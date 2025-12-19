Red Mole: પીઠ, ગાલ કે હથેળી... શરીરના કયા અંગ પર લાલ તલ હોવું શુભ ?
Red Mole Meaning: સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર શરીરના અલગ અલગ અંગો પર રહેલા લાલ અને કાળા તલ શુભ-અશુભ સંકેતો આપે છે. આજે તમને જણાવીએ શરીર પર લાલ તલ હોય તો તેનો અર્થ શું થાય છે.
Red Mole Meaning: સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર શરીર પર અલગ અલગ અંગો પર તલ હોય શકે છે. લોકોના શરીર પર કાળા અને લાલ એમ બે પ્રકારના તલ હોય છે. કાળા તલની જેમ લાલ તલનો પણ શુભ-અશુભ અર્થ થતો હોય છે. શરીરના અલગ અલગ અંગો પર લાલ તલ હોય તે ખાસ સંકેત કરતા હોય છે. લાલ તલ વ્યક્તિના સ્વભાવ અને તેના વ્યક્તિત્વ વિશે પણ જણાવે છે.
સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર વ્યક્તિના શરીર પર રહેલા લાલ તલનું પણ ખાસ મહત્વ હોય છે. શરીરના દરેક અંગ પર રહેલું તલ શુભ અને અશુભ સંકેત કરે છે. કાળા તલની જેમ લાલ તલનું પણ વિશેષ મહત્વ હોય છે. લાલ તાલ શરીરના કેટલાક અંગ પર હોય તો તે સારા ભવિષ્યનો સંકેત કરે છે. જ્યારે કેટલાક અંગ પર લાલ તલ હોવા અશુભ પણ ગણાય છે. તો ચાલો તમને લાલ તલના શુભ અશુભ ફળ વિશે વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ.
ચેહરા પર લાલ તલ
સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિના ચહેરા પર લાલ તલ હોય તો તેને અશુભ માનવામાં આવે છે. આવા લોકોને વૈવાહિક જીવનમાં સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં હંમેશા તણાવની સ્થિતિ બની રહે છે. આવા લોકોના જીવનમાં સંઘર્ષ ખતમ થતો નથી. કારકિર્દી અને બિઝનેસમાં સફળતા મેળવવા માટે પણ તેમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે.
હાથ પર લાલ તલ
સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિના ડાબા કે જમણા હાથ પર લાલ તલ હોય તો તે અતિ શુભ ગણાય છે. આવા લોકોના જીવનમાં ધનની ખામી હોતી નથી તેમને ઓછી મહેનતે પણ વધારે ફાયદો થાય છે. તેમનું જીવન સુખમય અને શાંતિપૂર્ણ રીતે પસાર થાય છે
પીઠ પર લાલ પલ
સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિની પીઠ ઉપર વચ્ચેના ભાગે લાલ તલ હોય તો સમજી લેવું કે આવા વ્યક્તિને દરેક કામમાં સફળતા મળશે તે નક્કી છે. આવા લોકો કોઈપણ પરેશાનીનો સામનો સાહસથી કરે છે અને તેને દૂર કરવામાં સફળ પણ થાય છે. જે લોકોને પીઠ પર લાલ તલ હોય તેવો આત્મવિશ્વાસથી છલોછલ હોય છે અને જીવનમાં હંમેશા આગળ વધવાનું વિચારે છે.
છાતી પર લાલ પર
જો કોઈ વ્યક્તિને છાતી પર લાલ તલ હોય તો તે વ્યક્તિને વિદેશ યાત્રા કરવાની તક મળે છે. આવા લોકો વિદેશ જાય તેની સંભાવના વધારે હોય છે. સાથે જ આ લોકો પોતાના જીવનમાં ધન અર્જિત કરવામાં પણ સફળ રહે છે કે જે પણ કાર્યક્ષેત્રમાં હાથ અજમાવે છે તેમાં સફળ થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
