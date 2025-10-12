Rama Ekadashi 2025: રમા એકાદશી પર બનશે 2 દુર્લભ સંયોગ, નોટ કરી લો તારીખ, શુભ મુહૂર્ત અને પારણાનો સમય
Rama Ekadashi 2025: શ્રીહરી ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો રમા એકાદશીનું વ્રત કરવું જોઈએ. માન્યતા છે કે આ એકાદશી કરવાથી જીવનમાં ધન, સમૃદ્ધિ વધે છે. તેમાં પણ આ વર્ષે તો રમા એકાદશી પર ખાસ સંયોગ પણ બની રહ્યા છે જે આ દિવસને વધારે ખાસ બનાવે છે.
Rama Ekadashi 2025: હિન્દુ ધર્મમાં એકાદશી વ્રતને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે. વર્ષ દરમિયાન આવતી 24 એકાદશીમાં રમા એકાદશીને અત્યંત પુણ્યશાળી માનવામાં આવે છે. આ એકાદશી દિવાળીના તહેવાર પહેલા આવે છે. ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર આ દિવસે ભગવાન વિષ્ણુની આરાધના કરવાથી વ્યક્તિના બધા જ પાપનો નાશ થાય છે અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ વર્ષે રમા એકાદશી કઈ તારીખે આવશે શુભ મુહૂર્ત કહ્યું છે અને એકાદશીનું પારણું કરવાનું સમય કયો છે ?
રમા એકાદશી તિથિ અને સમય
પંચાંગ અનુસાર આસો મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીની તિથિ 16 ઓક્ટોબર 2025 અને ગુરુવારે સવારે 10:35 થી શરૂ થશે અને તેનું સમાપન 17 ઓક્ટોબર અને શુક્રવારે સવારે 11.12 મિનિટે થશે. ઉદયાતિથિ અનુસાર રમા એકાદશીનું વ્રત 17 ઓક્ટોબર 2025 અને શુક્રવારે રાખવાનું રહેશે.
રમા એકાદશી પર શુભ સંયોગ
આ વર્ષે રમા એકાદશી પર બે અત્યંત શુભ યોગ બની રહ્યા છે. જેમાંથી એક છે બ્રહ્મ યોગ અને બીજો છે ઇન્દ્રયોગ. રમા એકાદશીના રોજ સવારથી લઈને મોડી રાત સુધી આ બંને યોગ રહેવાના છે. આ યોગ ધ્યાન, સાધના અને મંત્ર જપ માટે અત્યંત ફળદાયી ગણાય છે. બ્રહ્મયોગ કાર્ય સિદ્ધિ અને સફળતા પ્રદાન કરનાર છે.
રમા એકાદશીની પૂજાનું મુહૂર્ત
બ્રહ્મ મુહૂર્ત - સવારે 4.42 મિનિટ થી 5.33 મિનિટ
અભિજીત મુહૂર્ત - સવારે 11.42 મિનિટથી 12.28 મિનિટ
પૂજા માટે સર્વોત્તમ સમય - સવારે 6.22 થી 10.40 મિનિટ
રાહુકાળ - સવારે 9.14 થી 10.40
રમા એકાદશીના પારણા નો સમય
રમા એકાદશીનું વ્રત કરનાર ભક્તો બીજા દિવસે એટલે કે 18 ઓક્ટોબર 2025 અને શનિવારે પારણા કરી શકે છે. વ્રતના પારણા નો શુભ સમય સવારે 6.23 મિનિટથી લઈને 8:40 મિનિટ વચ્ચેનો છે.
શાસ્ત્રો અનુસાર રમા એકાદશીનું વ્રત કરનાર વ્યક્તિના અજાણતા થયેલા પાપનો પણ નાશ થાય છે અને જીવનમાં શાંતિ, સુખ અને સમૃદ્ધિ આવે છે. રમા એકાદશીના દિવસે ભક્તોએ ભગવાન વિષ્ણુની પ્રતિમા સામે દીવો કરી ॐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.
