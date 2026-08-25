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Raksha Bandhan 2026: 28 ઓગસ્ટે રક્ષાબંધન પર 5 કલાક 38 મિનિટનું ચંદ્ર ગ્રહણ! જાણો સવાર, બપોર અને સાંજ... ક્યારે રાખડી બાંધવી?

Raksha Bandhan 2026: શું તમે પણ રક્ષાબંધનની સાચી તારીખ અને ચંદ્ર ગ્રહણને લઈને અસમંજસમાં છો? હકીતતમાં આ વખતે શ્રાવણ પૂનમ પર શતભિષા નક્ષત્ર, સુકર્મા યોગ અને મીન રાશિમાં ચંદ્રમાનો દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે. આવો જાણીએ રાખડી બાંધવાનો શુભ સમય ક્યો રહેશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 25, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:38 AM IST
Raksha Bandhan 2026: 28 ઓગસ્ટે રક્ષાબંધન પર 5 કલાક 38 મિનિટનું ચંદ્ર ગ્રહણ! જાણો સવાર, બપોર અને સાંજ... ક્યારે રાખડી બાંધવી?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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