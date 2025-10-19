Choti Diwali: કાળી ચૌદશ પર હનુમાનજી માટે કરો આવો દીવો, જીવનની સમસ્યાઓ થઈ જશે દુર
Choti Diwali Upay : કાળી ચૌદશ જેને રુપ ચૌદશ કે નરક ચતુર્દશી પણ કહેવામાં આવે છે. આ દિવસે હનુમાનજીની પૂજા કરવાનું વિધાન છે. આ દિવસે હનુમાનજીની પૂજા કરવાથી પાપનો નાશ થાય છે અને જીવનની સમસ્યાઓ પણ દુર થાય છે.
Choti Diwali Upay : દિવાળી પર્વની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આજે દિવાળી પર્વનો બીજો દિવસ છે જેને દેશભરમાં નરક ચતુર્દશી, કાળી ચૌદશ કે રૂપ ચૌદશ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ હનુમાનજીની પૂજાનું વિશેષ મહત્વ છે. આ સાથે જ આ દિવસે યમરાજ ના નામનો દીવો પણ કરવાની પ્રથા છે.
માન્યતા છે કે હનુમાનજીનો જન્મ આ દિવસે જ થયો હતો. રૂપ ચૌદશના દિવસે હનુમાનજીની વિશેષ પૂજા કરવાથી બધા જ દુઃખ અને પાપનો નાશ થઈ જાય છે. આ દિવસે બજરંગ બલી માટે દીવો કરવાનું પણ વિધાન છે તો ચાલો તમને જણાવીએ રૂપ ચૌદસના દિવસે બજરંગ બલી માટે કયો દીવો કરી શકાય ?
નરક ચતુર્દશીની રાત્રે બજરંગ બલીની પૂજા કરો ત્યારે સરસવના તેલનો દીવો કરવો જોઈએ. માન્યતા છે કે બજરંગ બલીની સામે સરસવના તેલનો દીવો કરવાથી જીવનમાં સકારાત્મકતા આવે છે.
હનુમાનજીનો દીવો લોટના બનેલા કોડિયામાં કરવો લાભકારી માનવામાં આવે છે. જો લોટનું કોડિયું બનાવો તો તેમાં ચમેલીના તેલનો ઉપયોગ કરવો. તેનાથી હનુમાનજી પ્રસન્ન થાય છે અને શનિદોષ સંબંધિત બાધા દૂર થાય છે.
નરક ચતુર્દશીના દિવસે હનુમાનજી સામે ચાર મૂખી દીવો કરવો પણ શુભ ગણાય છે. ચાર મુખી દીવો કરી ઘરના ઈશાન ખૂણામાં રાખી દેવો આ દીવો શુદ્ધ દેશી ઘી અથવા તો સરસવના તેલનો કરવો જોઈએ.
હિંદુ પંચાંગ અનુસાર આજે હનુમાનજીની પૂજા કરવાનું મુહૂર્ત 19 ઓક્ટોબરે રાત્રે 11.41 કલાકથી શરૂ થશે જે 20 ઓક્ટોબર મધ્યરાત્રી 12.31 સુધી રહેશે.. આ સમય દરમિયાન હનુમાનજીની આરાધના કરી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
