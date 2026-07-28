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  • /2 ઓગસ્ટથી આ 3 રાશિઓ રહે સાવધ: રાહુનું ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર વધારી શકે છે મુશ્કેલીઓ, આર્થિક સંકટનો ભય!

2 ઓગસ્ટથી આ 3 રાશિઓ રહે સાવધ: રાહુનું ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર વધારી શકે છે મુશ્કેલીઓ, આર્થિક સંકટનો ભય!

રાહુ 2 ઓગસ્ટ 2026ના મંગળના નક્ષત્ર ધનિષ્ઠામાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ અનુસાર આ નક્ષત્રમાં રાહુનું ગોચર કેટલીક રાશિના જાતકોની મુશ્કેલી વધારી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ કઈ છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 28, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:46 PM IST
2 ઓગસ્ટથી આ 3 રાશિઓ રહે સાવધ: રાહુનું ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર વધારી શકે છે મુશ્કેલીઓ, આર્થિક સંકટનો ભય!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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