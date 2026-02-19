18 વર્ષ બાદ રહસ્યમયી ગ્રહ કેતુ સાથે સૂર્ય બનાવશે દુર્લભ યોગ, 3 રાશિવાળાને માલામાલ કરશે! આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે
Surya Ketu Yuti: ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને છાયા ગ્રહ કેતુ 18 વર્ષ બાદ દુર્લભ યોગ બનાવશે. જેનાથી કેટલીક રાશિઓને ખુબ ફાયદો થઈ શકે છે. આર્થિક મોરચે મોટી સફળતા મળી શકે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
Trending Photos
વૈદિક જ્યોતિષમાં સૂર્યને પ્રભાવશાળી ગ્રહોમાં ગણવામાં આવે છે. સૂર્ય એ ગ્રહોના રાજા ગણાય છે. જ્યારે કેતુ એક છાયા ગ્રહ, રહસ્યમયી ગ્રહ કે પાપી ગ્રહ તરીકે ગણાય છે. કેતુ દર વખતે અશુભ અસર કરાવે એવું નથી હોતું. માર્ચ મહિનામાં સૂર્યની સ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. જેની અસર તમામ રાશિઓ પર પડશે. સૂર્ય 15 માર્ચના રોજ મીન રાશિમાં ગોચર કરશે. જ્યાં પહેલેથી જ હાજર શનિ સાથે યુતિ કરશે. શનિ આમ તો સૂર્યના પુત્ર છે પરંતુ દુશ્મનાવટ ધરાવે છે. બીજી બાજુ સિંહ રાશિમાં કેતુ બિરાજમાન છે અને તેમની સાથે સંયોગ કરીને સૂર્ય સમસપ્તક યોગ પણ બનાવશે.
જ્યોતિષના જણાવ્યાં મુજબ સૂર્ય અને કેતુ સમસપ્તક યોગ બનાવશે તેની કેટલીક રાશિઓ પર શુભ તો કેટલીક રાશિઓ પર અશુભ અસર જોવા મળી શકે છે. આ જે સંયોગ બનશે તે 18 વર્ષ બાદ જ બનતો હોય છે કારણ કે રાહુ એક રાશિમાં ફરીથી આવે તેમાં 18 વર્ષ વીતી જાય છે. સૂર્ય કેતુના સંયોગથી બનનારો સમસપ્તક યોગ કઈ રાશિઓ માટે લાભકારી નીવડશે તે ખાસ જાણો.
કઈ રીતે બનશે સમસપ્તક યોગ
વૈદિક પંચાંગ મુજબ ગ્રહોના રાજા સૂર્યૂ 15 માર્ચ 2026ના રોજ 1:08 AM કલાકે મીન રાશિમાં ગોચર કરશે અને 14 એપ્રિલ 2026ના મંગળવારના રોજ 9:38 AM સુધી ત્યાં રહેશે. આ દરમિયાન તેઓ કેતુ સાથે સમસપ્તક યોગ બનાવશે. અત્રે જણાવવાનું કે સમસપ્તક યોગ ત્યારે બને જ્યારે બે ગ્રહો એકબીજાથી સાતમા ભાવ (180 ડિગ્રી)માં સ્થિત હોય અને એકબીજાને પૂર્ણ દ્રષ્ટિથી જોતા હોય. આવામાં કન્યા રાશિમાં કેતુ હશે અને મીન રાશિમાં સૂર્ય હશે. જ્યાં સૂર્ય સિંહ રાશિને અને કેતુ મીન રાશિને જોશે. આ સ્થિતિ કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ ભાગ્યશાળી રહી શકે છે. ચેક કરો તમારી રાશિ છે કે નહીં.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે કેતુ અને સૂર્યનો આ સમસપ્તક યોગ ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. આ રાશિમાં ગુરુની પણ શુભ દ્રષ્ટિ પડી રહી છે એટલે તમારી નિર્ણયશક્તિ ખીલી શકે છે. જૂના અટવાયેલા કામો ધીરે ધીરે પાર પડી શકે છે. આ રાશિના બીજા ભાવમાં સૂર્ય હશે આવામાં આ રાશિના જાતકોના નવા મિત્રો પણ બની શકે છે. કરિયરની રીતે ખુબ લાભ થઈ શકે છે. નોકરીમાં પણ નવા યોગ છે. પદોન્નતિ સાથે પગાર વધારો પણ મળી શકે. વેપારમાં ફાયદો થઈ શકે છે. નવી રણનીતિઓ પૈસો વરસાવી શકે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. ઉર્જાથી ભરપૂર રહેશો.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે પણ આ યોગ લાભકારી રહી શકે છે. જાતકોને ફાલતું ખર્ચાથી છૂટકારો મળી શકે છે. આવકના નવા નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. આ રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં સૂર્ય હશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોની અનેક ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકે છે. કરિયરની રીતે આ સમય સારો રહી શકે છે. નવી નોકરી મળી શકે. વેપારમાં પણ લાભના યોગ છે. હરીફોને ટક્કર આપશો. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને પણ સૂર્ય અને કેતુનો આ યોગ ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને કરિયર ક્ષેત્રે સારો એવો લાભ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા જાતકોને તેમની મહેનત ફળી શકે છે. સફળતા મળશે, પદ પ્રતિષ્ઠા મળી શકે છે. પ્રમોશનની સાથે ઈન્ક્રીમેન્ટના પણ યોગ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે