Vastu Tips: ઘરના મંદિરમાં એક જ ભગવાનની 2 મૂર્તિ ન રાખવાનું કારણ જાણી લેશો તો નહીં કરો આ ભુલ ક્યારેય
Vastu Tips For Mandir: ઘરમાં મંદિર સૌથી મહત્વનું સ્થાન હોય છે. ઘરનું મંદિર સકારાત્મક ઊર્જાનું કેન્દ્ર હોય છે. પરંતુ ઘણીવાર મંદિર સંબંધિત એવ ભુલ થઈ જાય છે જેના કારણે ઘરમાં નેગેટિવીટી વધી જાય છે. આવી જ ભુલ છે મંદિરમાં એક ભગવાનની 2 મૂર્તિ સ્થાપિત કરવાની. આ ભુલ કરવાથી કેવું પરિણામ આવે છે આજે તમને જણાવીએ.
Vastu Tips For Mandir: હિન્દુ ધર્મમાં ઘરનું મંદિર સૌથી પવિત્ર સ્થાન આમ તો પૂજા પાઠ સંબંધિત ઘણા બધા નિયમો અને માન્યતા છે જેનું પાલન કરવું જરૂરી ગણવામાં આવ્યું છે. આ નિયમોમાંથી એક નિયમ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. આ નિયમનું પાલન ન થાય તો ગંભીર પરિણામ પણ ભોગવવા પડી શકે છે. આ નિયમ છે મંદિરમાં દેવી-દેવતાઓની મૂર્તિ કે ફોટો સ્થાપિત કરવાની સંબંધિત.
વાસ્તુશાસ્ત્ર અને ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ઘરના મંદિરમાં એક જ દેવી-દેવતાની એકથી વધારે પ્રતિમા કે તસ્વીર ન રાખવી જોઈએ. ખાસ કરીને કેટલાક દેવી દેવતાઓને બે મૂર્તિ એક સાથે જ સ્થાપિત કરવાથી ગંભીર વાસ્તુદોષ ઉત્પન્ન થાય છે અને અશુભ પરિણામ જોવા મળે છે. જો તમારાથી પણ અજાણતા આવી ભૂલ થઈ ગઈ છે તો તુરંત તેને સુધારી લેજો. કારણકે આ ભૂલ ઘરની સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ પર નકારાત્મક પ્રભાવ પાડે છે.
એક જ દેવતાની બે મૂર્તિ શા માટે ન રાખવી ?
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર એક જ ભગવાનની એક કરતાં વધુ મૂર્તિ પૂજામાં રાખવાથી એકાગ્રતાનો ભંગ થાય છે અને ભક્તનું ધ્યાન ભટકી જાય છે જેના કારણે પૂજાનું ફળ મળતું નથી.
મંદિરમાં રાખેલી દરેક મૂર્તિ એક વિશેષ ઉર્જાનો સંચાર કરે છે. જો એક જ સ્થાન પર એકથી વધુ મૂર્તિ હોય તો ઊર્જાનું અસંતુલન ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનાથી ઘરમાં અશાંતિ તણાવ અને નકારાત્મકતા વધે છે.
માનવામાં આવે છે કે શિવલિંગ, ગણપતિની એકથી વધારે મૂર્તિ મંદિરમાં સ્થાપિત કરવાથી વાસ્તુદોષ લાગે છે અને ધન હાની તેમજ કલેશ નું કારણ બને છે.
ભગવાન ગણેશ પ્રથમ પૂજ્ય દેવ છે પરંતુ વસ્તુઓ અનુસાર ઘરમાં ગણેશજીની એકથી વધુ મૂર્તિ રાખવી નહીં ઘરમાં ગણેશજીની એક જ મૂર્તિ હોય તે સૌથી વધુ ઉત્તમ ગણાય છે.
ઘરમાં બે શાલીગ્રામ પણ ન રાખવા. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ઘરમાં બે શાલીગ્રામ કે ભગવાનની મૂર્તિ રાખવાથી સુખ શાંતિનો ભંગ થાય છે.
ઘરમાં પહેલાથી જ બે મૂર્તિ હોય તો શું કરવું ?
જો કોઈપણ કારણસર તમારા ઘરમાં કે મંદિરમાં એક જ ભગવાનની બે મૂર્તિ થઈ ગઈ હોય અને તમે તેનું વિસર્જન ન કરી શકો તો મૂર્તિઓને એવી રીતે રાખો કે બંનેનું મુખ અલગ અલગ દિશામાં હોય. મૂર્તિઓને આમને સામને રાખવાનું ટાળવું. જો મૂર્તિ આકારમાં નાની હોય તો કોઈપણ એક મૂર્તિને મંદિરમાંથી હટાવી ઘરના અન્ય પવિત્ર સ્થાન કે ઉચિત સ્થાન પર સ્થાપિત કરી દો. ઘરમાં રાખેલી એક જ ભગવાનની બે મૂર્તિને શ્રદ્ધાપૂર્વક મંદિરમાં પણ દાન કરી શકો છો અથવા કોઈ જરૂરિયાત મંદ ભક્તોને આપી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
