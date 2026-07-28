/2 ઓગસ્ટથી આ 3 રાશિઓ રહે સાવધ: રાહુનું ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર વધારી શકે છે મુશ્કેલીઓ, આર્થિક સંકટનો ભય!

રાહુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન જ્યોતિષ અનુસાર ખુબ મહત્વનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. 2 ઓગસ્ટ 2026ના રાહુ જ્યારે ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે તો ત્રણ રાશિઓ માટે મુશ્કેલ સમય શરૂ થઈ જશે. આ રાશિઓએ કરિયરથી લઈને સ્વાસ્થ્યના મામલામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી નબળી પડી શકે છે અને કાર્યક્ષેત્રમાં વિવાદનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આવો જાણીએ તે કઈ રાશિઓ છે જેના માટે આ ગોચર ચિંતા વધારશે.
રાહુના નક્ષત્ર ગોચરથી 3 રાશિઓએ રહેવું પડશે સતર્ક
1. વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે રાહુનું નક્ષત્ર ગોચર થોડું તણાવપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે. ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન લો, બાકી નુકસાન થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. વાહન ચલાવવા સમયે સાવધાની રાખો. રોકાણ સાથે જોડાયેલા નિર્ણય સમજી-વિચારીને લો. નવા કામની શરૂઆત કરવાથી બચો.
2. કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે રાહુનું નક્ષત્ર ગોચર મુશ્કેલ સાબિત થશે. દાંપત્ય જીવનમાં વારંવાર ટકરાવની સ્થિતિ ઉભી થશે. લવ લાઇફમાં ગેરસમજણને કારણે તણાવ વધી શકે છે. ભાગીદારીના કાર્યમાં છેતરપિંડી થઈ શકે છે. તમારી વાણી પર સંયમ રાખો બાકી નુકસાન થઈ શકે છે. ક્રોધમાં આવી કોઈ નિર્ણય ન લો. સ્વાસ્થ્યને લઈને બેદરકારી ન રાખો. ખોટી યાત્રાઓથી બચો.
3. કુંભ રાશિ (Aquarius)
કુંભ રાશિના જાતકો માટે રાહુનું નક્ષત્ર ગોચર માનસિક તણાવ વધારનાર સાબિત થશે. આર્થિક પક્ષ નબળો પડી શકે છે. ઉતાવળમાં કરવામાં આવેલા કાર્યોમાં નુકસાન થઈ શકે છે. અચાનક ખર્ચમાં વધારો જોવા મળી શકે છે, જેનાથી બજેટ પર અસર થશે. આ દરમિયાન અનિંદ્રાની સમસ્યા થઈ શકે છે. કાયદાકીય મામલાથી ખુદને દૂર રાખો. કોઈ સાથે વાદ-વિવાદથી બચો.
રાહુના અશુભ પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય
- રાહુના અશુભ પ્રભાવથી બચવા ઈચ્છો છો તો નિયમિત રૂપથી હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરો.
- સોમવારના દિવસે શિવલિંગ પર જળ અને કાળા તલ અર્પણ કરો.
- ॐ રાં રાહવે નમઃ નો નિયમિત 108 વખત જાપ કરો.