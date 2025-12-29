Prev
Astro Tips: રોટલીનો લોટ બાંધ્યા પછી તેના પર આંગળીથી નિશાન કરવા જરૂરી, જાણો તેનું કારણ અને મહત્વ

Roti Dough Astrology: ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર રસોડામાં માં અન્નપૂર્ણાનો વાસ હોય છે. તેથી જ રસોડા અને રસોઈ સંબંધિત કેટલાક નિયમનું પાલન કરવું અનિવાર્ય માનવામાં આવે છે. આવો જ અનિવાર્ય નિયમ રોટલીના લોટ સંબંધિત છે. તો ચાલો આ નિયમ વિશે વિસ્તારપૂર્વક જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 29, 2025, 05:00 PM IST

Astro Tips: રોટલીનો લોટ બાંધ્યા પછી તેના પર આંગળીથી નિશાન કરવા જરૂરી, જાણો તેનું કારણ અને મહત્વ

Roti Dough Astrology: હિન્દુ ધર્મમાં રસોડાને મંદિરની જેમ પૂજનીય અને પવિત્ર માનવામાં આવ્યું છે તેથી જ રસોડાની શુદ્ધતાના નિયમોનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે. કહેવાય છે કે રસોડામાં માં અન્નપૂર્ણા નો વાસ હોય છે તેથી જ એવા કોઈ કામ રસોડામાં કરવા નહીં જેનાથી માં અન્નપૂર્ણા નારાજ થાય. રસોડાના કેટલાક મહત્વના નિયમનું પાલન વર્ષોથી ઘરમાં થતું આવે છે. આજ કારણ હોય છે કે ઘરમાં ક્યારેય અન્નની ખામી સર્જાતિ નથી. 

રસોડામાં કામ કરતી વખતે તમે પણ જોયું હશે કે ઘરની મહિલાઓ રોટલીનો લોટ બાંધે પછી તેના પર આંગળાથી નિશાન કરી દેતી હોય છે. સામાન્ય લાગતું આ કામ મહત્વપૂર્ણ હોય છે અને અનિવાર્ય પણ હોય છે. તેની પાછળ કયું કારણ જવાબદાર છે ચાલો જાણીએ. 

રસોડામાં કામ કરતી વખતે મહિલાઓ કેટલાક જરૂરી નિયમનું પાલન કરે છે. આ નિયમો આપણી દિનચર્યાનો એક ભાગ બની ગયા હોય છે તેથી એક પછી એક પેઢી તેનું અનુકરણ કરતી હોય છે. આવો જ નિયમ છે લોટ બાંધ્યા પછી તેના પર આંગળાથી નિશાન કરવા. આ વાત સામાન્ય લાગે છે પરંતુ તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. લોટ બાંધ્યા પછી જો તેના પર આંગળાથી નિશાન ન કરેલા હોય તો તેને અશુભ માનવામાં આવે છે. 

લોટ બાંધી લીધા પછી તેના પર આંગળાથી નિશાન એટલા માટે કરવાના હોય છે કે તેનાથી પિતૃ નારાજ ન થાય અને તેના આશીર્વાદ ઘર પર બની રહે. આ વાત ઘણાને વિચિત્ર લાગશે. કે રોટલીના લોટ અને પિતૃ વચ્ચે શું સંબંધ હોય ?  તો જણાવી દઈએ કે લોટ બાંધો પછી તેના પર આંગળીના નિશાન ન કરો તો તે લોટ પિંડ સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. પિતૃઓનું પિંડદાન કરવામાં આવે ત્યારે પણ લોટ આ રીતે જ બાંધવામાં આવે છે પરંતુ તેના પર નિશાન હોતા નથી અને તે એકદમ ગોળ હોય છે. તેથી જ ભોજન માટે જે રોટલી બનાવો તેનો લોટ બાંધો તેના પર નિશાન કરવા જરૂરી છે અન્યથા બાંધેલો લોટ પિંડ સ્વરૂપ ગણાય છે. 

રસોઈના અન્ય મહત્વના નિયમ 

- ઘરમાં જ્યારે પણ રસોઈ બનાવો ત્યારે પહેલી રોટલી ગાય માટે કાઢવી જોઈએ કહેવાય છે કે આમ કરવાથી દેવી-દેવતાઓના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે અને ઘરમાં અન્ન ક્યારે ખૂટતું નથી. 

- રોટલી બનાવ્યા પછી જે સૂકો લોટ વધે તેને લોટની સાથે મિક્સ કરવો નહીં. સુકો લોટ જેને અટામણ પણ કહેવામાં આવે છે તેને હંમેશા અલગ ડબ્બામાં રાખવો જોઈએ. 

- રોટલી બનાવતી વખતે પાટલા નીચે હંમેશા કપડું રાખવું જોઈએ જેથી લોટ નીચે ન પડે. લોટ નીચે પડે અને તેના પર કોઈનો પગ પડે તો અન્નનું અપમાન થાય છે. 

- રાત્રે રોટલીનો લોટ વધે તો તેને સાચવીને રાખો અને બીજા દિવસે તેની રોટલી બનાવો તે અશુભ ગણાય છે. આમ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. વાસી લોટની રોટલી ખાવી હાનિકારક પણ હોય છે. તેનાથી રાહુ ગ્રહના અશુભ પ્રભાવ વધે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

