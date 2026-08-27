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રાખડી બાંધવા માટે શુભ મુહૂર્ત ક્યારે? સવારે, બપોરે કે સાંજે...દરેક બહેન આ માહિતી ખાસ જાણે

Raksha Bandhan 2026: આવતી કાલે રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવાશે. રાખડી બાંધવા માટે સૌથી સારું મુહૂર્ત વહેલી સવારનું છે. ત્યારબાદ શું આખા દિવસમાં રાખડી બાંધી શકાશે? આ વિગતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 27, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:37 AM IST
રાખડી બાંધવા માટે શુભ મુહૂર્ત ક્યારે? સવારે, બપોરે કે સાંજે...દરેક બહેન આ માહિતી ખાસ જાણે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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