક વિકાસ અને માનસિક સંતુલન આવશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. રોકાણથી લાભની તકો મળશે. સામાજિક જીવનમાં સક્રિયતા વધશે અને નવા સંપર્કો બનશે, જે ભવિષ્યમાં મદદરૂપ સાબિત થશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે રાહુ-કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા કરિયર અને નાણાકીય પરિસ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. રાહુ તમારા કાર્યસ્થળમાં નવી જવાબદારીઓ અને તકો લાવશે, જે તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે. કેતુની ચાલ પારિવારિક વાતાવરણમાં સુમેળ વધારશે. મનની શાંતિ બની રહેશે. આર્થિક બાબતોમાં લાભનો યોગ છે. ખાસ કરીને જૂના રોકાણોથી. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. સખત મહેનત યોગ્ય પરિણામો આપશે. ધ્યાન અને યોગ તમારા મનોબળને ઉચ્ચ રાખશે.
