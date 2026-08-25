/Raksha Bandhan 2026: રક્ષાબંધન પર ભૂલથી પણ બહેનને ન આપવી જોઈએ આ 3 ભેટ, જાણો તેની પાછળના જ્યોતિષીય કારણો

Raksha Bandhan 2026: શ્રાવણ માસની પૂનમના દિવસે 28 ઓગસ્ટ 2026 શુક્રવારના રોજ રક્ષાબંધનનો તહેવાર છે. રક્ષાબંધનના દિવસે બહેન પોતાના ભાઈના હાથમાં રાખડી બાંધે છે. ભાઈ બહેનને ભેટ અથવા રૂપિયા આપે છે. સદીઓથી રક્ષાબંધનની આ પરંપરા ચાલી આવે છે. બદલાતા સમયની સાથે, હવે ભાઈઓ બહેનોને ગિફ્ટ આપે છે. ગિફ્ટ આપવાને લઈને ઘણા નિયમો અને બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ખોટી ગિફ્ટ આપવાના કારણે જીવનમાં નકારાત્મકતા અને મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
ભેટમાં ઘડિયાળ આપવાથી બચો
ઘડિયાળને ગિફ્ટમાં આપવી હંમેશાં એક સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. જો તમે રક્ષાબંધન પર તમારી બહેનને ઘડિયાળ ગિફ્ટ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આવું કરવાથી બચવું જોઈએ. કારણ કે, વાસ્તુ શાસ્ત્ર અને જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ ઘડિયાળ ગિફ્ટ કરવી સારી માનવામાં આવતી નથી. ઘડિયાળને ભેટમાં આપવાને સમય, ઉર્જા અને ભાગ્યના આદાન-પ્રદાન સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, જો કોઈનો ખરાબ સમય ચાલી રહ્યો હોય, તો આવી સ્થિતિમાં ઘડિયાળ ભેટમાં આપવાથી તે (સમય) ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. ઘડિયાળ ભેટમાં આપવી જીવનમાં અડચણો પેદા કરી શકે છે.
ફૂટવેર ગિફ્ટ ન કરો
લોકો ફૂટવેરને ગિફ્ટ માટે સારો ઓપ્શન માને છે. જો તમે રક્ષાબંધન પર્વ પર બહેનને જૂતાં કે ચંપલ ગિફ્ટ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો ચેતી જજો. જ્યોતિષમાં જૂતાં-ચંપલનો સંબંધ શનિ ગ્રહ સાથે માનવામાં આવે છે. તમારે બહેનને આ પ્રકારની ભેટ આપવાનું ટાળવું જોઈએ. આ ઉપરાંત સામાન્ય લોકમાન્યતાઓ અનુસાર એવું માનવામાં આવે છે કે, જૂતાં ભેટમાં આપવાથી તે વ્યક્તિ જીવનથી દૂર ચાલ્યો જાય છે. તેથી તમારે આવી ભૂલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
પરફ્યુમ ગિફ્ટ ન કરો
જ્યોતિષ અનુસાર, પરફ્યુમનો સંબંધ શુક્ર ગ્રહ સાથે હોય છે. શુક્ર ગ્રહને પ્રેમ, વૈભવ, સૌંદર્ય અને ભોગ-વિલાસના કારક માનવામાં આવે છે. જો તમે બહેનને પરફ્યુમ ભેટમાં આપો છો, તો તેનાથી ધન-ધાન્ય, આકર્ષણ અને સંબંધ પર અશુભ પ્રભાવ પડી શકે છે. તમારે આ વસ્તુ ભેટમાં આપવાનું ટાળવું જોઈએ. આ ઉપરાંત જો તમે કાળા કપડાં, ચામડાની વસ્તુઓ, ધારદાર વસ્તુઓ અને પર્સ ગિફ્ટ કરી રહ્યા છો, તો ખાલી પર્સ ગિફ્ટ ન કરો. કોઈપણ વસ્તુ કાળા રંગની ન આપવી જોઈએ. કાળો રંગ નકારાત્મકતા સાથે જોડાયેલો માનવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)