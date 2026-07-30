/રાતોરાત ધનવાન બનાવે છે રાહુ! 2 ઓગસ્ટથી આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય મારશે જબરદસ્ત પલટી, સફળતા કદમ ચૂમશે

દેશના અનેક ભાગોમાં શ્રાવણ મહિનો આજથી શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. જેમાં અનેક મોટા ગ્રહો પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરી રહ્યા છે જેમાંથી એક છે રાહુ. અત્રે જણાવવાનું કે ગુજરાતમાં પંચાંગ મુજબ શ્રાવણ મહિનાની શરૂઆત 13મી ઓગસ્ટથી થઈ રહી છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ 2 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રાહુદેવ પોતાના જ નક્ષત્ર શતભિષામાંથી નીકળીને મંગળના સ્વામિત્વવાળા ઘનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુને એક માયાવી અને ઝડપથી ફળ આપનારા ગ્રહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રાહુ જ્યારે પણ પોતાની રાશિ કે નક્ષત્ર બદલે છે ત્યારે તેનો સીધો પ્રભાવ દેશ દુનિયા અને તમામ રાશિઓ પર જોવા મળે છે.
મેષ રાશિ
મિથુન રાશિ
તુલા રાશિ
કુંભ રાશિ
રાહુના શુભ પ્રભાવને કેવી રીતે વધારવો?
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)