5 સદી બાદ એક સાથે શનિ માર્ગી અને ગુરુ વક્રી થશે, આ રાશિવાળા નોટોમાં આળોટશે, જબરદસ્ત આકસ્મિક ધનલાભના યોગ
Lucky Rashi: વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ શનિ માર્ગી અને ગુરુ વક્રી થવા જઈ રહ્યા છે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોને આકસ્મિક ધનલાભ અને ભાગ્યોદયના યોગ છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૈદિક જ્યોતિષમાં શિદેવને આયુષ્ય, દુખ, રોગ, પીડા, વિજ્ઞાન, ટેક્નોલોજી, લોઢા, ખનિજ તેલ, કર્મચારી, સેવક, જેલ વગેરેના કારક ગણવામાં આવે છે. જ્યારે ગુરુ ગ્રહને જ્યોતિષ, આધ્યાત્મ, સમૃદ્ધિ, સાત્વિક ધન અને પૂજા-પાઠના કારક ગણવામાં આવે છે. અત્રે જણાવવાનું કે નવેમ્બર મહિનામાં દંડાધિકારી શનિદેવ માર્ગી થવા જઈ રહ્યા છે. શનિદેવ મીન રાશિમાં માર્ગી થશે. જ્યારે દેવતાઓના ગુરુ આ જ મહિનામાં વક્રી થશે. એટલે કે ઉલ્ટી ચાલ ચલશે. ગુરુ ગ્રહ કર્ક રાશિમાં વક્રી થશે. આવામાં કેટલીક રાશિના જાતકોના સારા દિવસો શરૂ થઈ શકે છે. આ સાથે અપાર પૈસા અને પદ પ્રતિષ્ઠા પણ મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
તુલા રાશિ
ગુરુ બૃહસ્પતિનું વક્રી અને શનિદેવનું સીધી ચાલ ચલવું એ તુલા રાશિના જાતકો માટે લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે ગુરુ બૃહસ્પતિ તમારી ગોચર કુંડળીથી કર્મ ભાવ પર વક્રી થશે જ્યારે શનિદેવ છઠ્ઠા ભાવ પર સીધી ચાલ ચલશે. આથી આ દરમિયાન નોકરી અને વેપારમાં સફળતા મળી શકે છે. આ સાથે કોર્ટ કચેરીના કામોમાં સફળતા મળી શકે છે. દુકાનદારોને કોઈ જૂના રોકાણથી લાભ થશે. બિઝનેસમેનને વિરોધીઓથી મુક્તિ મળશે અને વેપારનો વિસ્તાર થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં સહકર્મીઓ સાથે તાલમેળ સારો રહેશે. વિદ્યાર્થીઓના મનમાં અનિશ્ચિતતાઓનો ડર ખતમ થશે. ગેરસમજ ઓછી થશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના લોકો માટે શનિદેવનું માર્ગી અને ગુરુનું વક્રી ચાલ ચલવું લાભકારી રહી શકે છે. કારણ કે શનિદેવ તમારી રાશિથી ધન ભાવ પર તો ગુરુ ગ્રહ છઠ્ઠા સ્થાન પર વક્રી ચાલ ચલવા જઈ રહ્યા છે. આથી આ સમય દરમિયાન તમને સમયાંતરે આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. વેપારીઓએ આર્થિક પડકારોનો સામનો કરવો પડશે નહીં. નવા ભાગીદાર વેપાર સાથે જોડાશે જેનાથી લાભ થશે. પરિજનો વચ્ચે મનમોટાવ ઘટશે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં જીત મળી શકે છે. શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે ગુરુ બૃહસ્પતિનું વક્રી અને શનિદેવનું સીધી ચાલ ચલવું એ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે ગુરુ બૃહસ્પતિ તમારી ગોચર કુંડળીથી ધન સ્થાન પર વક્રી તો શનિ દેવ કર્મ ભાવ પર સીધી ચાલ ચલશે. આથી આ સમય દરમિયાન તમને સમયાંતરે આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. કામકાજમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં ઉન્નતિ થશે. સમાજિક માન સન્માન વધશે. વેપારીઓને સારો ધનલાભ થઈ શકે છે. જો તમારો વેપાર ઓઈલ, ખનિજ, લોઢા, અને કાળી વસ્તુઓ સાથે જોડાયેલો હોય તો તમને સારો લાભ થઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
