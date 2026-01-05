Sakat Chauth 2026: 6 કે 7 જાન્યુઆરી, ક્યારે કરવું સંકટ ચોથનું વ્રત, જાણો વિધિ પૂજા અને ચંદ્રોદયનો સમય
Sakat Chauth 2026: જાન્યુઆરી મહિનાની પહેલી સંકટ ચોથનું વ્રત 6 જાન્યુઆરીએ ના રોજ કરવું કે 7 જાન્યુઆરીના રોજ તેને લઈ મનમાં પ્રશ્ન હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ સંકટ ચોથનું વ્રત ક્યારે કરવાનું અને ચંદ્રોદયનો સમય કયો છે.
Sakat Chauth 2026: પોષ મહિનાની સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત મહત્વનું હોય છે. હિંદુ ધર્મમાં સંકટ ચોથનું વ્રત ખાસ હોય છે. પોષ મહિનાની સંકટ ચોથને તિલકુટ ચતુર્થી પણ કહેવામાં આવે છે. આ વ્રત ભગવાન ગણેશને સમર્પિત હોય છે. આ દિવસે માતા પોતાના સંતાનના સ્વાસ્થ્ય, લાંબા આયુષ્ય અને પ્રગતિ માટે વ્રત કરે છે.
માન્યતા છે કે સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત કરવાથી ભગવાન ગણેશની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. ગણેશજીની કૃપાથી સંતાનના જીવનમાં આવતી સમસ્યાઓ દુર થાય છે. જાન્યુઆરી મહિનામાં સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત કઈ તારીખે રાખવું તેને લઈને ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ તારીખે સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત કરવું.
સંકટ ચતુર્થીનું વ્રત
વૈદિક પંચાંગ અનુસાર પોષ માસના કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્થીનું વ્રત 6 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ રાખવાનું રહેશે. ચતુર્થીની તિથિ 6 જાન્યુઆરી 2026 એ સવારે 8.01 મિનિટથી શરુ થશે અને 7 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ સવારે 6.52 મિનિટ સુધી રહેશે. સંકટ ચોથના દિવસે ચંદ્રની પૂજા કરવામાં આવે છે અને પંચાંગ અનુસાર ચંદ્રોદય 6 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ થશે તેથી ચોથનું વ્રત અને પૂજા 6 જાન્યુઆરીના રોજ કરવાના છે.
સંકટ ચોથના શુભ યોગ
પંચાંગ અનુસાર આ વર્ષે સંકટ ચોથ પર 3 શુભ યોગ બની રહ્યા છે. આ દિવસે સવારે 7 કલાક 15 મિનિટે બપોરે 12.17 મિનિટ સુધી સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ બની રહ્યો છે. આ દિવસે સવારે પ્રીતિ યોગ શરુ થશે અને રાત્રે 8.21 મિનિટ સુધી રહેશે. આ ઉપરાંત 6 જાન્યુઆરીએ આયુષ્માન યોગ પણ બની રહ્યો છે જે બપોરે 12.17 મિનિટ સુધી રહેશે.
સંકટ ચોથ 2026 શુભ મુહૂર્ત
સંકટ ચોખના દિવસે ભગવાન ગણેશનું પૂજન કરવામાં આવે છે. 6 જાન્યુઆરીના રોજ ગણેશ પૂજાનું શુભ મુહૂર્ત 9.51 થી શરુ થશે અને 1.45 મિનિટ સુધી રહેશે. આ દિવસે ગણેશ પૂજા કરવાથી ગણેશજી પ્રસન્ન થાય છે. આ સિવાય અભિજિત મુહૂર્તમાં કરેલી પૂજા પણ ફળદાયી નીવડે છે. આ મુહૂર્ત બપોરે 12.06 મિનિટથી 12.48 મિનિટ સુધી રહેશે. પંચાંગ અનુસાર બપોરે 3.03 મિનિટથી લઈ 4.21 મિનિટ સુધી રાહુકાલ રહેશે જે અશુભ સમય ગણાય છે તેથી આ સમયે પૂજા કાર્ય કે અન્ય કોઈ શુભ કામ કરવું નહીં.
ચંદ્રોદયનો સમય
સંકટ ચોથના દિવસે સવારે ભગવાન ગણેશની પૂજા કરવાની હોય છે. અને રાત્રે ચંદ્રને અર્ધ્ય આપી વ્રતના પારણા કરવાના હોય છે. પંચાંગ અનુસાર 6 જાન્યુઆરી 2026 ના રોજ ચંદ્રોદયનો સમય 8.54 મિનિટનો છે. વ્રત કર્યા પછી ચંદ્રને અર્ધ્ય આપતી વખતે પાણીમાં દૂધ, ફુલ અને ચોખા ઉમેરવા.
