Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualરાહુ-મંગળની યુતિથી બન્યો છે અત્યંત ઘાતક યોગ, 2 એપ્રિલ સુધી કોને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ, કોનું જીવન થઈ શકે પાઈમાલ? ખાસ જાણો

રાહુ-મંગળની યુતિથી બન્યો છે અત્યંત ઘાતક યોગ, 2 એપ્રિલ સુધી કોને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ, કોનું જીવન થઈ શકે પાઈમાલ? ખાસ જાણો

Rahu Mangal Yuti: રાહુ અને મંગળ બંને ઉગ્ર સ્વભાવના છે. રાહુ તો વળી કળિયુગના રાજા એટલે કે એટલો પાવરફૂલ ગણાય છે. આ બંને ગ્રહોની યુતિથી અંગારક યોગ બન્યો છે જે જ્યોતિષમાં અશુભ ગણાય છે. કઈ રાશિના જાતકોએ આ સમયગાળો સાચવીને કાઢવો પડશે અને  કોને આ અશુભ યુતિ ફાયદો કરાવી શકે એવા લકી હશે તે પણ ખાસ જાણો.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 11, 2026, 04:45 PM IST

Trending Photos

રાહુ-મંગળની યુતિથી બન્યો છે અત્યંત ઘાતક યોગ, 2 એપ્રિલ સુધી કોને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ, કોનું જીવન થઈ શકે પાઈમાલ? ખાસ જાણો

ગ્રહ ગોચરને લઈને માર્ચ મહિનો અસાધારણ છે. હાલ મંગળ કુંભ રાશિમા છે. મંગળની સાથે રાહુ પણ છે. 23 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સવારે 11.57 કલાકે મંગળે કુંભ રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું જ્યાં પહેલેથી જ કુંભ રાશિમાં રાહુ છે. આવામાં મંગળ અને રાહુની યુતિથી અંગારક યોગ બન્યો. જ્યોતિષમાં આ યોગ ખુબ જ ઉગ્ર ગણાય છે. કારણકે મંગળ અને રાહુ બંને ઉગ્ર સ્વભાવના છે. જ્યારે આ બંને એક સાથે આવે છે ત્યારે વ્યક્તિના સ્વભાવમાં ઉતાવળ, ક્રોધ અને ખોટા નિર્ણયો લેવાની સંભાવના વધે છે. જેની અસર અનેક રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે.

રાહુ હાલ કુંભ રાશિમાં, અંગારક યોગ બન્યો છે
મંગળની સાથે રાહુ પણ હાલ કુંભ રાશિમાં છે. રાહુ એક રાશિમાં દોઢ વર્ષ સુધી રહે છે. ત્યારબાદ વક્રી ચાલ ચલીને રાશિ પરિવર્તન કરે છે. રાહુ હવે 5 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ મોડી રાતે 10.33 કલાકે રાશિ બદલીને મકરમાં ગોચર કરશે.  જ્યારે મંગળ હવે 2 એપ્રિલના રોજ કુંભ રાશિમાંથી નીકળીને મીન રાશિમાં ભ્રમણ કરશે. આમ ત્યાં સુધી મંગળ અને રાહુની યુતિ રહેશે. ત્યાં સુધી અંગારક યોગ પણ રહેશે. હવે આ અશુભ યોગ કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ ભારે રહી શકે છે જ્યારે કેટલાક એવા પણ ભાગ્યશાળી હશે જેમને આ અશુભ યોગ પણ ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો તેમના વિશે.  

Add Zee News as a Preferred Source

કોને આ યોગ ફાયદો કરાવશે?

વૃશ્ચિક રાશિને કરાવશે ફાયદો

  • - મંગળ રાહુનો અંગારક યોગ વૃશ્ચિક રાશિને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. 
  • - ખાસ કરીને જે લોકો વિદેશમાં વસવા માંગતા હોય તેમને સફળતા મળી શકે છે. 
  • - વેપારીઓને પણ લાભકારી રહી શકે છે. 
  • - આર્થિક મોરચે આ ઓ યોગ તમને ફાયદો કરાવી શકે છે. 

સિંહ રાશિવાળા માટે પણ અનુકૂળ રહેશે

  • - રાહુ અને મંગળની યુતિ સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. 
  • - ખાસ કરીને સરકાર  અને સત્તા સાથે જોડાયેલા લોકોને પ્રગતિ થશે. 
  • - માન સન્માન વધશે..
  • - આર્થિક મોરચે પણ સફળતા મળી શકે છે. 

ધનુ રાશિવાળાનો આત્મવિશ્વાસ વધારશે

  • -જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ અશુભ ગણાતો આ યોગ ધનુ રાશિવાળાનો આત્મવિશ્વાસ વધારી શકે છે. 
  • - કાર્યસ્થળે તમારું મહત્વ વધશે. પ્રમોશન માટે નામ ચમકી શકે છે. 
  • - ધનલાભના પણ પ્રબળ યોગ છે. 

મીન રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે

  • - મંગળ ગોચરથી બનેલી રાહુ મંગળ યુતિ મીન રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે. 
  • - વેપારનો વિસ્તાર થશે. નોકરી કરનારાઓને પ્રમોશન મળી શકે છે. 
  • - નોકરીયાતોના પગારમાં વધારો પણ થઈ શકે છે. 
  • - આર્થિક મોરચે મજબૂતી મળી શકે છે. 

રાહુ અને મંગળનો આ અંગારક યોગ કોને નુકસાન કરાવી શકે છે તે પણ જાણો. 

મેષ રાશિ
અંગારક યોગના પ્રભાવથી મેષ રાશિવાળાએ માનસિક તણાવ અને ખર્ચાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કામ મામલે ભાગદોડ થઈ શકે છે. અનેકવાર મહેનતનું પરિણામ મળવામાં વિલંબ થઈ શકે. ઓફિસમાં વિવાદ થઈ શકે. ધૈર્ય જાળવવું પડશે. ઉતાવળે કોઈ નિર્ણય ન લેવો. પૈસા મામલે પણ સતર્કતા રાખવી. 

ઉપાય- મંગળવારે  હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો અને મસૂરની દાળનું દાન કરો. 

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને આ યોગના કારણે નોકરી કે ધંધામાં દબાણ મહેસૂસ  થઈ શકે છે. કાર્યક્ષત્રે જવાબદારીઓ વધી શકે છે અને કોઈ પ્રોજેક્ટને લઈને તણાવ રહી શકે છે. મિત્રો અને સહયોગીઓ સાથે ગેરસમજ થઈ શકે. આર્થિક મામલે પણ સમજી વિચારીને નિર્ણય લેવો. ધૈર્ય અને સંયમ જાળવવા. 

ઉપાય- મંગળવારે  હનુમાનજીના મંદિરે જઈને લાલ ફૂલ અર્પણ  કરવું જોઈએ. 

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયર મામલે પડકારવાળો રહી શકે છે. જોબમાં કામનું દબાણ વધી શકે છે અને સીનિયર્સની અપેક્ષાઓ વધી શકે છે. બિઝનેસ કરનારાઓએ નવો નિર્ણય લેતા પહેલા વિચારી લેવું. ઉતાવળમાં લેવાયેલો નિર્ણય પાછળથી પરેશાનીમાં મૂકી શકે છે. પરિવારમાં કોઈ પણ વાતને લઈને વિવાદ થઈ શકે. આથી વાતચીતમાં સંયમ રાખવો.

ઉપાય- મંગળવારે ગોળ અને ચણાનું દાન કરો. હનુમાનજીનું ધ્યાન ધરો. 

કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના લોકોને હાલ માનસિક તણાવ અને ચિંતા મહેસૂસ થઈ શકે છે. જોબ કે બિઝનેસમાં યોજનાઓ તો બનશે પરંતુ તેને પૂરો થતા સમય લાગી શકે. મુસાફરીમાં પણ સાવધાની રાખવી. વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન આપવું પડશે. કારણ કે મન થોડું ભટકી શકે છે. કોઈ પણ કામમાં ઉતાવળથી બચવું અને ધૈર્ય રાખવું ખુબ જરૂરી રહેશે. 

ઉપાય- મંગળવારના દિવસે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો અને લાલ વસ્ત્રનું દાન કરો. 

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિમાં જ અંગારક યોગ બનેલો છે. આથી આ રાશિના જાતકોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. સ્વભાવ ચિડીયો થઈ શકે છે. નાની વાતે ગુસ્સો આવી શકે. જોબ અને બિઝનેસમાં તણાવ વધી શકે. પૈસાના મામલે સમજી વિચારીને નિર્ણય લેવો. ધૈર્ય અને શાંત સ્વભાવ રાખવો. 

ઉપાય- મંગળવારે હનુમાન મંદિર જઈને સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો અને ગોળનું દાન કરો. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Rahu Mangal YutiAngarak Yogfinancial gainlucky rashiastrologyJyotish

Trending news