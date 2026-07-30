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રાતોરાત ધનવાન બનાવે છે રાહુ! 2 ઓગસ્ટથી આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય મારશે જબરદસ્ત પલટી, સફળતા કદમ ચૂમશે

Rahu Nakshatra Gochar 2026: ઘનિષ્ઠા નક્ષત્રના સ્વામી મંગળ ગ્રહ છે. જે સાહસ, ઉર્જા અને જમીન-મકાનના કારક ગણાય છે. આવામાં મંગળના નક્ષત્રમાં રાહુનું આ ગોચર અનેક રાશિઓના જીવનમાં પ્રગતિ, અચાનક ધનલાભ અને કરિયરમાં મોટો ઉછાળો લાવી શકે છે. જાણો રાહુના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓને બંપર લાભ થઈ શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 30, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:50 AM IST
રાતોરાત ધનવાન બનાવે છે રાહુ! 2 ઓગસ્ટથી આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય મારશે જબરદસ્ત પલટી, સફળતા કદમ ચૂમશે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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