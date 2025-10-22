રાહુ-કેતુની ચાલમાં મોટો ફેરફાર, 3 રાશિવાળા રાતોરાત માલામાલ થાય તેવા યોગ, અચાનક થવા લાગશે અટકેલા કામ!
Rahu Ketu Nakshatra Parivartan: જ્યોતિષમાં જેની ગણતરી પાપી ગ્રહો તરીકે થાય છે તે રાહુ અને કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય ખોલશે? જાણો લકી રાશિઓ વિશે...
નવેમ્બર 2025માં રાહુ અને કેતુ જેવા રહસ્યમયી છાયા ગ્રહો પોતાનું નક્ષત્ર બદલવા જઈ રહ્યા છે. જે કેટલીક રાશિઓ માટે બદલાવ લઈને આવશે. રાહુ 23 નવેમ્બરના રોજ સવારે 9.29 કલાકે પૂર્વ ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાંથી નીકળીને શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે તે જ દિવસે અને સમયે કેતુ પણ પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રના તૃતિય ચરણમાંથી નીકળીને દ્વિતિય ચરણમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષમાં આ બંને ગ્રહોને અચાનક ઘટનારી ઘટનાઓ, માનસિક મૂંઝવણો, અને રહસ્યમયી અનુભવોનું કારણ ગણવામાં આવે છે. પરંતુ તે હંમેશા નકારાત્મક નથી હોતા. યોગ્ય દિશાાં તેઓ જબરદસ્ત લાભ પણ કરાવે છે.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર મુજબ આ બંને ગ્રહોનું આ વખતે નક્ષત્ર પરિવર્તન વિશેષ રીતે 3 રાશિઓ માટે મહાલાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ જાતકોના જીવનમાં નવી તકો, આકસ્મિક ધનલાભ અને પછી કરિયરમાં તેજ પ્રગતિના સંકેત મળ્યા છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે...
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે રાહુ અને કેતુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન અત્યંત શુભ સિદ્ધ થશે. રાહુના શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશથી તમારી સોચ અને રણનીતિમાં નવાપણું આવશે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને તકો પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. કરિયરમાં મોટા નિર્ણયો લેવાનો સમય આવી ગયો છે. જે તમારા માટે લાભકારી સાબિત થશે. કેતુના પ્રભાવથી કૌટુંબિક સંબંધ મજબૂત થશે. જીવનમાં સ્થિરતા આવશે. આર્થિક મામલાઓમાં સુધારો આવશે. અચાનક ધનલાભના યોગ બનશે. ધ્યાન અને સાધનાથી મનની શાંતિ જળવાશે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે રાહુ અને કેતુનું આ ગોચર ભાગ્ય અને તકોના દ્વાર ખોલશે. રાહુ તમારા શિક્ષણ, યાત્રા અને નવા જ્ઞાનના ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહિત કરશે. જેનાથી તમને વ્યવસાય અને નોકરીમાં નવા રસ્તા ખુલશે. કેતુના પ્રભાવથી તમારી અંદર આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અને માનસિક સંતુલન આવશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. રોકાણથી લાભની તકો મળશે. સામાજિક જીવનમાં સક્રિયતા વધશે અને નવા સંપર્ક બનશે જે ભવિષ્યમાં મદદગાર સાબિત થશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે રાહુ અને કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારી કરિયર અને નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂતી આપશે. રાહુ તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારીઓ અને તકો લઈને આવશે. જેનાથી તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. કેતુની ચાલથી કૌટુંબિક માહોલમાં સોહાર્દ વધશે. મનની શાંતિ રહેશે. આર્થિક મામલાઓમાં લાભના યોગ છે. ખાસ કરીને જૂના રોકાણથી. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો આવશે. મહેનતનું યોગ્ય ફળ મળશે. ધ્યાન અને યોગથી મનોબળ ઊંચુ રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
