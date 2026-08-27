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રક્ષાબંધન પર ભદ્રા કે ચંદ્રગ્રહણનો કોઈ અવરોધ નહીં! જાણો રાખડી બાંધવાનો શુભ સમય અને ગ્રહણની સ્થિતિ

Raksha Bandhan 2026: 28 ઓગસ્ટ, શુક્રવારે શ્રાવણ પૂર્ણિમા સાથે રક્ષાબંધનનો પવિત્ર તહેવાર ઉજવાશે. આ વર્ષે રક્ષાબંધન પર ચંદ્રગ્રહણ કે ભદ્રાનો કોઈ અવરોધ નહીં હોવાથી બહેનો નિર્ધારિત શુભ મુહૂર્તમાં ભાઈને રાખડી બાંધી શકશે. સાથે જ અંબાજી સહિતના મોટા ધાર્મિક સ્થળોએ ભક્તોને નિયમિત રીતે દર્શનનો લાભ મળશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 27, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:15 PM IST
રક્ષાબંધન પર ભદ્રા કે ચંદ્રગ્રહણનો કોઈ અવરોધ નહીં! જાણો રાખડી બાંધવાનો શુભ સમય અને ગ્રહણની સ્થિતિ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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