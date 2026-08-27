/રક્ષાબંધનના દિવસે બહેનને ભૂલેચૂકે પણ આવી કોઈ વસ્તુ ભેટમાં ન આપતા, દુર્ભાગ્ય પીછો નહીં છોડે!

રક્ષાબંધનનો તહેવાર આ વર્ષે 28 ઓગસ્ટના રોજ ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે બહેનો ભાઈને શુભ મુહૂર્તમાં રાખડી બાંધશે અને ભાઈ બહેનને ભેટ આપશે. પરંતુ અહીં એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી ખુબ જરૂરી છે કે બહેનોને કઈ વસ્તુ ભેટમાં ન આપવી જોઈએ. પાપી ગ્રહ શનિ અને રાહુ સંલગ્ન કઈ ભેટ બહેનને ન આપવી તે દરેક ભાઈએ જાણવું જોઈએ.
ભેટ સાથે શનિ-રાહુ-કેતુનો સંબંધ!
જ્યોતિષ અને ધાર્મિક માન્યતાઓની વાત કરીએ તો રક્ષાબંધનના અવસરે ભાઈએ ક્યારેય પાપી ગ્રહ શનિ, રાહુ અને કેતુ સંબંધિત ચીજોની ભેટ બહેનને ન આપવી જોઈએ. જ્યોતિષ અને વાસ્તુ શાસ્ત્ર મુજબ આવી વસ્તુઓ ભેટમાં લેવા કે દેવાથી તણાવ વધી શકે છે. જીવનમાં નકારાત્મક ઉર્જા વધી શકે છે. આ પ્રકારની ભેટ બહેનના જીવનમાં દુર્ભાગ્ય લાવી શકે છે.
રક્ષાબંધન પર બહેનને કઈ ભેટ ન આપવી?
કઈ ગિફ્ટ બહેનને આપવી જોઈએ
(Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી પરંપરાગત, ધાર્મિક અને જ્યોતિષીય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. સૂચવેલા ઉપાયોના પ્રભાવ અને પરિણામો વ્યક્તિ વિશેષની પરિસ્થિતિઓ, આસ્થા, સ્થાન અને અન્ય કારકો મુજબ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. સામાન્ય સૂચના તરીકે તેને જુઓ અને કોઈ પણ પ્રકારના નિશ્ચિત પરિણામ કે લાભના દાવા ગણવા નહીં. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કે દાવો કરતું નથી. )