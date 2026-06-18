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Saraswati Yog 2026: 22 જૂનથી ચમકી જશે 4 રાશિઓનું ભાગ્ય, સરસ્વતી યોગ અપાવશે અઢળક પૈસા અને સન્માન!

Saraswati Yog 2026: 22 જૂન 2026ના કર્ક રાશિમાં શુક્ર, બુધ અને ગુરૂની મહાયુતિ થવા જઈ રહી છે, જેનાથી અત્યંત શુભ સરસ્વતી યોગ બનશે. જ્યોતિષ અનુસાર આ યોગ બનતા 4 રાશિઓને ખૂબ પૈસા અને સન્માન મળશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 18, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:44 PM IST
Saraswati Yog 2026: 22 જૂનથી ચમકી જશે 4 રાશિઓનું ભાગ્ય, સરસ્વતી યોગ અપાવશે અઢળક પૈસા અને સન્માન!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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22 જૂનથી ચમકી જશે 4 રાશિઓનું ભાગ્ય, સરસ્વતી યોગ અપાવશે અઢળક પૈસા અને સન્માન!
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