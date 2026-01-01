Salary Hike Tips: નોકરિયાત માટે રામબાણ વાસ્તુ ઉપાય, પગાર અને બચત બંનેમાં થશે જબરદસ્ત વધારો
Salary Hike Tips: નોકરી કરો છો પરંતુ પગાર વધી રહ્યો નથી અને બચત હંમેશા ઝીરો રહે છે? મબેનત બાદ પણ પ્રગતિ અટકી છે? આવો જાણીએ રામબાણ વાસ્તુ ઉપાય વિશે.. કઈ રીતે નાના-નાના ફેરફારથી પગાર અને બચત બંને વધારી શકાય છે.
Trending Photos
Salary Hike Tips: આજના વ્યસ્ત જીવનમાં ઘણા લોકો નોકરી કર્યાં બાદ પણ આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરે છે. પગાર આવે છે, પરંતુ બચત થઈ શકતી નથી. ઘણીવાર મહેનત બાદ પણ પ્રગતિ અટવાઈ જાય છે. તેવામાં વાસ્તુના કેટલાક સરળ ઉપાય મદદ કરી શકે છે. આ ઉપાય સામાન્ય જીવનમાં નાના ફેરફાર કરી સકારાત્મક અસર કરે છે. આવો જાણીએ કેટલાક રામબાણ વાસ્તુ ઉપાય, જેનાથી પગાર અને બચત બંનેમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે.
શુક્રવારનું ખાસ મહત્વ
વાસ્તુ અને ધાર્મિક માન્યતાઓમાં શુક્રવારને ધન અને સુખ સાથે જોડવામાં આવે છે. આ દિવસે કરવામાં આવેલા નાના પ્રયાસ આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત કરવામાં સહાયક માનવામાં આવે છે. નોકરી કરનાર માટે આ દિવસ વિશેષ રૂપથી ઉપયોગી માનવામાં આવે છે.
પગાર વધારવાના સરળ ઉપાય
જો તમે નોકરી કરો છો અને લાંબા સમયથી પગાર વધ્યો નથી તો શુક્રવારે પીપળાના ઝાડની નીચે થોડી મિઠાઈ અને સ્વચ્છ પાણી રાખો. ત્યારબાદ થોડો સમય શાંત મનથી પરિક્રમા કરો. તેમ માનવામાં આવે છે કે તેનાથી કરિયરમાં વિઘ્નો દૂર થાય છે. આ દિવસે પીપળાનો નાનો છોડ લગાવવો શુભ માનવામાં આવે છે. તેનાથી કાર્યસ્થળ પર સ્થિરતા અને સન્માન વધે છે.
લોન અને આર્થિક ભારણમાં રાહત
જો તમને દેવું પરેશાન કરી રહ્યું હોય, તો શુક્રવારે લીમડાની ડાળી ધોઈ લો. તેને મીઠાના પાણીથી કાચના પાત્રમાં મૂકો. આ ઉપાય નકારાત્મક ઉર્જા દૂર કરવામાં અને તમારા ખર્ચને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે.
સંપત્તિ અને બચત વધારવાના ઉપાય
સંપત્તિ વધારવાની ઈચ્છા રાખનાર માટે શુક્રવારે દેવી લક્ષ્મીને ગુલાબી ફૂળની માળા અર્પિત રવી શુભ માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ દીવો પ્રગટાવી પૂજા કરો. આ દિવસે નાની બાળાઓને સફેદ રંગની મિઠાઈ દાન કરવાથી નાણાની મુશ્કેલી ઓછી થાય છે અને બચતની આદત મજબૂત થાય છે.
કારોબાર અને અટવાયેલું ધન
જો કારોબાર સારી રીતે ચાલી રહ્યો નથી તો શુક્રવારે ગુલાબી ફૂલ પર બિરાજિત દેવી લક્ષ્મીનું ચિત્ર ઘર કે દુકાનમાં સ્થાપિત કરો. ચિત્ર પર ગુલાબનું અત્તર અર્પણ કરો અને તે અત્તરની હળવી સુગંધ લગાવી કામ પર જાવો. જો નાણા અટવાયા છે અને પરત આવી રહ્યાં નથી તો શુક્રવારે જરૂરિયાતમંદ લોકોને મિઠાઈ અને કપડા આપો. દાનથી મનને સંતોષ મળે છે અને આર્થિક માર્ગ ખુલે છે.
આ ઉપાય પણ કરો
ઘર અને કાર્યસ્થળને સાફ રાખો. તૂટેલો સામાન હટાવી દો. ઉત્તર દિશામાં ગંદકી ન રાખો. આ નાના નિયમ પણ પગાર અને બચત બંને પર સકારાત્મક અસર કરે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે