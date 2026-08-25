/Raksha Bandhan 2026: 28 ઓગસ્ટે રક્ષાબંધન પર 5 કલાક 38 મિનિટનું ચંદ્ર ગ્રહણ! જાણો સવાર, બપોર અને સાંજ... ક્યારે રાખડી બાંધવી?

રક્ષાબંધનનો તહેવાર ભાઈ-બહેનનો સ્નેહ, વિશ્વાસ અને એકબીજાની સલામતીની કામનાનું પર્વ છે. વર્, 2026મા રક્ષાબંધનનું પર્વ 28 ઓગસ્ટ, શુક્રવારે છે. આ વખતે રાખડીને લઈને લોકોના મનમાં સવાલ છે કે આખરે 27 કે 28 ઓગસ્ટમાંથી ક્યા દિવસે રક્ષાસૂત્ર બાંધવામાં આવશે અને શું આ દિવસે ભદ્રાનો પ્રભાવ રહેશે? ખાસ વાત છે કે આ વખતે રાખડીના દિવસે ભદ્રા વિઘ્ન બનશે નહીં. પરંતુ આ દિવસે વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્ર ગ્રહણ પણ છે, જે ભારતમાં દેખાશે નહીં.
28 ઓગસ્ટે કેમ ઉજવવામાં આવશે રક્ષાબંધન?
પંચાંગ અનુસાર રક્ષાબંધનના તહેવારની ઉજવણી શ્રાવણ મહિનાની પૂનમના દિવસે કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે રક્ષાબંધનની ઉજવણી 28 ઓગસ્ટે થશે. આ દિવસે બહેન ભાઈને રાખડી બાંધશે.
આ વખતે શુક્રવાર હોવાની સાથે ઘણા શુભ યોગ બની રહ્યાં છે. શ્રાવણ પૂનમ પર શતભિષા નક્ષત્ર, સુકર્મા યોગ અને મીન રાશિમાં ચંદ્રમાની સ્થિતિનો સંયોગ બની રહ્યો છે. જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ જેનાથી પર્વ ખાસ રહેવાનું છે.
રાખડી પર ભદ્રા નડશે?
રક્ષાબંધનના દિવસે ભચ્રાનો વિચાર વિશેષ રૂપથી કરવામાં આવે છે, કારણ કે ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર ભદ્રા કાળમાં રાખડી બાંધવી શુભ માનવામાં આવતી નથી. આ કારણ છે કે દર વર્ષે રાખડીની તારીખ અને મુહૂર્તને લઈને ભદ્રાની સ્થિતિ જોવા મળે છે.
આ વખતે રાહતની વાત છે કે 28 ઓગસ્ટે ભદ્રાનો પ્રભાવ રહેશે નહીં. ભદ્રા 27 ઓગસ્ટે સવારે 9 કલાક 9 મિનિટે શરૂ થઈ મોડી રાત્રે 9 કલાક 25 મિનિટ સુધી રહેશે. ત્યારબાદ ભદ્રા સમાપ્ત થઈ જશે. તેથી 28 ઓગસ્ટે રાખડી બાંધવામાં ભદ્રા નડશે નહીં.
28 ઓગસ્ટે વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્ર ગ્રહણ
રક્ષાબંધનના દિવસે વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ પણ રહેશે. આ ગ્રહણ સવારે 6 કલાક 53 મિનિટથી બપોરે 12 કલાક 31 મિનિટ સુધી રહેશે અને તેનો કુલ સમયગાળો 5 કલાક 38 મિનિટ રહેશેય
પરંતુ આ ચંદ્ર ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં. તેવામાં ભારતમાં તેનો સૂતકકાળ માન્ય રહેશે નહીં. તેથી રાખડી બાંધવાના પર્વ પર ગ્રહણને લઈને કોઈ પ્રકારની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
રાખડી બાંધવા સમયે ભાઈ કઈ દિશામાં બેસે?
રક્ષાબંધન દરમિયાન દિશાનું વિશેષ મહત્વ માનવામાં આવે છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર રાખડી બંધાવવા સમયે ભાઈનું મુખ પૂર્વ કે ઉત્તર-પૂર્વ દિશા તરફ શુભ માનવામાં આવે છે. બહેને ભાઈની સામે બેસી વિધિ-વિધાનથી તિલક કરવું જોઈએ અને પછી રાખડી બાંધવી જોઈએ.
રાખડી બાંધવાના શુભ મુહૂર્ત
28 ઓગસ્ટે બહેનો પોતાની સુવિધા અને પરિવારની પરંપરા અનુસાર આ શુભ સમયમાં રાખડી બાંધી શકે છે.
અમૃત ચોઘડિયુંઃ સવારે 6.38થી 10.53 કલાક સુધી
અભિજિત મુહૂર્તઃ બપોરે 12.4થી 12.53 સુધી
શુભ ચોઘડિયુંઃ બપોરે 12.28 કલાકથી 2.03 કલાક સુધી
અપરાહ્ન કાળઃ બપોરે 1.44 કલાકથી સાંજે 4.16 કલાક સુધી
ચર ચોઘડિયુંઃ સાંજે 5.13 કલાકથી 6.48 કલાક સુધી
રક્ષાબંધન પર ઘણા શુભ મુહૂર્ત છે, તેથી પરિવાર પોતાની સુવિધા અનુસાર તેમાંથી સમય પસંદ કરી શકે છે. ખાસ કરી અભિજિત મુહૂર્ત અને અપરાહ્ન કાળને ધ્યાનમાં રાખી રાખડી બાંધવાની પરંપરા ઘણા પરિવારોમાં પ્રચલિત છે. પરંતુ સ્થાનીક પંચાંગ અનુસાર મુહૂર્તમાં થોડી મિનિટોનું અંતર હોી શકે છે.
આ રીતે રક્ષાબંધનના તહેવાર પર 28 ઓગસ્ટે રાખડી બાંધવામાં કોઈ સમસ્યા રહેશે નહીં.