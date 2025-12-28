Rahu Gochar 2026: શનિની રાશિમાં પાપી ગ્રહ રાહુ કરશે પ્રવેશ, વર્ષ 2026 માં 3 રાશિઓને થશે લાભ, વેપારમાં દેખાશે તેજી
Rahu Gochar 2026: પાપી ગ્રહ રાહુ 18 મહિના પછી રાશિ બદલે છે. વર્ષ 2026 માં રાહુ રાશિ પરિવર્તન કરી શનિની રાશિમાં ગોચર કરશે. રાહુનું આ રાશિ પરિવર્તન 3 રાશિના લોકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. ખાસ કરીને જે લોકો વેપાર કરે છે તેમના માટે આ ગોચર લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે.
Rahu Gochar 2026: રાહુ એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં ગોચર 18 મહિના પછી કરે છે. રાહુને રાશિ પરિવર્તન કરતા દોઢ વર્ષનો સમય લાગે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં રાહુને માયાવી, પાપી અને છાયા ગ્રહ ગણવામાં આવ્યો છે. રાહુના ગોચરનો પ્રભાવ બધી જ રાશિ પર પડે છે. ગણતરીના દિવસોમાં વર્ષ 2026 ની શરૂઆત થશે આ વર્ષમાં રાહુ રાશિ પરિવર્તન કરશે. પાપી ગ્રહ રાહુ રાશિ બદલીને ત્રણ રાશિના લોકોને ખાસ લાભ કરાવશે.
હાલ રાહુ કુંભ રાશિમાં ગોચર કરે છે. 5 ડિસેમ્બર 2026 ના રોજ રાહુ કુંભ રાશિમાંથી નીકળી મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મકર રાશિ શનિની રાશિ છે. આ રાશિમાં રાહુનો પ્રવેશ થવાથી કેટલીક રાશિઓનો સારો સમય શરુ થઈ જશે. રાહુના રાશિ પરિવર્તનથી આ ત્રણ રાશિના લોકોને વેપારમાં સૌથી વધુ ફાયદો દેખાશે.
વૃષભ રાશિ
રાહુ ગ્રહ વૃષભ રાશિના નવમ ભાવમાં ગોચર કરશે, જેનાથી સૌથી વધુ લાભ થશે. રાહુના ગોચરથી વૃષભ રાશિના લોકોની આવકમાં વધારો થશે. શેર માર્કેટમાં રોકાણ માટે પણ સમય સારો રહેશે. જે લોકો વિદેશમાં વેપાર કરવાનો વિચારી રહ્યા છે તેમના માટે સારો સમય. ભાગ્યનો સાથ મળશે. ધાર્મિક યાત્રા થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
મકર રાશિમાં રાહુના પ્રવેશથી કન્યા રાશિના લોકો માટે પણ શુભ સમય શરૂ થશે. કન્યા રાશિના લોકોના પાંચમા ભાવમાં રાહુ ગોચર કરશે. રાહુ બૌદ્ધિક ક્ષમતા પ્રભાવિત કરી શકે છે જેના કારણે લાભ થશે. શેરબજારમાં રોકાણ માટે પણ સારો સમય. વેપાર સારો ચાલશે અને ગ્રોથ ઝડપથી દેખાશે. શિક્ષણ ક્ષેત્રે વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળશે.
મીન રાશિ
મકર રાશિમાં રાહુનું ગોચર મીન રાશિને પણ સારો ફાયદો કરાવશે. મીન રાશિના લોકોને અલગ અલગ રીતે ફાયદા થતા જોવા મળશે. રાહુ અગિયારમાં ભાવમાં ગોચર કરશે જેના કારણે અચાનક આવક વધશે. અચાનક ધનલાભ થવાથી આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે. કાર્યોમાં સફળતા મળશે. કાર્ય સ્થળ પર કામના વખાણ થશે. વેપાર કરતાં લોકોને વધારે લાભ થઈ શકે છે. રોકાણથી સારું રિટર્ન પ્રાપ્ત થશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
