પાપી રાહુનો સ્વનક્ષત્રમાં પ્રવેશ આ 3 રાશિવાળા માટે આફત બનશે, 2 ડિસેમ્બરથી જીવન નરક જેવું બને તેવા યોગ

2 ડિસેમ્બરના રોજ રાહુ શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે જે રાહુના જ સ્વામિત્વવાળું નક્ષત્ર છે. રાહુનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં જવું એ કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ ગણવામાં આવ્યું છે પરંતુ કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારભર્યું રહી શકે છે. 

Nov 19, 2025, 09:43 PM IST

2 ડિસેમ્બરના રોજ પાપી ગ્રહ  રાહુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન થવાનું છે. આ દિવસે રાહુ સવારે 7.41 કલાકે શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. અત્રે જણાવવાનું કે શતભિષા નક્ષત્ર 24મું નક્ષત્ર છે જેના સ્વામી રાહુ પોતે જ છે અને રાશિ કુંભ છે. એટલે કે રાહુ પોતાના જ સ્વામિત્વવાળા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આથી આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ ગણવામાં આવ્યું છે જ્યારે કેટલીક રાશિઓ માટે અશુભ સંકેત આપી રહ્યું છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ શતભિષા નક્ષત્રમાં રાહુનો પ્રવેશ 3 રાશિઓ માટે આફત બની શકે છે. 

કન્યા રાશિ
રાહુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કન્યા રાશિના જાતકો માટે પડકારભર્યું બની શકે છે. તમને કાર્યસ્થળે બાધાઓ અને ચિંતાઓ વધી શકે છે. નોકરીમાં જબરદસ્તી ટ્રાન્સફરનું દુખ ઝેલવું પડી શકે છે. તમારા પ્રમોશન અને પગાર વધારામાં પણ અડચણો આવી શકે છે. રાહુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારી આર્થિક સ્થિતિને પણ નબળી કરી શકે છે. માનસિક અને શારીરિક મોરચે સંકટનો સામનો કરવો પડી શકે છે. 

મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોએ પણ આ સમય દરમિયાન સાવધ રહેવું પડશે. આ રાશિના જાતકો પર રાહુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન બેવડો માર કરી શકે છે. ઘર, પરિવારમાં કલેશની સ્થિતિ પેદા થઈ શકે છે. મિત્રો સંબંધીઓ સાથે સંબંધ બગડી શકે છે. તમારી જમાપૂંજીને સંભાળીને રાખો. ઠગોની ખરાબ નજર તેના પર  પડી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિના મામલાઓમાં કોર્ટ કચેરીમાંથી ઝટકો મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પણ ગડબડ થઈ શકે છે. 

મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો ઉપર પણ તેનો અશુભ પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન મીન રાશિના જાતકો કોઈ પણ પ્રકારની આર્થિક લેવડદેવડથી અંતર જાળવે. ભૂલેચૂકે કોઈને પૈસા ઉધાર ન આપવા. કોઈ મોટું રોકાણ કરવાથી બચવું જોઈએ. વેપારમાં અપેક્ષિત લાભ  પ્રભાવિત થઈ શકે છે. નોકરી કરિયરમાં પણ વિવાદની સ્થિતિ રહેશે. આ દરમિયાન મુસાફરી કે વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની વર્તવી. દુર્ઘટનાઓના યોગ છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

