Motivational Quotes: શ્રીકૃષ્ણના આ 10 ઉપદેશ હંમેશા યાદ રાખો, મુશ્કેલ સમયમાંથી પણ સરળતાથી બહાર આવી જશો

Motivational Quotes: ભગવત ગીતાના ઉપદેશ જીવનની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં પણ સાહત, ધૈર્ય અને સમજદારી સાથે આગળ વધવાની પ્રેરણા આપે છે. આજે તમને 10 એવા ઉપદેશ વિશે જણાવીએ જેને યાદ રાખી લેશો તો જીવનના મુશ્કેલ સમયમાંથી પણ હસતા મોઢે બહાર આવી જશો.
 

Motivational Quotes: દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં ઉતાર ચડાવ આવતા રહે છે. ક્યારે ખુશીનું વાતાવરણ હોય છે તો ક્યારેક નિરાશા, ક્યારેક સફળતાનો આનંદ હોય છે તો ક્યારેક નિષ્ફળતા પણ મળે છે. લોકો ખુશીમાં અને સફળતામાં તો રાજી રહેતા હોય છે પરંતુ જ્યારે તકલીફનો સમય આવે ત્યારે હતાશ થઈ જતા હોય છે. આવા સમયમાં શ્રીમદ્ ભગવત ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ કહેલા આ ઉપદેશ ને યાદ કરવા જોઈએ. 

ભગવત ગીતા જીવનમાં આવતી સમસ્યાઓથી બચવાનો રસ્તો બતાવે છે. ભગવત ગીતાના ઉપદેશ આજે પણ એટલા જ પ્રાસંગિક છે જેટલા હજારો વર્ષ પહેલા હતા. જે પણ વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં પડકાર કે સંઘર્ષનો સામનો કરતી હોય તેને ગીતાના આ સંદેશને યાદ રાખવા જોઈએ તેને અપનાવવાથી જીવન સરળ બની જાય છે. સાથે જ મનમાં છવાયેલી હતાશા દૂર થઈ જાય છે. 

ભગવત ગીતાના યાદ રાખવા જેવા 10 ઉપદેશ 

- સત્યના માર્ગ પર જે ચાલે છે તે ક્યારેય હારતો નથી. 

- કોઈપણ વસ્તુની અતિ કરવાથી બચવું જોઈએ. 

- આત્મા અમર છે તેથી મૃત્યુથી ડરવું નહીં. 

- એક બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ જ્ઞાન અને કર્મ બંનેને સમાન માને છે, કારણ કે જ્ઞાન અને કર્મના સંતુલનથી જ જીવન સફળ બને છે. 

- કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાના કર્મના પરિણામથી બચી શકતું નથી. 

- દુઃખનું સૌથી મોટું કારણ વધારે પડતો મોહ હોય છે. 

- બીજાના કાર્યની સરખામણી પોતાના સાથે કરવી નહીં, મનુષ્યએ પોતાના ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. 

- સફળતાની સૌથી મોટી કુંજી પોતાના પર વિશ્વાસ કરવો એ હોય છે. 

- જે વ્યક્તિ દરેક વાત પર શંકા કરે છે તેને આ લોકમાં કે પરલોકમાં ક્યાંય ખુશી મળતી નથી.

- અહંકારથી મુક્તિ પામીને જ વ્યક્તિ પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને ઓળખી શકે છે.

