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Rahu Nakshatra Gochar 2026: રાહુનું મહાગોચર! એપ્રિલ 2027 સુધી 3 રાશિઓ રહેશે માલામાલ

રહસ્યમયી અને માયાવી ગ્રહ રાહુએ 1 ઓગસ્ટે મંગળના ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મંગળ એપ્રિલ 2027 સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. મંગળનું આ નક્ષત્ર ત્રણ રાશિના જાતકોને માલામાલ બનાવી દેશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 14, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:36 AM IST
Rahu Nakshatra Gochar 2026: રાહુનું મહાગોચર! એપ્રિલ 2027 સુધી 3 રાશિઓ રહેશે માલામાલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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