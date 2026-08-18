/તમારી જીભનો રંગ લાલ, કાળો કે સફેદ છે? સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર જાણો કેટલા ભાગ્યશાળી છો તમે

સામુદ્રિક શાસ્ત્ર એક એવું વિજ્ઞાન છે, જે શરીરના વિવિધ અંગોની બનાવટ, રંગ અને ચિન્હોના આધાર પર ભવિષ્યવાણી કરી છે. આ શાસ્ત્ર દ્વારા સરળતાથી જાણી શકાય છે કે કોઈ વ્યક્તિનો સ્વભાવ અને આદતો કેવી છે કે વ્યક્તિ જીવનમાં કેટલી સફળતા મેળવશે. સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જીભનો કેવો રંગ અને આકાર આપણા ભવિષ્ય વિશે શું જાણકારી આપે છે. પીળી, કાળી અને સફેદ? કેવી જીભ શુભ સંકેત આપે છે અને કેવી અશુભ, આવો તે વિશે જાણીએ.
જીભના શુભ સંકેત
- સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અને ભવિષ્ય પુરાણ અનુસાર જે વ્યક્તિની જીભ લાલ રંગની હોય, જે ખુબ મોટી ન હોય અને ન વધુ પહોળી હોય, પરંતુ સુડોળ અને લાંબી હોય, તે વ્યક્તિ મહાભાગ્યશાળી હોય છે. આ વ્યક્તિ જીવનમાં ઊંચુ પદ પ્રાપ્ત કરવાની સાથે ખુબ માન-સન્માન પણ મેળવે છે.
- આ સિવાય સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર જો જીભમાં થોડી શ્યામતા એટલે કે હળવી કાળી અને લાંબી હોય તો આવી વ્યક્તિ રાજયોગનું સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. આવી વ્યક્તિના જીવનમાં સુખ-સુવિધાઓની કોઈ કમી રહેતી નથી.
- જો જીભનો છેડો નીચો, સુંવાળો, ટૂંકો અને લાલ હોય, તો આવી વ્યક્તિ ખૂબ જ જ્ઞાની હોય છે. સાથે તેની વાણી એટલી વધુ આકર્ષક હોય છે, જેનાથી તે એક કુશળ વક્તા બની શકે છે.
જીભથી મળનાર અશુભ સંકેત
- કહેવાય છે કે જો જીભનો રંગ કાળો હોય તો આવા લોકોએ જીવનમાં ખુબ સંઘર્ષ કરવો પડે છે. આ લોકોને કરિયરમાં સફળતા મુશ્કેલીથી મળે છે.
- જો જીભનો રંગ એક સમાન ન હોય તો તેવી વ્યક્તિ શુભ કાર્યોમાં રૂચિ લેતો નથી અને હંમેશા ખોટા કાર્યો કરવા તરફ આકર્ષિત થાય છે. આવા લોકોને સાચા માર્ગદર્શનની જરૂર હોય છે.
- જો જીભનો રંગ પીળો હોય તો આવી વ્યક્તિ હંમેશા દુખી રહે છે અને તેને કોઈ વસ્તુની સમજ થોડી ઓછી હોય છે.
- જેની જીભ વધુ સફેદ રંગની હોય તો તેવી વ્યક્તિ આચારહીન સમજવામાં આવે છે.
- તો મોટી જીભવાળી વ્યક્તિની વાણી કઠોર હોય છે. કહેવાય છે કે આવી જીભવાળા લોકો પોતાના શબ્દોથી બીજાને ઠેંસ પહોંચાડે છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ આ આર્ટિકલ લખવામાં અમે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લો)