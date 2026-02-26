Roti: કેટલી રોટલી ખાશો ? એવું પુછીને રોટલી કરતાં હોય તો આદત બદલી દેજો, નહીં તો ઘરમાં રહેતાં લોકો પર પડશે ખરાબ પ્રભાવ
Roti Vastu Tips: શહેરી જીવનશૈલીનો પ્રભાવ ગણો કે કરકસર કરવાની આદત ઘણા ઘરોમાં મહિલાઓ રોટલી બનાવતા પહેલા પુછી લેતી હોય છે કે કોણ કેટલી રોટલી ખાશે. ત્યારબાદ ગણતરી કરી એટલી જ રોટલી બનાવવામાં આવે છે. આ આદત ઘરની ખુશી, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિ માટે યોગ્ય નથી. આવું શા માટે ચાલો જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક.
- ઘરોમાં મહિલાઓ રોટલી બનાવતા પહેલા પુછી લેતી હોય છે કે કોણ કેટલી રોટલી ખાશે.
- ગણતરી કરી રોટલી બનાવવામાં આવે તે આદત ઘરની ખુશી, સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિ માટે યોગ્ય નથી.
- વાસ્તુશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગણીને રોટલી કરવાથી થતા અપશુકન વિશે જાણો.
Roti Vastu Tips: ભોજનની વાત આવે તો પહેલા એવું કહેવાતું કે રસોઈ એટલી કરવી જોઈએ કે અચાનક બે મહેમાન આવી જાય તો રસોઈમાં ભળી જાય. એટલે કે ઘરના લોકો જમી લે પછી પણ થોડું ભોજન હોવું જોઈએ. જેથી અચાનક મહેમાન આવે, સાધુ-સંત આવે કે પછી ઘરના આંગણે કોઈ ભુખ્યો જીવ આવે તો તેને જમાડી શકાય. ભુખ્યાને ભોજન કરાવવું સૌથી મોટું પુણ્ય ગણાય છે. પરંતુ આજના સમયમાં ઘરોમાં વધારે ભોજન તો દુરની વાત છે રોટલી પણ ગણી ગણીને કરવામાં આવે છે. જે વાસ્તુ અનુસાર સૌથી મોટો દોષ ગણાય છે. ઘણા ઘરોમાં મહિલાઓ રોટલી કરતા પહેલા પુછી લેતી હોય છે કે કોણ કેટલી રોટલી ખાશે પછી ગણતરી અનુસાર રોટલી બનાવવામાં આવે છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ રીતે રોટલી કરવી અશુભ ગણાય છે.
ભોજન બનાવતી વખતે જો મનમાં ગણતરી ચાલતી હોય, ચિંતા હોય, ઉચાટ હોય તો તેનો પ્રભાવ ભોજન મારફતે ભોજન કરનાર પર પડે છે. એટલા માટે જ ગૃહિણીઓએ રસોઈ કરતી વખતે મન શુદ્ધ રાખવું જોઈએ. ખાસ કરીને રોટલી બનાવતી વખતે ગણતરી કરવાની ભુલ તો ક્યારેય કરવી નહીં. ગણીને ગણીને રોટલી કરવાથી આખા ઘર પર ખરાબ પ્રભાવ પડે છે. એટલે જો કોઈના ઘરમાં આ રીતે રોટલી થતી હોય તો તેણે તુરંત આ ભુલ સુધારી લેવી જોઈએ.
ગણીને રોટલી કરવાથી થતી અશુભ અસરો
ઘરમાં સર્જાવા લાગે છે અન્નની ખામી
રસોડામાં રસોઈ જેટલા ઉત્સાહથી બને અને જેટલા ઉત્સાહથી લોકો ભોજન કરે એટલી જ બરકત ઘરમાં વધે છે. પરંતુ જો રોટલી કરતી વખતે મનમાં ઉત્સાહના બદલે ગણતરી ચાલતી હોય કે હવે આટલી રોટલી થઈ, કોણ કેટલી રોટલી ખાશે, હજી કેટલી રોટલી કરવી પડશે... તો પછી ઘરમાં અન્નની ખામી સર્જાવા લાગે છે. આવા વિચાર ઘરની બરકતમાં બાધા ઉત્પન્ન કરે છે. આવું અન્ન ખાનારના મન પર પણ અભાવનો પ્રભાવ વધે છે.
નેગેટિવ એનર્જી ફેલાય છે
રોટલી બનાવતી વખતે ગૃહિણીના મનમાં ગણતરી ચાલતી હોય તો તે એક પ્રકારની ચિંતા અને ઉચાટમાં હોય છે. ચિંતા, ઉચાટ, સ્ટ્રેસ એ બધી જ નેગેટિવ લાગણીઓ હોય છે. આ ચિંતા અને ઉચાટ ભોજન કે રોટલીના માધ્યમથી ખાનારના મનમાં પણ પ્રવેશ કરી જાય છે. આવું ભોજન કરનારના મનમાં પણ તણાવ અને બેચેની તેમજ ઉચાટ વધવા લાગે છે. આ રીતે ગણતરીના કારણે નેગેટિવ વિચારો એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિ સુધી પહોંચી જાય છે.
અન્નનું અપમાન
શાસ્ત્રો અનુસાર અન્ન ગણીને બનાવવું અથવા માપીને બનાવવું અભાવની લાગણી ઉત્પન્ન કરે છે. સાથે જ મનમાં ડર હોય છે કે રોટલી વધી પડશે, રોટલી વધારે ખવાશે તો ઘટશે, ભોજન બનાવતી વખતે આવા વિચાર કરવા માં અન્નપૂર્ણાનું અપમાન ગણાય છે. ગણી ગણીને કોઈને રોટલી ખવડાવવાથી પણ માં અન્નપૂર્ણા નારાજ થાય છે.
અણધાર્યા ખર્ચ વધવા લાગે
વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર જે ઘરમાં મહિલાઓ રોટલી ગણી ગણીને કરે અને ગણીને ખવડાવે તે ઘરમાં ધનની આવક અટકી જાય છે અને ખર્ચ વધવા લાગે છે. આવા ઘરમાં ધનની ખામી અને આર્થિક તંગી વધે છે. આવું એટલા માટે થાય છે ઘરમાં ભોજનની કદર કે માન હોતું નથી. તેના કારણે ઘરની બરકતનો નાશ થઈ જાય છે.
સૂર્ય અને મંગળ ગ્રહ નબળા પડે
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર રોટલીનો સંબંધ સૂર્ય અને મંગળ ગ્રહ સાથે છે. રોટલી ગણીને બનાવવાથી અને ગણીને ખવડાવવાથી સૂર્ય અને મંગળ ગ્રહ નબળા પડી જાય છે. સૂર્ય અને મંગળના અશુભ પ્રભાવથી બચવું હોય તો રોટલી ગણીને ક્યારેય ન બનાવો. સૂર્ય ગ્રહના અશુભ પ્રભાવથી કારર્કિદીની પ્રગતિ અટકી જાય છે.
