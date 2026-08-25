Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /Raksha Bandhan 2026: રક્ષાબંધન પર ભૂલથી પણ બહેનને ન આપવી જોઈએ આ 3 ભેટ, જાણો તેની પાછળના જ્યોતિષીય કારણો

Raksha Bandhan 2026: રક્ષાબંધન પર ભૂલથી પણ બહેનને ન આપવી જોઈએ આ 3 ભેટ, જાણો તેની પાછળના જ્યોતિષીય કારણો

Raksha Bandhan 2026: રક્ષાબંધનના પર્વ પર ભાઈઓ પોતાની બહેનોને ભેટ આપે છે. જો કે, કેટલીક ચીજવસ્તુઓ ભેટમાં આપવી સારી ગણાતી નથી. ચાલો જાણીએ કે કઈ વસ્તુઓ ભેટમાં આપવાનું ટાળવું જોઈએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 25, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:06 PM IST
Raksha Bandhan 2026: રક્ષાબંધન પર ભૂલથી પણ બહેનને ન આપવી જોઈએ આ 3 ભેટ, જાણો તેની પાછળના જ્યોતિષીય કારણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મોંઘવારીનો માર! રસોડાનું બજેટ સંપૂર્ણ ખોરવાયું: આદુ ₹300 તો લસણ ₹240!
2
3
4
5