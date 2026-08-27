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રક્ષાબંધનના દિવસે બહેનને ભૂલેચૂકે પણ આવી કોઈ વસ્તુ ભેટમાં ન આપતા, દુર્ભાગ્ય પીછો નહીં છોડે!

Raksha Bandhan 2026: 28 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રક્ષાબંધનનો પવિત્ર તહેવાર ઉજવાશે જેમાં ભાઈના હાથ પર બહેન રાખડી બાંધશે જ્યારે ભાઈ બહેનને યથાશક્તિ પ્રમાણે ભેટ આપશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલીક વસ્તુઓ એવી છે જે બહેનને ક્યારેય ભેટમાં આપવી ન જોઈએ. ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 27, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:36 PM IST
રક્ષાબંધનના દિવસે બહેનને ભૂલેચૂકે પણ આવી કોઈ વસ્તુ ભેટમાં ન આપતા, દુર્ભાગ્ય પીછો નહીં છોડે!
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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