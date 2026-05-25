/Premanand Maharaj Health Update: સંત પ્રેમાનંદ મહારાજનો ભક્તોને ભાવનાત્મક સંદેશ, જાણો હવે તેમની તબિયત કેવી છે?

Premanand Maharaj Health Update: છેલ્લા કેટલાક સમયથી, વૃંદાવનના પ્રખ્યાત સંત પ્રેમાનંદ મહારાજની તબિયત ખરાબ છે, જેના કારણે તેમની પદયાત્રા, એકાંત દર્શન અને ખાનગી ચર્ચાઓ સ્થગિત કરવામાં આવી છે. તેમના મૌન અને એકાંતમાં જવાના અહેવાલો પણ છે. જો કે, હવે બાબાએ તેમના ભક્તોને એક ભાવનાત્મક સંદેશ આપ્યો છે.
પ્રેમાનંદ મહારાજનો તેમના ભક્તોને ખાસ સંદેશ
આ વખતે, પ્રેમાનંદ મહારાજે તેમના ભક્તોને એક ખાસ સંદેશ આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, હું અહીં હોઉં કે ન હોઉં, તમારા ગુરુદેવ હંમેશા તમારા મનમાં રહેશે. ભલે તે આવે કે ન આવે, ભલે તે તમને મળે કે ન મળે, તે હંમેશા તમારી સાથે છે અને તેમના ભક્તોને ખૂબ પ્રેમ કરે છે.
પ્રેમાનંદ મહારાજ: તમારો પૂર્ણ સમય ભજનમાં સમર્પિત કરો
વધુમાં, બાબાએ તેમના ભક્તોને દુન્યવી ચિંતાઓ અને અવરોધોથી મુક્ત, નિર્ભય અને નિશ્ચિંત જીવન જીવવા વિનંતી કરી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, તમારો બધો સમય ભગવાનના નામનો જાપ કરવા અને તેમની પૂજા કરવામાં સમર્પિત કરો, અને બીજી કોઈ પણ બાબતની ચિંતા ન કરો.
બાબાએ તેમના ભક્તોને સાંત્વના આપી
એ નોંધવું જોઈએ કે તાજેતરમાં, સંત પ્રેમાનંદ મહારાજજીના આશ્રમ દ્વારા એક સલાહકાર જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમની તબિયત સારી નથી. પરિણામે, પદયાત્રાઓ, ખાનગી દર્શન અને ખાનગી ચર્ચાઓ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.
જો કે, આ સલાહકાર જાહેર થયા પછી, બાબા આશ્રમમાંથી બહાર આવ્યા અને ભક્તોને દર્શન આપ્યા. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, ચિંતા કરશો નહીં. અમે તમને મળીએ કે ન મળીએ, અથવા અમે તમારી સાથે વાત કરીએ કે ન કરીએ, અમે તમને બધાને ખૂબ પ્રેમ કરીએ છીએ. જો તમને આ પ્રેમમાં વિશ્વાસ હોય, તો ફક્ત શ્રીજીના ચરણોમાં ધ્યાન કરો.
તેમના મૌન ઉપવાસ અને એકાંત તેમના ભક્તોને સમર્પિત કરો
પ્રેમાનંદ મહારાજે તેમના મૌન ઉપવાસ અને એકાંત તેમના ભક્તોને સમર્પિત કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, મૌન ઉપવાસ અને એકાંત મારા માટે નથી, પરંતુ તમારા (ભક્તો) માટે છે. આપણા માટે જે કંઈ નક્કી હતું તે થયું છે. અત્યારે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે અથવા થશે તે તમારા બધાના કલ્યાણ માટે છે.
પ્રેમાનંદ મહારાજના સ્વાસ્થ્ય અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ
પ્રેમાનંદ મહારાજને લાંબા સમયથી કિડનીની સમસ્યા છે. તેઓ નિયમિત ડાયાલિસિસ કરાવે છે, તેમ છતાં તેઓ કડક દિનચર્યા જાળવી રાખે છે અને એકાંતમાં વાતચીત કરે છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તેમની તબિયત ખરાબ છે, અને ડોક્ટરોએ તેમને આરામ કરવાની સલાહ આપી છે. જોકે, તેઓ હવે સ્વસ્થ છે, અને ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી.