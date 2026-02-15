Saptahik Rashifal: મેષ, વૃષભ, સિંહ સહિત 6 રાશિઓ માટે આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી અઠવાડિયું શુભ, સાપ્તાહિક રાશિફળ
Weekly Horoscope 16 to 22 February 2026: 16 ફેબ્રુઆરીથી શરુ થતું સપ્તાહ મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેવું રહેશે જાણવા વાંચો સાપ્તાહિક રાશિફળ વિસ્તારપૂર્વક.
Weekly Horoscope 16 to 22 February 2026: દર સપ્તાહમાં ગ્રહ અને નક્ષત્રોની ચાલ બદલતી રહે છે. જેનો પ્રભાવ દરેક રાશિના જાતકો પર પડે છે. ગ્રહોની બદલાયેલી ચાલના કારણે લોકોના પારિવારિક, આર્થિક, કરિયર સહિતના ક્ષેત્રમાં અસર જોવા મળે છે. 16 થી 22 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન પણ ગ્રહોની ચાલમાં ફેરફાર થશે અને તેનો પ્રભાવ દરેક રાશિના લોકો પર પડશે. કઈ રાશિને કેવું ફળ મળશે જાણવા વાંચો આ સપ્તાહનું રાશિભવિષ્ય.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આર્થિક મામલે સમય સાનુકૂળ રહેશે અને વેપારમાં ભાગીદારીમાં કરેલા રોકાણ સફળતા અપાવશે. પ્રેમ સંબંધમાં પ્રતિકૂળતા આવી શકે છે. વેપારિક યાત્રા દ્વારા લાભ મળતો નથી દેખાઈ રહ્યો. સ્વાસ્થ્ય તરફ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. અઠવાડિયાના અંતે ખૂબ વિચારીને કોઈ નિર્ણય પર પહોંચશો તો સારા પરિણામ મળશે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી અઠવાડિયું શુભ રહેશે. તમારા મનની વાત સાંભળીને રોકાણ કરશો તો સારું પરિણામ મળશે. લવ લાઈફમાં રોમાંચ વધશે પરંતુ ક્યાંય ફરવા જવાનું પ્લાનિંગ હોય તો ટાળી દેવું. અઠવાડિયાના અંતે જીવનસાથી સાથે શાંતિની પળ માણવાની ઈચ્છા રાખશો. સ્વાસ્થ્ય તરફ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, પ્રેમ સંબંધમાં મન પ્રસન્ન રહેશે અને જીવનસાથી સાથે શાંતિની પળ માણશો. પ્રોપર્ટીના મામલે કોઈ ખર્ચ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય થોડું નરમ રહેશે અને તે તરફ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વેપારિક યાત્રાના શુભ સંયોગ બની રહ્યા છે, સંતુલન જાળવીને કામ કરશો તો સફળ રહી શકશો.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, પ્રેમ સંબંધમાં સુખ-સમૃદ્ધિ રહેશે અને સુખી રહેશો. આર્થિક મામલે સમય અનુકૂળ થશે અને ધન વૃદ્ધિના સંયોગ બની રહ્યા છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો આ અઠવાડિયે જોવા મળશે. કાર્યક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે અને ભાગીદારીમાં કરેલા પ્રોજેક્ટ શુભ પરિણામ આપી શકે છે. પરિવારમાં સુખ-સમૃદ્ધિ વધશે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, આર્થિક ઉન્નતિના શુભ સંયોગ રહેશે પરંતુ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં રોકાણને લઈને મનમાં થોડો સંકોચ રહેશે. જો કે, નિઃસંકોચ થઈને રોકાણ કરશો તો ભવિષ્યમાં ફાયદો થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે સંભાળીને આગળ વધવાની જરૂર છે. લવ લાઈફમાં રોમાન્સ રહેશે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, પરિવારના સાંનિધ્યમાં સુખદ સમય વિતાવશો. તમારા ઘરની સજાવટ માટે ખર્ચ કરી શકો છો. કાર્યક્ષેત્રે ધીરે-ધીરે પ્રગતિ થશે. પ્રેમ સંબંધ મજબૂત થશે અને મન પ્રફુલ્લિત રહેશે. આ અઠવાડિયે યાત્રા દ્વારા શુભ ફળ મળી શકે છે. અઠવાડિયાના અંતે અચાનક અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, રચનાત્મક કાર્યો દ્વારા વિશેષ સફળતા મળશે. કાર્યક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે અને ભાગીદારીમાં કરેલા કાર્ય સફળ થશે. જો કે, કોઈ પ્રોજેક્ટના કારણે મન ઉદાસ રહી શકે છે. લવ લાઈફ રોમાન્ટિક રહેશે અને મહિલાઓનો ભરપૂર સપોર્ટ મળશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો આવશે. યાત્રા આ અઠવાડિયે ટાળી દેવાની સલાહ છે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને ભાવનાત્મક દ્રષ્ટિએ ખુશ રહેશો. આર્થિક ધન વૃદ્ધિના સંયોગ બની રહ્યા છે અને સુખ સમૃદ્ધિમાં વધારો થશે. કોઈ પિતાતુલ્ય વ્યક્તિને લઈને મનમાં ચિંતા વધી શકે છે. લવ લાઈફ તરફ ધ્યાન નહીં આપી શકો. અઠવાડિયાના અંતે સુખદ સમાચારની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, વેપારિક યાત્રા દ્વારા વિશેષ સફળતા મળી શકે છે. પરિવારમાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે અને કોઈ પ્રોજેક્ટની સફળતાને જોતાં પાર્ટીના મૂડમાં રહેશો. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે પરંતુ એના માટે તમારે પોતાનો અભિપ્રાય ખુલીને મૂકવો પડશે. અઠવાડિયાના અંત મન ભાવુક રહેશે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, વેપારિક યાત્રાનો ફાયદો થશે પરંતુ તમારી અપેક્ષા કરતાં ઓછો રહેશે. સ્વાસ્થ્ય તરફ આ અઠવાડિયે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. અઠવાડિયાના અંતે જીવનમાં ઘણું પરિવર્તન આવી શકે છે. જીવનમાં એક નવા અભિગમ સાથે આગળ વધવાના સંયોગ છે.પરિવારમાં સંતાન સંબંધિત તકલીફ આવી શકે છે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, આ અઠવાડિયે આર્થિક ઉન્નતિના શુભ સંયોગ બનશે અને ધન વૃદ્ધિ થશે. કાર્યક્ષેત્રે આળસ છોડીને મહેનત કરશો તો સારા પરિણામ મળશે. આ અઠવાડિયે કરેલી વેપારિક યાત્રા સુખદ સાબિત થઈ શકે છે. અઠવાડિયાના અંતે સમય સુખદ અનુભવ કરાવશે અને પ્રિયજનોના સાંનિધ્યમાં મન હળવું રહેશે.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, વેપારિક યાત્રા દ્વારા સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો અને કોઈ સારા સ્થળે ફરવા જવાનું મન થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સુધરશે અને તંદુરસ્તી અનુભવશો. કાર્યક્ષેત્રે કોઈ બાબતે મન અશાંત રહી શકે છે. ધન વ્યયની સ્થિતિ આ અઠવાડિયે વધી રહી છે. કોઈ મહિલાના કારણે પ્રેમ સંબંધમાં પરેશાની આવી શકે છે.
