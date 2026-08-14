/Rahu Nakshatra Gochar 2026: રાહુનું મહાગોચર! એપ્રિલ 2027 સુધી 3 રાશિઓ રહેશે માલામાલ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં માયાવી તથા રહસ્યમયી ગ્રહ મનાતા રાહુએ 1 ઓગસ્ટે મંગળના ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. રાહુ આ નક્ષત્રમાં એપ્રિલ 2027 સુધી રહેશે. ધનિષ્ઠા નક્ષત્ર ધન, સમૃદ્ધિ, સંગીત અને પ્રસિદ્ધિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. મંગળના નક્ષત્રમાં રાહુનો આ લાંબો પ્રવાસ ઘણી રાશિઓના જીવનમાં ક્રાંતિકારી અને સકારાત્મક ફેરફાર લાવશે. રાહુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન વિશેષ રૂપથી ત્રણ રાશિના જાતકો માટે શુભ અને લાભદાયક સાબિત થશે.
મેષ
મેષ રાશિના સ્વામી મંગળ છે અને રાહુનું મંગળના નક્ષત્રમાં ગોચર તમારા માટે અત્યંત ફળયાદી રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં આપસી સાહસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં વધારો થશે. અટવાયેલી યોજના ગતિ પકડશે અને નવો વ્યાવસાય શરૂ કરવા માટે આ સમય ઉત્તમ છે. અવિશ્વસનીય રૂપથી ધનલાભનો યોગ બનશે. લાંબા સમયથી ફસાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે.
મકર રાશિ
ધનિષ્ઠા નક્ષત્રનો સંબંધ મકર અને કુંભ રાશિથી છે. મકર રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર પ્રગતિના નવા દ્વાર ખોલશે. સમાજ અને ઓફિસમાં તમારો પ્રભાવ વધશે. પ્રમોશન અને નવી જવાબદારી મળવાનો પ્રબળ યોગ છે. પ્રોપર્ટી, મકાન કે વાહન ખરીદવાની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. રોકાણથી મોટો ફાયદો થશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે એપ્રિલ 2027 સુધીનો સમય નાણાકીય મામલામાં મોટી તેજી લાવશે. આવકના સ્ત્રોત વધશે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા વેપાર કે વિદેશી કંપનીઓમાં કામ કરનારને મોટો લાભ થશે. પ્રભાવશાળી લોકોનો સંપર્ક બનશે જે કરિયરમાં નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે.
શુભ પ્રભાવ વધવાના ઉપાય
- શનિવારના દિવસે કોઈ ગરીબ કે જરૂરિયાતમંદને સરસવનું તેલ કે તલનું દાન કરો
- રાહુના શુભ પરિણામોને બમણા કરવા માટે ભગવાન કાળ ભૈરવ કે શિવજીની આરાધના કરો.
- ઓમ રાં રાહવે નમઃ નો નિયમિત જાપ કરો.