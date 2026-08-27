/રાખડી બાંધવા માટે શુભ મુહૂર્ત ક્યારે? સવારે, બપોરે કે સાંજે...દરેક બહેન આ માહિતી ખાસ જાણે

આ વર્ષે રક્ષાબંધનનું પર્વ 28 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ ઉજવાશે. આ વર્ષે રાંખડનું પર્વ ખાસ છે કારણ કે ચંદ્રગ્રહણની સાથે સાથે પંચકનો પણ ઓછાયો રહેશે. આ ઉપરાંત અનેક શુભ યોગોનું પણ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. પંચાંગ મુજબ શ્રાવણી પૂર્ણિમાના દિવસે રક્ષાબંધનનું પર્વ ઉજવાય છે. આ વર્ષે શ્રાવણી પૂર્ણિમા કે નાળિયેરી પૂનમ 27 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ સવારે 9.09 કલાકે શરૂ થઈ અને 28 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 9.48 કલાકે પૂરી થશે. આવામાં દરેકના મનમાં એવી અસમંજસની સ્થિતિ છે કે શું પૂનમ પૂરી થઈ ગયા બાદ બહેનો ભાઈને રાખડી બાંધી શકશે નહીં? તો ખાસ જાણો આ માહિતી.
રાખડી બાંધવાનું શુભ મુહૂર્ત
વૈદિક પંચાંગ મુજબ 28 ઓગસ્ટના રોજ રાખડી બાંધવાનું સૌથી શુભ મુહૂર્ત સવારે 5.57 વાગ્યાથી લઈને સવારે 9.48 વાગ્યા સુધી રહેશે. આ સિવાય પણ બીજા કેટલાક શુભ મુહૂર્ત છે કે નહીં જેમાં રાખડી બાંધી શકાય તે ખાસ જાણો.
9.48 વાગ્યા પછી રાખડી બાંધી શકાશે?
શાસ્ત્રો મુજબ શ્રાવણી પૂનમના દિવસે રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવાય છે. જે 28 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 9.48 કલાકે પૂરી થઈ રહી છે. આવામાં જે બહેનો પોતાના ભાઈઓથી દૂર છે તેમના માટે આટલું વહેલું પહોંચવું થોડું મુશ્કેલ રહે છે. આવામાં તમને જણાવી દઈએ કે તમે કોઈ પણ ટેન્શન વગર દિવસમાં કોઈ પણ સમયે ભાઈને રાખડી બાંધી શકો છો. બસ ભદ્રા અને રાહુકાળનું ધ્યાન રાખવું.
અહીં કેટલાક ચોઘડિયા પ્રમાણે સમય જણાવ્યો છે તેમાં બહેન પોતાના ભાઈઓને રાખડી બાંધી શકે છે.
રક્ષાબંધનના દિવસે રાહુકાળનો સમય
પંચાંગ મુજબ રક્ષાબંધન એટલે કે 28 ઓગસ્ટના રોજ રાહુકાળ સવારે 10.54 વાગ્યાથી બપોરે 12.28 વાગ્યા સુધી રહેશે. આ સમયગાળામાં બહેનોએ પોતાના ભાઈને રાખડી બાંધવી જોઈએ નહીં.
રક્ષાબંધન પર પંચકનો સાયો
વર્ષ 2026માં રક્ષાબંધન 28 ઓગસ્ટે છે અને આ દરમિયાન પંચાંગનો સાયો રહેશે. અત્રે જણાવવાનું કે પંચક 27 ઓગસ્ટ ગુરુવારે બપોરે 1.31 વાગ્યાથી શરૂ થાય છે. જે 1 સપ્ટેમ્બર સવારે 3.23 વાગ્યા સુધી રહેશે. ગુરુવારે શરૂ થવાના કારણે તે અન્ય પંચકોની જેમ અશુભ રહેતું નથી. આવામાં આ સમયગાળામાં શુભ કામ કરવું અનુકૂળ રહેશે.
બહેનોએ આ રીતે બાંધવી જોઈએ રાખડી
આ દિવસે બહેનોએ સ્નાન કર્યા બાદ સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરવા જોઈએ. ત્યારબાદ સૂર્યદેવને જળ ચડાવ્યા બાદ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવાની સાથે તેમને રક્ષાસૂત્ર ચડાવો. જો તમારે ભાઈ ન હોય તો ગણેશજી કે પછી કૃષ્ણ ભગવાનને રાખડી બાંધી શકાય છે. પૂજા કર્યા બાદ ભાઈને રાખડી બાંધો.
રક્ષાબંધનના શુભ મુહૂર્તમાં એક થાળીમાં કંકુ, ચોખા, રાખડી અને ઘીનો દીવો રાખો. ત્યારબાદ ભાઈને પૂર્વ કે પછી ઉત્તર પૂર્વ દિશા તરફ મુખ રાખીને બેસાડો. પછી તેમના માથે એક કપડું કે રૂમાલ રાખો. બહેનો ત્યારબાદ પોતાના ભાઈના માથે કંકુ, ચોખાથી તિલક કરી ત્યારબાદ મંત્રોચ્ચાર કરીને ભાઈના જમણા હાથની કલાઈ પર રાખડી બાંધવી જોઈએ. પછી ભાઈને મીઠાઈ ખવડાવો. ત્યારબાદ દીપકથી આરતી ઉતારવાની સાથે સારા સ્વાસ્થ્ય અને ભવિષ્યની કામના કરો. ભાઈ ત્યારબાદ બહેનના ચરણ સ્પર્શ કરે અને પછી ભેંટ તરીકે કોઈ વસ્તુ આપે.
રાખડી બાંધતી વખતે આ મંત્ર બોલો
મંત્ર- येन बद्धो बलि राजा,दानवेन्द्रो महाबल: तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल:।
અર્થ- હું તમને એ રક્ષાસૂત્ર બાંધુ છે જેને સૌથી શક્તિશાળી, સાહસના રાજા, રાક્ષસોના રાજા બલિને બાંધવામાં આવ્યો હતો. હે રક્ષા (રાખડી), કૃપા કરીને આખુ વર્ષ હલનચલન વગર સ્થિર રહેજો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)