Roti Making Mistakes: રોટલી બનાવતી વખતે ન કરવી આ 5 ભુલો, ઘરમાં વધે છે આર્થિક સમસ્યાઓ
Roti Making Mistakes: આમ તો રસોઈ કરતી વખતે મહિલાઓએ મનથી શાંત રહેવું જરૂરી છે પરંતુ રોટલી બનાવતી વખતે તો કેટલીક ભુલ કરવાનું ટાળવું જ જોઈએ. આ ભુલ કરવાથી ઘરમાં દુ:ખ અને દરિદ્રતા વધે છે.
Roti Making Mistakes: સનાતન ધર્મ અને વાસ્તુશાસ્ત્રમાં રસોડાને સૌથી પવિત્ર સ્થાન માનવામાં આવે છે. ઘરમાં મંદિર પછી રસોડું એવી જગ્યા છે જ્યાં ઈશ્વરનો વાસ હોય તેવી માન્યતા છે. રસોડામાં અન્ન ભરવામાં આવે છે અને ત્યાં જ રસોઈ બને છે અહીં માં અન્નપૂર્ણા નો વાસ હોય છે તેવી માન્યતા છે. તેથી જ વાસ્તુશાસ્ત્રમાં રસોડાની સ્વચ્છતાથી લઈને રસોઈ બનાવવા સંબંધિત કેટલાક મહત્વના નિયમો જણાવેલા છે. જે ઘરમાં આ નિયમોનું પાલન થતું હોય તે ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ બની રહે છે.
ઘરના રસોડામાં બનેલું અન્ન ઘરના લોકોની સુખ, સમૃદ્ધિ અને શાંતિમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. એટલા માટે જ કહેવાયું છે કે પણ રસોઈ બનાવતી વખતે મહિલાઓએ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. રસોઈ બનાવવાની હોય ત્યારે મનને શાંત રાખીને જ રસોઈ બનાવી નહીં તો નકારાત્મક પ્રભાવ ભોજન પર પડે છે. તેવી જ રીતે ઘરમાં બનતી રોટલીનો સંબંધ પણ આર્થિક સ્થિતિ અને પારિવારિક સંબંધો સાથે છે.
મહિલાઓ દ્વારા રોજ રોટલી બનતી હોય છે. પરંતુ રોટલી બનાવવામાં મહિલાઓ જો કેટલીક ભૂલ કરે તો તે પરિવારની દરિદ્રતાનું કારણ પણ બની શકે છે. ઘરમાં બનતી રોટલીનો સીધો સંબંધ માં લક્ષ્મીની કૃપા સાથે પણ હોય છે. જો ઘરમાં રોટલી બનાવતી વખતે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો આર્થિક મુશ્કેલીઓ વધે છે.
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં બનેલી રોટલી જો વધી જાય તો તેને કચરામાં ફેંકવાથી ઘરમાં નકારાત્મક ઊર્જા વધે છે. રોટલીનો બગાડ કરવાથી અથવા તો રોટલીને ફેંકવાથી દરિદ્રતા ઘરમાં આવે છે અને આર્થિક સમસ્યા વધે છે. તેથી જ ઘરમાં જે રોટલી વધે તેને પ્રાણીઓને ખવડાવી દેવી જોઈએ અથવા તાજી હોય ત્યારે જ જરૂરિયાત મંદોને આપી દેવી જોઈએ
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ઘરમાં હંમેશા ચારથી પાંચ રોટલી વધારે જ બનાવવી જોઈએ.. આજના સમયમાં ઘણી મહિલાઓ પરિવારના સભ્યોની જરૂરિયાત અનુસાર જ રોટલી બનાવે છે. એટલે કે રોટલી ગણીને બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ આ રીતે રોટલી બનાવવાથી માં અન્નપૂર્ણા નારાજ થાય છે. તેથી રોટલી ક્યારેય ગણીને બનાવી નહીં અને પ્રયત્ન કરવો કે જમ્યા પછી 4-5 રોટલી વધે આમ કરવાથી ઘરમાં અન્ન અને ધનની ખામી સજાતી નથી અને પારિવારિક સમૃદ્ધિ વધે છે.
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં ક્યારેય વાસી લોટની રોટલી બનાવવી નહીં. વાસી લોટનો સંબંધ રાહુ ગ્રહ સાથે છે. વાસી લોટમાંથી બનેલી રોટલી ઘરના લોકોને ખવડાવવાથી ઘરમાં વાદ-વિવાદ, તણાવ અને કલેશ વધે છે. તેથી જ હંમેશા તાજા લોટની રોટલી બનાવીને ઘરના લોકોને ખવડાવવી.
રોટલી સંબંધિત અન્ય એક મહત્વનો નિયમ એ પણ છે કે જો ઘરમાં મહેમાન આવે તે સાધુ-સંત આવે તો તેમને ક્યારેય વાસી રોટલી ખવડાવી નહીં. ઘરમાં પડેલી ઠંડી રોટલી કે આગલા દિવસની રોટલી મહેમાનો કે સાધુ સંતોને આપવી નહીં આમ કરવાથી માં લક્ષ્મી નારાજ થાય છે
વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર રોટલી બનાવવું એકમાત્ર દૈનિક કાર્ય નથી પરંતુ આસ્થા અને સકારાત્મક ઉર્જા સાથે જોડાયેલું કર્મ છે. જો મહિલાઓ આ કર્મ કરતી વખતે થોડી સાવધાની અને શ્રદ્ધા રાખે તો ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ બની રહે છે અને જો ભૂલ થઈ જાય તો બધું જ છીનવાઈ જતા પણ વાર નથી લાગતી.
