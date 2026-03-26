Prev
Next
Ram Navami 2026: શ્રીરામની કુંડળીનું રહસ્ય, અભિજીત મુહૂર્તનો વિશેષ સંયોગ હોવા છતાં કેમ ભોગવવો પડ્યો 14 વર્ષનો વનવાસ?

Ram Navami 2026 Shri Ram Kundli Prediction: રામ નવમી પર લોકો ભગવાન શ્રીરામનો જન્મોત્સવ ઉજવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, ભગવાન શ્રીરામની કુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિ કેવી હતી? સાથે જ કયા ગ્રહોની અશુભતાને કારણે તેમને વિયોગ અને વનવાસ સહન કરવો પડ્યો? તો ચાલો જાણીએ ભગવાન શ્રીરામની કુંડળી શું કહે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:29 PM IST
  • ભગવાન શ્રીરામની કુંડળીમાં કેવી હતી ગ્રહોની સ્થિતિ
  • જાણો રાજયોગ હોવા છતાં વનવાસ પાછળનું જ્યોતિષીય કારણ
  • 36 એ 36 ગુણ મળવા છતાં રામ-સીતાનું જીવન સંઘર્ષમય કેમ રહ્યું?

Trending Photos

Shri Ram Kundli: હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર, દર વર્ષે ચૈત્ર સુદ નવમીના દિવસે રામ નવમી ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે ભગવાન શ્રીરામનો જન્મ થયો હતો, તેથી લોકો આ દિવસે તેમની વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરે છે. મોટાભાગના લોકો જાણે છે કે ભગવાન શ્રીરામને 14 વર્ષનો વનવાસ થયો હતો. કહેવાય છે કે, શ્રીરામની કુંડળીમાં 5 શુભ ગ્રહો ઉચ્ચ સ્થિતિમાં બિરાજમાન હતા, પરંતુ કુંડળીમાં ગ્રહોની આટલી શુભ દશા હોવા છતાં પણ તેમને વનવાસ કેમ ભોગવવો પડ્યો? આ વાતને લઈ ઘણીવાર લોકો મૂંઝવણમાં હોય છે કે, આખરે જ્યારે શ્રીરામની કુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિ આટલી સારી હતી, તો તેમને વનવાસ માટે કેમ જવું પડ્યું? ચાલો જાણીએ કે ભગવાન શ્રીરામના જન્મ સમયે તેમની કુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિ કેવી હતી.

રામચરિતમાનસમાં છે શ્રીરામના જન્મનું વર્ણન
રામચરિતમાનસના બાલકાંડમાં સ્વામી તુલસીદાસે ભગવાન શ્રીરામના જન્મનું વર્ણન કર્યું છે. રામચરિતમાનસમાં કહેવાયું છે કે, "નૌમી તિથિ મધુમાસ પુનીતા, સુકલ પચ્છ અભિજિત હરિપ્રીતા, મધ્યદિવસ અતિ સીત ન ઘામા, પાવન કાલ લોક બિશ્રામા". રામચરિતમાનસના આ ચોપાઈનો અર્થ છે કે, ભગવાન શ્રીરામનો જન્મ ચૈત્ર સુદ પક્ષની નવમી તિથિએ થયો હતો. તેમના જન્મ સમયે કર્ક લગ્ન અને અભિજીત મુહૂર્તનો વિશેષ સંયોગ પણ બન્યો હતો. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ભગવાન શ્રીરામની જન્મકુંડળીમાં ઘણા શુભ યોગો હતા, પરંતુ કેટલાક ગ્રહોની વિશેષ સ્થિતિને કારણે તેમને વિયોગ અને સંઘર્ષનો સામનો કરવો પડ્યો.

Add Zee News as a Preferred Source

કેવી હતી શ્રીરામની કુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિ?
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, જો શ્રીરામની કુંડળી જોવામાં આવે તો જાણવા મળે છે કે, કુંડળીના 7મા ભાવમાં મંગળ ઉચ્ચ રાશિ (મકર)માં સ્થિત છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રની માન્યતા અનુસાર, 7મા ભાવમાં મંગળની સ્થિતિ માંગલિક દોષ ઉત્પન્ન કરે છે. આ જ કારણ છે કે તેમને વૈવાહિક જીવનમાં વિયોગ સહન કરવો પડ્યો હતો.

માતા-પિતાથી વિયોગનો યોગ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રના નિષ્ણાતો જણાવે છે કે, શ્રીરામની કુંડળીમાં માંગલિક દોષ ઉપરાંત માતા-પિતાથી વિયોગનો પણ યોગ હતો. ભગવાન શ્રીરામની કુંડળીના 7મા ભાવમાં શનિ દેવ જ્યારે 10મા ભાવમાં સૂર્ય દેવ બિરાજમાન હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે, કુંડળીનો 7મો ભાવ માતાની સ્થિતિ દર્શાવે છે, જ્યારે 10મો ભાવ પિતા વિશે જણાવે છે. વૈદિક જ્યોતિષમાં સૂર્ય અને શનિ વચ્ચે શત્રુતાનો સંબંધ હોવાનું મનાય છે, તેથી શ્રીરામને માતા-પિતાથી દૂર રહીને વનવાસ ભોગવવો પડ્યો. જો કે, નિષ્ણાતોનું એવું પણ માનવું છે કે, ગુરુ અને ચંદ્રની શુભ સ્થિતિએ તેમને પરમ ધર્મનિષ્ઠ બનાવ્યા.

36 ગુણ મિલનને કેમ માનવામાં આવે છે સંઘર્ષનો સંકેત?
હિન્દુ ધર્મમાં લગ્ન પહેલાં ગુણ મિલન કરવાની પરંપરા છે, જેમાં 36 ગુણોના મિલનને ખાસ મહત્વ અપાય છે. કહેવાય છે કે ભગવાન શ્રીરામ અને માતા સીતાની કુંડળીના તમામ 36 ગુણો મળતા હતા. પરંતુ તમામ ગુણો મળવા છતાં તેમનું જીવન સંઘર્ષોથી ભરેલું રહ્યું અને તેમને વનવાસ વેઠવો પડ્યો. આ જ કારણ છે કે ઘણા જ્યોતિષીઓ માત્ર 36 ગુણના મિલનને જ સંપૂર્ણપણે શુભ માનતા નથી.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ram Navami 2026ramayanShri Ram Kundliરામ નવમી 2026ભગવાન શ્રીરામની કુંડળી

Trending news