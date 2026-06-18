/Saraswati Yog 2026: 22 જૂનથી ચમકી જશે 4 રાશિઓનું ભાગ્ય, સરસ્વતી યોગ અપાવશે અઢળક પૈસા અને સન્માન!

Saraswati Yog 2026: જ્યોતિષમાં સરસ્વતી યોગ શુભ અને ફળયાદી માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે જેની કુંડળીમાં આ યોગનું નિર્માણ થાય છે તે વ્યક્તિને જીવનમાં અપાર સફળતા મળે છે. 22 જૂને કર્ક રાશિમાં આ શુભ યોગ બની રહ્યો છે, જે 4 જુલાઈ સુધી રહેશે. તેનાથી 4 રાશિના જાતકોને શિક્ષણ, કરિયર, કળા અને વેપારના ક્ષેત્રમાં ખૂબ લાભ પ્રાપ્ત થશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
કઈ રીતે બને છે સરસ્વતી યોગ?
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર જ્યારે કુંડળીમાં કેન્દ્ર કે ત્રિકોણ ભાવમાં ગુરૂ, બુધ અને શુક્રની યુતિ હોય છે અને ગુરૂ પોતાની ઉચ્ચ કે સ્વરાશિમાં મજબૂત સ્થિતિમાં હોય છે તો તેને અત્યંત શુભ સરસ્વતી યોગ બને છે. મહત્વનું છે કે આ સમય ગુરૂ પોતાની ઉચ્ચ રાશિ કર્કમાં સ્થિત છે, તો કર્ક રાશિમાં 22 જૂને બુધ, ગુરૂ અને શુક્રની આ યુતિ થવા જઈ રહી છે, જેનાથી શક્તિશાળી સરસ્વતી રાજયોગ બની રહ્યો છે.
સરસ્વતી યોગ આ 4 રાશિઓ માટે રહેશે શુભ
1. કર્ક રાશિ (Cancer): કર્ક રાશિના જાતકો માટે સરસ્વતી યોગ કોઈ ચમત્કારથી ઓછો નથી. તમને મોટો આર્થિક લાભ મળશે. માન-સન્માનમાં વધારો થશે. કરિયરમાં સારૂ પ્રદર્શન કરશો. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધાર થશે. કોઈ અટવાયેલા કામ પૂરા થશે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટો આર્થિક લાભ થશે.
2. મેષ રાશિ (Aries): કર્ક રાશિ બાદ મેષ રાશિના જાતકોને સરસ્વતી યોગથી અથાગ લાભ થશે. આ રાશિના જાતકોની સુખ-સુવિધામાં વધારો થશે. બિઝનેસમાં કરવામાં આવેલા જૂના રોકાણથી તમે લાભ મેળવવામાં સફળ રહેશો. તમને બમ્પર રિટર્ન પણ મળશે. પૈત-ક સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા વિવાદનો ઉકેલ આવશે. નોકરી કરનાર જાતકોની મનપસંદ જગ્યાએ બદલી થઈ શકે છે. સાથે પ્રમોશન મળવાની સંભાવના છે.
3. મિથુન રાશિ (Gemini): મિથુન રાશિના જાતકો માટે સરસ્વતી યોગ અત્યંત શુભ સાબિત થશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં પહેલાથી મજબૂતી આવશે. કમાણીમાં જબરદસ્ત વધારો થશે. આ રાશિના માર્કેટિંગ, મીડિયા, વકીલાત કે શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા લોકોને બમ્પર લાભ થશે. અટવાયેલા ધનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.
4. મીન રાશિ (Pisces): મીન રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય મજબૂત રહેશે. આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. અટવાયેલા કામ પૂરા થશે. નવી નોકરી મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. બિઝનેસ કરનારને આ સમયમાં સારી કમાણી થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.