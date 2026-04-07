Number Of Teeth And Luck: તમારા દાંત કેટલા છે 32, 31, 30, 29 કે 28? સામુદ્રિક શાસ્ત્રથી જાણો તમે રાજા છો, ધનવાન છો કે પછી દુખી આત્મા
Number Of Teeth Meaning: દાંતની સંખ્યાથી વ્યક્તિનું ભવિષ્ય જાણી શકાય છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે 32, 31, 30, 29, 28 કે તેનાથી ઓછા દાંતવાળા વ્યક્તિ કેવા હોય છે? તમારા કેટલા દાંત છે? આ આર્ટિકલમાં જાણો તમે કેવા છો?
- દાંતની સંખ્યાથી વ્યક્તિનું ભવિષ્ય જાણી શકાય
- સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં દાંતથી ભવિષ્ય જાણવાનો ઉલ્લેખ
- દાંત પ્રમાણે નક્કી થાય છે વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ
Number Of Teeth Meaning: મનુષ્યના 32 દાંત હોય હોય છે, પરંતુ બધા લોકોને 32 દાંત હોય, એવું નથી. કેટલાક લોકોને 31, તો કેટલાક લોકોને 30 દાંત હોઈ શકે છે, તો દાંતોની સંખ્યા 29 અને 28 પણ હોઈ શકે છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં દાંતોની સંખ્યાના આધાર પર મનુષ્યોના વ્યક્તિત્વ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. કહેવાનો મતલબ છે કે તમે દાંતોની સંખ્યાના આધારે તમારૂ ભવિષ્ય જાણી શકો છો. અહીં પર પ્રાકૃતિક રૂપથી વ્યક્તિને પ્રાપ્ત દાંતોની સંખ્યા વિશે વાત થઈ રહી છે. આવો જાણીએ દાંતોની સંખ્યાના આધાર પર ભવિષ્યવાણી.
32 દાંત હોવાનો મતલબ
સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર જે વ્યક્તિને 32 દાંત હોય છે, તે લોકો રાજા સમાન હોય છે. તેની પાસે દરેક પ્રકારની સુખ અને સુવિધાઓ હોય છે. તે લોકો સાહસી, પરાક્રમી, દાન દાતા પણ હોઈ શકે છે. તે લોકોની અંદર રાજા જેવા ગુણ હોય છે.
31 દાંતનો શું અર્થ છે?
સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જે લોકોના 31 દાંત હોય છે, તે લોકો ભોગી પ્રવૃતિના હોય છે. તે પ્રાપ્ત સંસોધનોનો ભરપૂર ઉપયોગ કરે છે.
30 દાંતવાળી વ્યક્તિ કેવી હોય છે?
જે વ્યક્તિના દાંતોની સંખ્યા 30 હોય છે, તે ઓછા ધનવાન હોય છે. કહેવાનો મતલબ છે કે તેનું કામ પૈસા વગર અટકતું નથી, નાણાની વ્યવસ્થા તે કોઈ રીતે કરી લે છે. પરંતુ તેનું બેંક બેલેન્સ અને પ્રોપર્ટી ઓછી હોઈ શકે છે.
29 દાંતનો મતલબ
સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં 29 દાંતવાળા વ્યક્તિ વિશે પણ ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે. જે લોકોના દાંતોની સંખ્યા 29 હોય છે, તે લોકો ધનહીન હોય છે. તેના પર માતા લક્ષ્મીની કૃપા હોતી નથી. તેની સાથે તે દુખી પણ રહે છે.
28 દાંતવાળી વ્યક્તિ કેવી હોય છે?
જે લોકોના દાંત 28 હોય છે, તે લોકોને સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં સુખી ગણાવવામાં આવ્યા છે. આવા લોકોની પાસે ભૌતિક જીવનમાં સુખના બધા સાધન હોય છે. આવા લોકો તણાવ મુક્ત રહી સુખી જીવન વ્યતીત કરે છે. તેને કોઈ વસ્તુની અછત રહેતી નથી.
28થી ઓછા દાંત
જો કોઈના દાંતની સંખ્યા 28થી ઓછી હોય છે તો તે લોકો દુખી હોય છે. તેનું જીવન દુખ, માનસિક પીડા, તણાવ, ચિંતા, ધનની કમી વગેરેથી ઘેરાયેલું રહે છે.
આવા દાંતવાળા લોકો હોય છે ધનવાન અને સુખી
સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર, જે વ્યક્તિઓના દાંત *કુંડ* - એટલે કે સફેદ ચમેલી - ની કળીઓ જેવા હોય છે અથવા લાલ ખીલ જેવા ગાઢ, સુંવાળા, સ્વચ્છ અને તીક્ષ્ણ હોય છે, તેઓ ધનવાન બનવા માટે તૈયાર હોય છે.
સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જે બાળકોના નીચેના દાંત 1 વર્ષની અંદર નીકળી જાય છે, તે રાજદંત કહેવાય છે, જે શુભ ફળ પ્રદાન કરે છે.
