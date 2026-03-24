Ram Navami 2026 Horoscope: રામનવમી પર બનશે ગ્રહોનો ખાસ સંયોગ, આ જાતકોને લાગશે લોટરી, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો
Ram Navami 2026: રામનવમી પર ગ્રહોનો શુભ સંયોગ બની રહ્યો છે. આ રામનવમી પર ભગવાન રામની સાથે માતા દુર્ગાની વિશેષ કૃપા બની રહી છે. તેનો પ્રભાવ રાશિઓ પર પણ પડશે. આવો જાણીએ રામનવમીથી ક્યા જાતકોનો સારો સમય શરૂ થશે.
પંચાંગ અનુસાર ચૈત્ર સુદ નોમના દિવસે રામનવમીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ દિવસને ભગવાન શ્રીરામના જન્મોત્સવ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ વખતે તિથિ બે દિવસ હોવાને કારણે લોકોના મનમાં રામનવમીને લઈને ગુંચવણ છે. ધાર્મિક માન્યતા છે કે ભગવાન રામનો જન્મ બપોરે થયો હતો, તેથી 26 માર્ચ 2026ના રામનવમીની ઉજવણી કરવામાં આવશે. પરંતુ ઉદયાતિથિ અનુસાર કેટલાક લોકો 27 માર્ચે રામનવમી ઉજવવાની વાત કરી રહ્યાં છે. આ દિવસે ઘણા ખાસ જ્યોતિષીય યોગ પણ બની રહ્યાં છે, જેનાથી તેનું મહત્વ વધી ગયું છે.
રામનવમી પર આ રહેશે ગ્રહોની સ્થિતિ
આ દિવસે ગ્રહોની સ્થિતિ ખાસ રહેવાની છે. શુક્ર ગ્રહ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, તો ગુરૂ અને ચંદ્રમાની યુતિથી ગજકેસરી યોગ બનશે. આ સિવાય ગુરૂ અને મંગળ સાથે આવવાથી નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ થશે. સાથે કેટલીક રાશિઓ માટે ત્રિગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે. આ યોગની અસર દરેક રાશિઓ પર જોવા મળશે. આવો જાણીએ રામનવમી ક્યા જાતકો માટે શુભ રહેશે.
આ રાશિઓ માટે શુભ રહેશે રામનવમી
આ વખતે રામનવમીનો દિવસ ખાસ કરી મેષ, વૃષભ અને કન્યા રાશિના લોકો માટે લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ લોકોને લાંબી સમયથી ચાલી રહેલી મુશ્કેલીથી રાહત મળી શકે છે અને જીવનમાં ખુશીઓ વધી શકે છે. પરિવારમાં ચાલી રહેલા મતભેદ દૂર થઈ શકે છે. સંબંધમાં મિઠાસ આવશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે, જેનાથી પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળવાનો યોગ બની શકે છે. વેપારમાં પણ સારો લાભ મળવાની સંભાવના છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે અને જૂની લોનથી છૂટકારો મળી શકે છે.
આ સિવાય મિથુન, કુંભ, તુલા, મકર અને સિંહ રાશિના જાતકોને સકારાત્મક પરિણામ મળી શકે છે. તો વૃશ્ચિક અને મીન રાશિના લોકોને થોડું સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. ખાસ કરી સ્વાસ્થ્યના મામલામાં. પરંતુ કામકાજ પર તેની વધુ નકારાત્મક અસર પડશે નહીં.
રામનવમી પર કરો આ આ ઉપાય
જો તમે આ દિવસે ભગવાન રામની કૃપા ઈચ્છો છો તો કેટલાક સરળ ઉપાય કરી શકો છો. રામચરિતમાનસના બાલકાંડનું પાઠ કરવું શુભ માનવામાં આવે છે. તુલસીના પાનની માળા ભગવાન રામને અર્પિત કરો. હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરીને સકારાત્મક ફળ મળી શકે છે.
